https://crimea.ria.ru/20240322/zapadnye-voyska-mogut-okazatsya-na-ukraine-cherez-2-3-mesyatsa--orban-1135915569.html

Западные войска могут оказаться на Украине через 2-3 месяца – Орбан

Западные войска могут оказаться на Украине через 2-3 месяца – Орбан - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Западные войска могут оказаться на Украине через 2-3 месяца – Орбан

Войска западных стран могут оказаться на Украине уже через два-три месяца, предположил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T10:53

2024-03-22T10:53

2024-03-22T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Войска западных стран могут оказаться на Украине уже через два-три месяца, предположил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.По его словам, "самое тревожное – то, что два-три месяца назад было невозможно представить, потом становится повседневным событием".Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на этой неделе заявил, что Франция готовит военный контингент для отправки на Украину. Он отметил, что в этом случае данное подразделение станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских сил.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может провести операции, чтобы "противостоять российским войскам" на Украине. Он также высказал мнение, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины и назвал Россию противником.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция косвенно принимает участие в конфликте на Украине и, судя по заявлениям ее лидера Макрона, не прочь повысить степень своей вовлеченности в него.Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс в этой связи напомнил Макрону, что все военные походы французских войск к границам России заканчивались трагедией для властей Франции.Читайте также на РИА Новости Крым:"Пленных не берем": эксперт о французском "войске Макрона" на УкраинеПозорная слабость и космическое вранье: Медведев оценил риторику ЗападаУкраине не нужны французские военные, заявил Зеленский

https://crimea.ria.ru/20240321/kreml-otpravka-voennykh-na-ukrainu-grozit-nepopravimymi-posledstviyami-1135895727.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор орбан, франция, нато, контингент нато, украина, в мире, мнения, новости