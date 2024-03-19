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Позорная слабость и космическое вранье: Медведев оценил риторику Запада
Позорная слабость и космическое вранье: Медведев оценил риторику Запада - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Позорная слабость и космическое вранье: Медведев оценил риторику Запада
Риторика Запада поражает своей противоречивостью и запредельной наглостью, но это от позорной слабости. Так считает заместитель председателя Совета безопасности РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T11:43
2024-03-19T11:43
2024-03-19T12:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Риторика Запада поражает своей противоречивостью и запредельной наглостью, но это от позорной слабости. Так считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Он также напомнил позицию немецких политиков, которые заявляют о том, что больше не будут считать президентом России Владимира Путина, при этом готовы вести с ним переговоры. Другой пример - заявления французского президента Эммануэля Макрона, который "пугает РФ высадкой французов в Крыму, но клянется сразу ответить Владимиру Путину в случае звонка"."Все это от позорной слабости. Повлиять на выборы не можем, результаты не признаем, но, чтобы хоть как-то нагадить, надо отметиться дурацким заявлением… Космическое вранье, натужные сопли и театральные слезы ради имитации добрых намерений. А на поверку – ложь и манипуляции для сохранения собственной власти", - заключил Медведев.В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент Владимир Путин заметил, что страны Запада после начала СВО обрадовались и полагали, что им удастся покончить с Россией, но столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил.Читайте также на РИА Новости Крым:"Политические идиоты": Медведев об отказе послов ЕС от встречи с ЛавровымГермания готовится к войне с Россией, заявил Медведев
https://crimea.ria.ru/20240312/naydi-duraka-v-krymu-otsenili-ideyu-makrona-o-voyskakh-nato-na-ukraine-1135575146.html
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дмитрий медведев, мнения, россия, германия, франция, сша, политика, новости
Позорная слабость и космическое вранье: Медведев оценил риторику Запада
Медведев: риторика Запада поражает своей противоречивостью и лживостью
11:43 19.03.2024 (обновлено: 12:40 19.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Риторика Запада поражает своей противоречивостью и запредельной наглостью, но это от позорной слабости. Так считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Открыто, без стеснения ведут гибридную войну против нас. Используют в ней все: и огромные поставки оружия врагу, и отправку своих военных специалистов, и работу сил разведки. И тут же на голубом глазу говорят: мы хотим возобновления стратегического диалога по вооружениям. Нет уж. Это все равно, как вести переговоры с Гитлером о снижении порога наступательного оружия в годы Великой Отечественной", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он также напомнил позицию немецких политиков, которые заявляют о том, что больше не будут считать президентом России Владимира Путина, при этом готовы вести с ним переговоры. Другой пример - заявления французского президента Эммануэля Макрона, который "пугает РФ высадкой французов в Крыму, но клянется сразу ответить Владимиру Путину в случае звонка".
"Все это от позорной слабости. Повлиять на выборы не можем, результаты не признаем, но, чтобы хоть как-то нагадить, надо отметиться дурацким заявлением… Космическое вранье, натужные сопли и театральные слезы ради имитации добрых намерений. А на поверку – ложь и манипуляции для сохранения собственной власти", - заключил Медведев.
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент Владимир Путин заметил,
что страны Запада после начала СВО обрадовались и полагали, что им удастся покончить с Россией, но столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил.
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