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"Мы можем это сделать": Макрон допустил проведение операций против России - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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"Мы можем это сделать": Макрон допустил проведение операций против России
"Мы можем это сделать": Макрон допустил проведение операций против России - РИА Новости Крым, 17.03.2024
"Мы можем это сделать": Макрон допустил проведение операций против России
Франция может провести операции, чтобы "противостоять российским войскам" на Украине. Такое заявление сделал французский лидер Эммануэль Макрон в комментарии... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T07:52
2024-03-17T07:52
франция
эммануэль макрон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Франция может провести операции, чтобы "противостоять российским войскам" на Украине. Такое заявление сделал французский лидер Эммануэль Макрон в комментарии местному изданию Le Parisien, пишет РИА Новости.По его словам, "сила Франции" заключается в том, что "мы можем это сделать".Ранее Эммануэль Макрон заявил, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины. Он также назвал Россию противником. На что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция косвенно принимает участие в конфликте на Украине и, судя по заявлениям ее лидера Эммануэля Макрона, не прочь повысить степень своей вовлеченности в него.В конце февраля президент Франции на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.По поводу инициативы президента Франции в плане ввода войск НАТО на Украину высказался председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его мнению, это заявление Макрона раскалывает Запад. Прибалтийские "гиганты" - Литва, Латвия и Эстония - ее поддерживают, но не в состоянии послать на Украину хоть сколько-нибудь значительный контингент и рассчитывают на другие страны Европы, которым французская инициатива не по душе. Более того, сама Франция испытывает дефицит военного бюджета и не готова к участию в войне.При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит консультироваться в важных вопросах с членами альянса, поскольку решение одного союзника влияет на всех членов организации.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по кораблям ЧФ производились ракетами НАТО – СтолтенбергМакрон сделал заявление по КрымуСоюзники Киева приступили к разделу Украины – МИД России
https://crimea.ria.ru/20240312/naydi-duraka-v-krymu-otsenili-ideyu-makrona-o-voyskakh-nato-na-ukraine-1135575146.html
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франция, эммануэль макрон, в мире, россия, украина, новости, политика, безопасность
"Мы можем это сделать": Макрон допустил проведение операций против России

Франция может провести наземную операцию против России на Украине - Макрон

07:52 17.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Франция может провести операции, чтобы "противостоять российским войскам" на Украине. Такое заявление сделал французский лидер Эммануэль Макрон в комментарии местному изданию Le Parisien, пишет РИА Новости.

"Возможно, в какой-то момент, а я этого не желаю и не буду это инициировать, придется провести операции на местах, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам", — утверждает Макрон.

По его словам, "сила Франции" заключается в том, что "мы можем это сделать".
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины. Он также назвал Россию противником. На что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция косвенно принимает участие в конфликте на Украине и, судя по заявлениям ее лидера Эммануэля Макрона, не прочь повысить степень своей вовлеченности в него.
В конце февраля президент Франции на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
По поводу инициативы президента Франции в плане ввода войск НАТО на Украину высказался председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его мнению, это заявление Макрона раскалывает Запад. Прибалтийские "гиганты" - Литва, Латвия и Эстония - ее поддерживают, но не в состоянии послать на Украину хоть сколько-нибудь значительный контингент и рассчитывают на другие страны Европы, которым французская инициатива не по душе. Более того, сама Франция испытывает дефицит военного бюджета и не готова к участию в войне.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит консультироваться в важных вопросах с членами альянса, поскольку решение одного союзника влияет на всех членов организации.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
12 марта, 09:10
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