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"Политические идиоты": Медведев об отказе послов ЕС от встречи с Лавровым - РИА Новости Крым, 04.03.2024
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"Политические идиоты": Медведев об отказе послов ЕС от встречи с Лавровым
"Политические идиоты": Медведев об отказе послов ЕС от встречи с Лавровым - РИА Новости Крым, 04.03.2024
"Политические идиоты": Медведев об отказе послов ЕС от встречи с Лавровым
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал политическим идиотизмом отказ послов Евросоюза в России провести назначенную встречу с главой МИД РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T23:02
2024-03-04T23:05
дмитрий медведев
новости
европа
европейский союз (ес)
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал политическим идиотизмом отказ послов Евросоюза в России провести назначенную встречу с главой МИД Сергеем Лавровым в преддверии выборов президента РФ, заявив, что таких послов следует выслать из страны, а дипломатические отношения с их государствами "понизить". Ранее в понедельник, 4 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что недавно пригласил послов Евросоюза для разговора в преддверии выборов президента РФ, однако те отказались за два дня до назначенной встречи.По словам Медведева, сделано это было якобы по совету Брюсселя, при этом совершенно противоречило самой идее существования дипломатических миссий и назначения послов. А значит, таким послам в России не место, считает зампред Совбеза. Кроме того, по его мнению, необходимо понизить уровень дипломатических отношений со странами, которые они представляют.Читайте также на РИА Новости Крым:Германия готовится к войне с Россией, заявил МедведевМедведев жестко ответил на запись разговора офицеров бундесвераХотят остановить СВО: Медведев о призывах Запада к переговорам по Украине
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Новости
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дмитрий медведев, новости, европа, европейский союз (ес), сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика
"Политические идиоты": Медведев об отказе послов ЕС от встречи с Лавровым

Медведев призвал выслать из России послов ЕС после инцидента с Лавровым

23:02 04.03.2024 (обновлено: 23:05 04.03.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал политическим идиотизмом отказ послов Евросоюза в России провести назначенную встречу с главой МИД Сергеем Лавровым в преддверии выборов президента РФ, заявив, что таких послов следует выслать из страны, а дипломатические отношения с их государствами "понизить".
Ранее в понедельник, 4 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что недавно пригласил послов Евросоюза для разговора в преддверии выборов президента РФ, однако те отказались за два дня до назначенной встречи.
По словам Медведева, сделано это было якобы по совету Брюсселя, при этом совершенно противоречило самой идее существования дипломатических миссий и назначения послов. А значит, таким послам в России не место, считает зампред Совбеза.

"Это не послы, а политические идиоты, не понимающие своих реальных задач. Реально всех этих послов надо бы выгнать из России", – прокомментировал Медведев в соцсети Х.

Кроме того, по его мнению, необходимо понизить уровень дипломатических отношений со странами, которые они представляют.
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Дмитрий МедведевНовостиЕвропаЕвропейский Союз (ЕС)Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Политика
 
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Заголовок открываемого материала
23:02"Политические идиоты": Медведев об отказе послов ЕС от встречи с Лавровым
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