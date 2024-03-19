https://crimea.ria.ru/20240319/pozornaya-slabost-i-kosmicheskoe-vrane-medvedev-otsenil-ritoriku-zapada-1135825888.html

Позорная слабость и космическое вранье: Медведев оценил риторику Запада

Позорная слабость и космическое вранье: Медведев оценил риторику Запада - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Позорная слабость и космическое вранье: Медведев оценил риторику Запада

Риторика Запада поражает своей противоречивостью и запредельной наглостью, но это от позорной слабости. Так считает заместитель председателя Совета безопасности РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T11:43

2024-03-19T11:43

2024-03-19T12:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Риторика Запада поражает своей противоречивостью и запредельной наглостью, но это от позорной слабости. Так считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Он также напомнил позицию немецких политиков, которые заявляют о том, что больше не будут считать президентом России Владимира Путина, при этом готовы вести с ним переговоры. Другой пример - заявления французского президента Эммануэля Макрона, который "пугает РФ высадкой французов в Крыму, но клянется сразу ответить Владимиру Путину в случае звонка"."Все это от позорной слабости. Повлиять на выборы не можем, результаты не признаем, но, чтобы хоть как-то нагадить, надо отметиться дурацким заявлением… Космическое вранье, натужные сопли и театральные слезы ради имитации добрых намерений. А на поверку – ложь и манипуляции для сохранения собственной власти", - заключил Медведев.В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент Владимир Путин заметил, что страны Запада после начала СВО обрадовались и полагали, что им удастся покончить с Россией, но столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил.Читайте также на РИА Новости Крым:"Политические идиоты": Медведев об отказе послов ЕС от встречи с ЛавровымГермания готовится к войне с Россией, заявил Медведев

https://crimea.ria.ru/20240312/naydi-duraka-v-krymu-otsenili-ideyu-makrona-o-voyskakh-nato-na-ukraine-1135575146.html

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дмитрий медведев, мнения, россия, германия, франция, сша, политика, новости