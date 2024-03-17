"Мы можем это сделать": Макрон допустил проведение операций против России
Франция может провести наземную операцию против России на Украине - Макрон
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Франция может провести операции, чтобы "противостоять российским войскам" на Украине. Такое заявление сделал французский лидер Эммануэль Макрон в комментарии местному изданию Le Parisien, пишет РИА Новости.
"Возможно, в какой-то момент, а я этого не желаю и не буду это инициировать, придется провести операции на местах, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам", — утверждает Макрон.
По его словам, "сила Франции" заключается в том, что "мы можем это сделать".
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины. Он также назвал Россию противником. На что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Франция косвенно принимает участие в конфликте на Украине и, судя по заявлениям ее лидера Эммануэля Макрона, не прочь повысить степень своей вовлеченности в него.
В конце февраля президент Франции на пресс-конференции по итогам саммита по поддержке Украины в Париже сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
По поводу инициативы президента Франции в плане ввода войск НАТО на Украину высказался председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его мнению, это заявление Макрона раскалывает Запад. Прибалтийские "гиганты" - Литва, Латвия и Эстония - ее поддерживают, но не в состоянии послать на Украину хоть сколько-нибудь значительный контингент и рассчитывают на другие страны Европы, которым французская инициатива не по душе. Более того, сама Франция испытывает дефицит военного бюджета и не готова к участию в войне.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит консультироваться в важных вопросах с членами альянса, поскольку решение одного союзника влияет на всех членов организации.
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