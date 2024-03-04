https://crimea.ria.ru/20240304/politicheskie-idioty-medvedev-ob-otkaze-poslov-es-ot-vstrechi-s-lavrovym-1135412585.html

"Политические идиоты": Медведев об отказе послов ЕС от встречи с Лавровым

"Политические идиоты": Медведев об отказе послов ЕС от встречи с Лавровым - РИА Новости Крым, 04.03.2024

"Политические идиоты": Медведев об отказе послов ЕС от встречи с Лавровым

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал политическим идиотизмом отказ послов Евросоюза в России провести назначенную встречу с главой МИД РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T23:02

2024-03-04T23:02

2024-03-04T23:05

дмитрий медведев

новости

европа

европейский союз (ес)

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126787699_0:38:3166:1818_1920x0_80_0_0_b04c3489026123d05e63407c34ae3a02.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал политическим идиотизмом отказ послов Евросоюза в России провести назначенную встречу с главой МИД Сергеем Лавровым в преддверии выборов президента РФ, заявив, что таких послов следует выслать из страны, а дипломатические отношения с их государствами "понизить". Ранее в понедельник, 4 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что недавно пригласил послов Евросоюза для разговора в преддверии выборов президента РФ, однако те отказались за два дня до назначенной встречи.По словам Медведева, сделано это было якобы по совету Брюсселя, при этом совершенно противоречило самой идее существования дипломатических миссий и назначения послов. А значит, таким послам в России не место, считает зампред Совбеза. Кроме того, по его мнению, необходимо понизить уровень дипломатических отношений со странами, которые они представляют.Читайте также на РИА Новости Крым:Германия готовится к войне с Россией, заявил МедведевМедведев жестко ответил на запись разговора офицеров бундесвераХотят остановить СВО: Медведев о призывах Запада к переговорам по Украине

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, новости, европа, европейский союз (ес), сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика