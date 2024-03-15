Франция уже втянута в войну на Украине – Кремль
Франция косвенно принимает участие в войне на Украине – Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Франция косвенно принимает участие в конфликте на Украине и, судя по заявлениям ее лидера Эммануэля Макрона, не прочь повысить степень своей вовлеченности в него. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу заявил, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины. Он также назвал Россию противником.
"Да, безусловно, мы читаем эти заявления господина Макрона. То, что Россия противник - да, для Франции, это очевидно. Собственно, потому что Франция, она уже втянута в войну на Украине. Собственно, она косвенно принимает участие в этой войне, ну и судя по заявлениям господина президента, не прочь повысить степень своей вовлеченности", - сказал Песков журналистам.
В конце февраля президент Франции на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
По поводу инициативы президента Франции в плане ввода войск НАТО на Украину высказался председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его мнению, это заявление Макрона раскалывает Запад. Прибалтийские "гиганты" - Литва, Латвия и Эстония - ее поддерживают, но не в состоянии послать на Украину хоть сколько-нибудь значительный контингент и рассчитывают на другие страны Европы, которым французская инициатива не по душе. Более того, сама Франция испытывает дефицит военного бюджета и не готова к участию в войне.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит консультироваться в важных вопросах с членами альянса, поскольку решение одного союзника влияет на всех членов организации.
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