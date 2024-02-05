https://crimea.ria.ru/20240205/stervyatnik-zhdat-umeet-senator-obyasnila-polskie-zayavleniya-o-kryme-1134697616.html

Зачем Польша "вспомнила" о Крыме

Зачем Польша "вспомнила" о Крыме - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Зачем Польша "вспомнила" о Крыме

Крым был, есть и останется частью Российской Федерации, признание этого факта польскими политиками свидетельствует о том, что в Польше осознают его... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T13:27

2024-02-05T13:27

2024-02-05T13:47

эксклюзивы риа новости крым

анджей дуда

польша

украина

политика

мнения

ольга ковитиди

совет федерации

крым

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110843/91/1108439149_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_9ca9ad741bc99772eac8a4f5410dd8e8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крым был, есть и останется частью Российской Федерации, признание этого факта польскими политиками свидетельствует о том, что в Польше осознают его справедливость. Более того, там ожидают окончательного "разложения" Украины в расчете реализовать собственные территориальные притязания в отношении ряда ее нынешних территорий. Такое мнение РИА Новости Крым выразила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Накануне польский президент Анжей Дуда признал, что Крым исторически принадлежал России и что киевский режим вряд ли вернет его под свой контроль. В понедельник вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак в эфире телеканала Polsat согласился с Дудой. По его словам, в Польше "есть попытки навязать проукраинскую политкорректность", но власти страны не будут "повторять линию украинской дипломатии", пока киевский режим не начнет "поощрять" их к этому."Истина, как вода - рано или поздно выходит на поверхность. Заявления президента Польши Анжея Дуды об исторической принадлежности Крыма к России и его слова о невозможности возвращении Крыма под контроль Украины закономерны и никого не удивляют. То, что Крым российский - это исторический факт и это признают даже в Польше. Какие бы корректирующие заявления в последствии не были озвучены, всем уже давно все понятно", - констатирует Ковитиди.По ее мнению, все слова о "политкорректности" и каких-либо "поощрениях", якобы необходимых Варшаве от Киева, чтобы "повторять линию киевской дипломатии", на самом деле только прикрывают истинные желания Польши.Ковитиди подчеркивает: какими бы ни были истинные намерения Польши или любых других западных соседей Украины, насколько бы они были оправданы или не оправданы исторически, российская принадлежность полуострова несомненна с и исторической, и с юридической точек зрения."Учитывая историческую принадлежность полуострова, учитывая, что народ Крыма определился на референдуме, нет никаких предпосылок - ни политических, ни военных - для того, чтобы вернуть Крым. Как вообще можно вернуть Крым? Это не мешок с картошкой. Это, прежде всего, люди, а люди определились со своим выбором", - подытожила она.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин объяснил, почему Крым вернулся в РоссиюУкраина надоела всем: в Крыму оценили слова Дуды о полуостровеДемилитаризованная зона на Украине будет расширена - Путин

https://crimea.ria.ru/20240204/slova-dudy-o-kryme-stali-shokom-dlya-kieva---politik-1134676710.html

польша

украина

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анджей дуда, польша, украина, политика, мнения, ольга ковитиди, совет федерации, крым, россия