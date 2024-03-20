https://crimea.ria.ru/20240320/v-krymu-makronu-posovetovali-izuchit-istoriyu-pokhodov-frantsii-na-rossiyu-1135861637.html

В Крыму Макрону посоветовали изучить историю походов Франции на Россию

В Крыму Макрону посоветовали изучить историю походов Франции на Россию - РИА Новости Крым, 20.03.2024

В Крыму Макрону посоветовали изучить историю походов Франции на Россию

Все военные походы французских войск к границам России заканчивались трагедией для властей Франции, о чем следовало бы помнить президенту Эммануэлю Макрону. Об... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T11:39

2024-03-20T11:39

2024-03-20T11:47

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Все военные походы французских войск к границам России заканчивались трагедией для властей Франции, о чем следовало бы помнить президенту Эммануэлю Макрону. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.Политик также посоветовал Макрону вспомнить о том, как Наполеон Бонапарт "драпал" из Москвы в 1812 году, а уже два года спустя русская армия взяла Париж. Фикс также напомнил, как французский контингент бежал из Одессы после интервенции на юге России в годы Гражданской войны.По словам Фикса, у Макрона "еще есть время одуматься, а не войти в историю как бездарный ученик, который принес беду и трагедию французскому народу".Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин накануне заявил, что Франция готовит военный контингент в количестве порядка двух тысяч человек для отправки на Украину. Нарышкин отметил, что в этом случае данное подразделение станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских сил.Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция может провести операции, чтобы "противостоять российским войскам" на Украине.Он также высказал мнение, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины и назвал Россию противником.На что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция косвенно принимает участие в конфликте на Украине и, судя по заявлениям ее лидера Эммануэля Макрона, не прочь повысить степень своей вовлеченности в него.В конце февраля президент Франции на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Читайте также на РИА Новости Крым:Позорная слабость и космическое вранье: Медведев оценил риторику Запада"Мы можем это сделать": Макрон допустил проведение операций против РоссииУкраине не нужны французские военные, заявил Зеленский

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ефим фикс, крым, россия, франция, эммануэль макрон, мнения, политика