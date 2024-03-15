https://crimea.ria.ru/20240315/frantsiya-uzhe-vtyanuta-v-voynu-na-ukraine--kreml-1135698503.html

Франция уже втянута в войну на Украине – Кремль

Франция уже втянута в войну на Украине – Кремль - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Франция уже втянута в войну на Украине – Кремль

Франция косвенно принимает участие в конфликте на Украине и, судя по заявлениям ее лидера Эммануэля Макрона, не прочь повысить степень своей вовлеченности в... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T13:53

2024-03-15T13:53

2024-03-15T13:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Франция косвенно принимает участие в конфликте на Украине и, судя по заявлениям ее лидера Эммануэля Макрона, не прочь повысить степень своей вовлеченности в него. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу заявил, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины. Он также назвал Россию противником.В конце февраля президент Франции на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.По поводу инициативы президента Франции в плане ввода войск НАТО на Украину высказался председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его мнению, это заявление Макрона раскалывает Запад. Прибалтийские "гиганты" - Литва, Латвия и Эстония - ее поддерживают, но не в состоянии послать на Украину хоть сколько-нибудь значительный контингент и рассчитывают на другие страны Европы, которым французская инициатива не по душе. Более того, сама Франция испытывает дефицит военного бюджета и не готова к участию в войне.При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит консультироваться в важных вопросах с членами альянса, поскольку решение одного союзника влияет на всех членов организации.Читайте также на РИА Новости Крым:"Пробил дно": Захарова оценила слова Макрона об отправке войск на УкраинуРезкое снижение внимания к Украине: Лавров объяснил слова МакронаВойска НАТО на Украине: во Франции Макрона назвали безумцем

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кремль, дмитрий песков, россия, франция, эммануэль макрон, политика, в мире, новости, внешняя политика