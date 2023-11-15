https://crimea.ria.ru/20231115/korruptsiya-na-ukraine-kto-glavnyy-vinovnik-i-kogo-obvinyat-v-itoge-1132809904.html
Коррупция на Украине: кто главный виновник и кого обвинят в итоге
Коррупция на Украине: кто главный виновник и кого обвинят в итоге - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Коррупция на Украине: кто главный виновник и кого обвинят в итоге
США и Великобритания участвовали в коррупционных схемах на Украине на протяжении многих лет и даже инициировали их, однако теперь во всем обвинят Зеленского,... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T17:29
2023-11-15T17:29
2023-11-15T17:29
мария захарова
мнения
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. США и Великобритания участвовали в коррупционных схемах на Украине на протяжении многих лет и даже инициировали их, однако теперь во всем обвинят Зеленского, чтобы снять с себя ответственность, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она напомнила о грядущих выборах в США, в связи с чем Белый Дом усилит информационную кампанию, направленную на то, чтобы отвести от себя подозрения в масштабном воровстве.Она также пообещала грядущие расследования и разоблачения с именами высокопоставленных американских и британских чиновников, замешанных в коррупции на Украине: "Вы даже диву дадитесь, о ком и о чем будет идти речь".Читайте также на РИА Новости Крым:Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на УкраинеВСУ погрязли в коррупции: почему и каков будет итогСША готовятся "слить" Украину: эксперт об утечке документов Пентагона
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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мария захарова, мнения, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, владимир зеленский (президент украины)
Коррупция на Украине: кто главный виновник и кого обвинят в итоге
Захарова: Запад перекладывает ответственность за коррупцию на Украине на Зеленского
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. США и Великобритания участвовали в коррупционных схемах на Украине на протяжении многих лет и даже инициировали их, однако теперь во всем обвинят Зеленского, чтобы снять с себя ответственность, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В последнее время на Западе открыто говорят о масштабной коррупции на Украине. До недавних пор этого старались просто не замечать: Зеленский запрещал журналистам в принципе поднимать эту тему, говорил о том, что это подрывает национальную безопасность, но теперь скрыть размах воровства, возведенного на Украине в разряд государственной политики, не получается. Наличие проблемы все чаще стали признавать и во властных кругах, и в западных СМИ. Это не какое-то прозрение западных элит. Это попытка снять с себя ответственность", – констатировала Захарова.
Она напомнила о грядущих выборах в США, в связи с чем Белый Дом усилит информационную кампанию, направленную на то, чтобы отвести от себя подозрения в масштабном воровстве.
"Ответственность полностью будет перевалена на Зеленского. Я не собираюсь ее с него снимать: там уже проб ставить негде, но без выделения этих денег и их дележки ничего бы не было. Поэтому главный ответственный – запад во главе с США, которые все эти годы штампуют решения о выделении киевскому режиму колоссальных сумм. Проверить же ничего нельзя, с их точки зрения "война все спишет". И в данном случае вот эта развязанная Соединенными Штатами война списывает в пользу Белого Дома огромные колоссальные суммы", – констатировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Она также пообещала грядущие расследования и разоблачения с именами высокопоставленных американских и британских чиновников, замешанных в коррупции на Украине: "Вы даже диву дадитесь, о ком и о чем будет идти речь".
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