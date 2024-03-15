Макрон сделал заявление по Крыму
Президент Франции Макрон заявил о необходимости признать Крым частью Украины
11:10 15.03.2024 (обновлено: 12:31 15.03.2024)
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает на саммите ЕС в Брюсселе
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Макрона телеканалам TF1 и France.
"Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию, потому я скажу очень просто: не может быть прочного мира <...>, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым", — сказал французский президент.
Агентство отмечает, что французы раскритиковали это заявление. В комментариях к статье в Le Figaro, где приводились слова Макрона, они сказали, что скоро никто не будет воспринимать его высказывания всерьез. По мнению французов, президенту нужно вести переговоры о прекращении конфликта на Украине и перестать делать воинственные заявления.
В конце февраля Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит консультироваться в важных вопросах с членами альянса, поскольку решение одного союзника влияет на всех членов организации.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов высказал мнение, что инициатива Макрона по вводу войск НАТО на Украину раскалывает Запад. Прибалтийские "гиганты" - Литва, Латвия и Эстония - ее поддерживают, но не в состоянии послать на Украину хоть сколько-нибудь значительный контингент и рассчитывают на другие страны Европы, которым французская инициатива не по душе. Более того, сама Франция испытывает дефицит военного бюджета и не готова к участию в войне.
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