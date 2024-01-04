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Деньги в черную дыру, или Почему Киев больше не увидит помощь Вашингтона - РИА Новости Крым, 04.01.2024
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Деньги в черную дыру, или Почему Киев больше не увидит помощь Вашингтона
Деньги в черную дыру, или Почему Киев больше не увидит помощь Вашингтона - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Деньги в черную дыру, или Почему Киев больше не увидит помощь Вашингтона
В 2024 году киевский режим не получит в прежних объемах ни американских денег, ни американских боеприпасов, потому что деньги шли "как в черную дыру", и... РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T19:14
2024-01-04T19:14
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поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В 2024 году киевский режим не получит в прежних объемах ни американских денег, ни американских боеприпасов, потому что деньги шли "как в черную дыру", и закончились. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.Ранее о том, что США исчерпали возможность оказывать Киеву военную помощь и больше денег у Белого дома на Украину нет, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.Хроленко отметил, что к концу прошлого года стало ясно, что все выделенные деньги на Украине де-факто и де-юре потрачены, хотя на самом деле "90% этих средств оседало непосредственно в Соединенных Штатах и только 10 шло по назначению".Кроме того, по словам эксперта, с началом предвыборной борьбы в США "республиканцы и демократы стремятся маневрировать", в том числе и на украинском поле, а также "предлагать какие-то компромиссные варианты, связанные с безопасностью на мексиканской границе Соединенных Штатов".Хроленко отметил, что по факту США "инвестируют в украинский конфликт и войну Израиля в Секторе Газа", который не обещает быстро завершиться.В конце 2023 года Кирби призвал Конгресс США пока не поздно согласовать дополнительную помощь Украине в начале следующего года, поскольку "время не на их стороне". В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Киеву в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.Читайте также на РИА Новости Крым:США в корне изменили свое понимание "победы" Украины – МедведевПлана "Б" нет: Кулеба о дефиците военной помощи ЗападаНикакой информации о передаче F-16 Киеву нет: командование ВС ВСУ
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4.7
96
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украина, сша, в мире, пентагон, конгресс сша, деньги, поставки западного оружия украине, мнения, александр хроленко, новости сво
Деньги в черную дыру, или Почему Киев больше не увидит помощь Вашингтона

Киев не получит от США в 2024 году денег и боеприпасов в прежнем количестве – эксперт

19:14 04.01.2024
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкВСУ Украины получили американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы
ВСУ Украины получили американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В 2024 году киевский режим не получит в прежних объемах ни американских денег, ни американских боеприпасов, потому что деньги шли "как в черную дыру", и закончились. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.
Ранее о том, что США исчерпали возможность оказывать Киеву военную помощь и больше денег у Белого дома на Украину нет, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Хроленко отметил, что к концу прошлого года стало ясно, что все выделенные деньги на Украине де-факто и де-юре потрачены, хотя на самом деле "90% этих средств оседало непосредственно в Соединенных Штатах и только 10 шло по назначению".
"После такой "успешной" контрнаступательной операции украинских войск Пентагон пришел к выводу, что, может быть, не стоит больше туда (Киеву – ред.) бросать деньги, как в "черную дыру", они исчезают бесследно и безрезультатно", - считает Хроленко.
Кроме того, по словам эксперта, с началом предвыборной борьбы в США "республиканцы и демократы стремятся маневрировать", в том числе и на украинском поле, а также "предлагать какие-то компромиссные варианты, связанные с безопасностью на мексиканской границе Соединенных Штатов".
Хроленко отметил, что по факту США "инвестируют в украинский конфликт и войну Израиля в Секторе Газа", который не обещает быстро завершиться.

"Соединенные Штаты испытывают определенные политические, финансовые и экономические проблемы, но самое главное, что по щелчку пальцев напечатанные там тонны долларов не появляются, как не появятся по волшебству новые тонны боеприпасов, снарядов, ракеты. Американцы сейчас просто стремятся как-то сохранить лицо, выйти из этого положения под тем или иным предлогом. То есть, деньги кончились. Возможно, они кончились и не навсегда. Но то, что в прежних количествах американских денег и боеприпасов в 2024 году киевский режим не получит, это абсолютно точно, их не будет", - заключил Хроленко.

В конце 2023 года Кирби призвал Конгресс США пока не поздно согласовать дополнительную помощь Украине в начале следующего года, поскольку "время не на их стороне". В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.
7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Киеву в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании ранее принял Белый дом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Но преодолеть барьер республиканцев не удалось. Они проголосовали против выделения средств Украине, требуя принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.
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