Франция готовит контингент для отправки на Украину - Нарышкин
Нарышкин: Франция готовит около 2 тысяч военных к отправке на Украину
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Франция подготавливает военных для отправки на Украину. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
При этом, по данным СВР, французское военное руководство отмечает рост потерь среди соотечественников в украинском конфликте и опасается недовольства действующих офицеров среднего звена армии страны.
"По поступающим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек", —цитирует главу ведомства РИА Новости.
Нарышкин также подчеркнул, что французские военные на Украине станут приоритетной целью для России.
"Французские военные опасаются, что столь значительное воинское подразделение не удастся перебросить и расквартировать на Украине незаметно. Таким образом оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских сил. А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом", - заявил он.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция может провести операции, чтобы "противостоять российским войскам" на Украине. Он также высказал мнение, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины и назвал Россию противником. На что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция косвенно принимает участие в конфликте на Украине и, судя по заявлениям ее лидера Эммануэля Макрона, не прочь повысить степень своей вовлеченности в него.
В конце февраля президент Франции на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
По поводу инициативы Макрона в плане ввода войск НАТО на Украину высказался председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его мнению, это заявление раскалывает Запад. Прибалтийские "гиганты" - Литва, Латвия и Эстония - ее поддерживают, но не в состоянии послать на Украину хоть сколько-нибудь значительный контингент и рассчитывают на другие страны Европы, которым французская инициатива не по душе. Более того, сама Франция испытывает дефицит военного бюджета и не готова к участию в войне.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит консультироваться в важных вопросах с членами альянса, поскольку решение одного союзника влияет на всех членов организации.
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