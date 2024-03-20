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В Крыму Макрону посоветовали изучить историю походов Франции на Россию - РИА Новости Крым, 20.03.2024
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В Крыму Макрону посоветовали изучить историю походов Франции на Россию
В Крыму Макрону посоветовали изучить историю походов Франции на Россию - РИА Новости Крым, 20.03.2024
В Крыму Макрону посоветовали изучить историю походов Франции на Россию
Все военные походы французских войск к границам России заканчивались трагедией для властей Франции, о чем следовало бы помнить президенту Эммануэлю Макрону. Об... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T11:39
2024-03-20T11:47
ефим фикс
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эммануэль макрон
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Все военные походы французских войск к границам России заканчивались трагедией для властей Франции, о чем следовало бы помнить президенту Эммануэлю Макрону. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.Политик также посоветовал Макрону вспомнить о том, как Наполеон Бонапарт "драпал" из Москвы в 1812 году, а уже два года спустя русская армия взяла Париж. Фикс также напомнил, как французский контингент бежал из Одессы после интервенции на юге России в годы Гражданской войны.По словам Фикса, у Макрона "еще есть время одуматься, а не войти в историю как бездарный ученик, который принес беду и трагедию французскому народу".Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин накануне заявил, что Франция готовит военный контингент в количестве порядка двух тысяч человек для отправки на Украину. Нарышкин отметил, что в этом случае данное подразделение станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских сил.Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция может провести операции, чтобы "противостоять российским войскам" на Украине.Он также высказал мнение, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины и назвал Россию противником.На что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция косвенно принимает участие в конфликте на Украине и, судя по заявлениям ее лидера Эммануэля Макрона, не прочь повысить степень своей вовлеченности в него.В конце февраля президент Франции на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Читайте также на РИА Новости Крым:Позорная слабость и космическое вранье: Медведев оценил риторику Запада"Мы можем это сделать": Макрон допустил проведение операций против РоссииУкраине не нужны французские военные, заявил Зеленский
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ефим фикс, крым, россия, франция, эммануэль макрон, мнения, политика
В Крыму Макрону посоветовали изучить историю походов Франции на Россию

Макрон повторит судьбу Наполеона в случае отправки войск на Украину – заявили в Крыму

11:39 20.03.2024 (обновлено: 11:47 20.03.2024)
 
© Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Все военные походы французских войск к границам России заканчивались трагедией для властей Франции, о чем следовало бы помнить президенту Эммануэлю Макрону. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

"Если бы Макрон любил свою страну и народ, то еще в школе бы в свое время не дурака валял, а очень пристально изучал бы историю Франции и знал бы, чем закончились военные походы французской армии на Россию, и сколько покоится французов на кладбище в Севастополе после Крымской войны", – приводит слова Фикса РИА Новости.

Политик также посоветовал Макрону вспомнить о том, как Наполеон Бонапарт "драпал" из Москвы в 1812 году, а уже два года спустя русская армия взяла Париж. Фикс также напомнил, как французский контингент бежал из Одессы после интервенции на юге России в годы Гражданской войны.

"Макрону следует проанализировать и, исходя из исторического опыта, понять, чем закончится для Франции и лично для него новая авантюра с направлением военного контингента на Украину и сколько еще будет кладбищ с французскими солдатами. Все походы французов к границам России заканчивались трагедией для правителей Франции", – отметил первый зампредседателя Госсовета Крыма.

По словам Фикса, у Макрона "еще есть время одуматься, а не войти в историю как бездарный ученик, который принес беду и трагедию французскому народу".
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин накануне заявил, что Франция готовит военный контингент в количестве порядка двух тысяч человек для отправки на Украину. Нарышкин отметил, что в этом случае данное подразделение станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских сил.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция может провести операции, чтобы "противостоять российским войскам" на Украине.
Он также высказал мнение, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины и назвал Россию противником.
На что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция косвенно принимает участие в конфликте на Украине и, судя по заявлениям ее лидера Эммануэля Макрона, не прочь повысить степень своей вовлеченности в него.
В конце февраля президент Франции на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
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Ефим ФиксКрымРоссияФранцияЭммануэль МакронМненияПолитика
 
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