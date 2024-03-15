https://crimea.ria.ru/20240315/makron-sdelal-zayavlenie-po-krymu-1135689347.html

Макрон сделал заявление по Крыму

Макрон сделал заявление по Крыму - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Макрон сделал заявление по Крыму

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T11:10

2024-03-15T11:10

2024-03-15T12:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Макрона телеканалам TF1 и France.Агентство отмечает, что французы раскритиковали это заявление. В комментариях к статье в Le Figaro, где приводились слова Макрона, они сказали, что скоро никто не будет воспринимать его высказывания всерьез. По мнению французов, президенту нужно вести переговоры о прекращении конфликта на Украине и перестать делать воинственные заявления.В конце февраля Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит консультироваться в важных вопросах с членами альянса, поскольку решение одного союзника влияет на всех членов организации.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов высказал мнение, что инициатива Макрона по вводу войск НАТО на Украину раскалывает Запад. Прибалтийские "гиганты" - Литва, Латвия и Эстония - ее поддерживают, но не в состоянии послать на Украину хоть сколько-нибудь значительный контингент и рассчитывают на другие страны Европы, которым французская инициатива не по душе. Более того, сама Франция испытывает дефицит военного бюджета и не готова к участию в войне.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Запад признает Крым и новые регионы российскими – мнениеЗачем Польша "вспомнила" о КрымеПутин объяснил, почему Крым вернулся в Россию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, франция, политика, крым, россия, украина, новости, в мире