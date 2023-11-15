https://crimea.ria.ru/20231115/korruptsiya-na-ukraine-kto-glavnyy-vinovnik-i-kogo-obvinyat-v-itoge-1132809904.html

Коррупция на Украине: кто главный виновник и кого обвинят в итоге

Коррупция на Украине: кто главный виновник и кого обвинят в итоге - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Коррупция на Украине: кто главный виновник и кого обвинят в итоге

США и Великобритания участвовали в коррупционных схемах на Украине на протяжении многих лет и даже инициировали их, однако теперь во всем обвинят Зеленского,... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T17:29

2023-11-15T17:29

2023-11-15T17:29

мария захарова

мнения

министерство иностранных дел рф (мид рф)

украина

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. США и Великобритания участвовали в коррупционных схемах на Украине на протяжении многих лет и даже инициировали их, однако теперь во всем обвинят Зеленского, чтобы снять с себя ответственность, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она напомнила о грядущих выборах в США, в связи с чем Белый Дом усилит информационную кампанию, направленную на то, чтобы отвести от себя подозрения в масштабном воровстве.Она также пообещала грядущие расследования и разоблачения с именами высокопоставленных американских и британских чиновников, замешанных в коррупции на Украине: "Вы даже диву дадитесь, о ком и о чем будет идти речь".Читайте также на РИА Новости Крым:Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на УкраинеВСУ погрязли в коррупции: почему и каков будет итогСША готовятся "слить" Украину: эксперт об утечке документов Пентагона

украина

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мария захарова, мнения, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, владимир зеленский (президент украины)