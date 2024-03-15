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Франция уже втянута в войну на Украине – Кремль - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Франция уже втянута в войну на Украине – Кремль
Франция уже втянута в войну на Украине – Кремль - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Франция уже втянута в войну на Украине – Кремль
Франция косвенно принимает участие в конфликте на Украине и, судя по заявлениям ее лидера Эммануэля Макрона, не прочь повысить степень своей вовлеченности в... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T13:53
2024-03-15T13:53
кремль
дмитрий песков
россия
франция
эммануэль макрон
политика
в мире
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внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Франция косвенно принимает участие в конфликте на Украине и, судя по заявлениям ее лидера Эммануэля Макрона, не прочь повысить степень своей вовлеченности в него. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу заявил, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины. Он также назвал Россию противником.В конце февраля президент Франции на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.По поводу инициативы президента Франции в плане ввода войск НАТО на Украину высказался председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его мнению, это заявление Макрона раскалывает Запад. Прибалтийские "гиганты" - Литва, Латвия и Эстония - ее поддерживают, но не в состоянии послать на Украину хоть сколько-нибудь значительный контингент и рассчитывают на другие страны Европы, которым французская инициатива не по душе. Более того, сама Франция испытывает дефицит военного бюджета и не готова к участию в войне.При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит консультироваться в важных вопросах с членами альянса, поскольку решение одного союзника влияет на всех членов организации.Читайте также на РИА Новости Крым:"Пробил дно": Захарова оценила слова Макрона об отправке войск на УкраинуРезкое снижение внимания к Украине: Лавров объяснил слова МакронаВойска НАТО на Украине: во Франции Макрона назвали безумцем
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кремль, дмитрий песков, россия, франция, эммануэль макрон, политика, в мире, новости, внешняя политика
Франция уже втянута в войну на Украине – Кремль

Франция косвенно принимает участие в войне на Украине – Песков

13:53 15.03.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФранцузские силовики
Французские силовики - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Франция косвенно принимает участие в конфликте на Украине и, судя по заявлениям ее лидера Эммануэля Макрона, не прочь повысить степень своей вовлеченности в него. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу заявил, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины. Он также назвал Россию противником.
"Да, безусловно, мы читаем эти заявления господина Макрона. То, что Россия противник - да, для Франции, это очевидно. Собственно, потому что Франция, она уже втянута в войну на Украине. Собственно, она косвенно принимает участие в этой войне, ну и судя по заявлениям господина президента, не прочь повысить степень своей вовлеченности", - сказал Песков журналистам.
В конце февраля президент Франции на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
По поводу инициативы президента Франции в плане ввода войск НАТО на Украину высказался председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его мнению, это заявление Макрона раскалывает Запад. Прибалтийские "гиганты" - Литва, Латвия и Эстония - ее поддерживают, но не в состоянии послать на Украину хоть сколько-нибудь значительный контингент и рассчитывают на другие страны Европы, которым французская инициатива не по душе. Более того, сама Франция испытывает дефицит военного бюджета и не готова к участию в войне.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит консультироваться в важных вопросах с членами альянса, поскольку решение одного союзника влияет на всех членов организации.
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