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Союзники Киева приступили к разделу Украины – МИД России - РИА Новости Крым, 13.03.2024
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Союзники Киева приступили к разделу Украины – МИД России
Союзники Киева приступили к разделу Украины – МИД России - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Союзники Киева приступили к разделу Украины – МИД России
Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе иностранных войск на Украину свидетельствуют о том, что страны Запада приступили к разделу... РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T17:43
2024-03-13T17:43
эммануэль макрон
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе иностранных войск на Украину свидетельствуют о том, что страны Запада приступили к разделу украинских земель. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова отметила, что именно со стремлением Запада поделить Украину связано нежелание принимать страну в НАТО в качестве полноценного члена.Национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в интервью газете L’Independant рассказал, что президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность ввода на Украину своих войск, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы. Соответствующее заявление он якобы сделал на встрече с лидерами партии.На конференции стран по вопросам поддержки Украины, которая прошла 26 февраля в Париже, Макрон допустил возможность отправки европейских воинских контингентов на поддержку киевского режима.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по этому поводу заметил, что позиция Макрона Москве хорошо известна. Песков также указал, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".Читайте также на РИА Новости Крым:"Найди дурака": в Крыму оценили идею Макрона о войсках НАТО на УкраинеРезкое снижение внимания к Украине: Лавров объяснил слова МакронаУкраине не нужны французские военные, заявил Зеленский
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эммануэль макрон, украина, политика, в мире, сша, европейский союз, нато
Союзники Киева приступили к разделу Украины – МИД России

Слова Макрона о вводе войск на Украину говорят о намерении Запада ее разделить – МИД РФ

17:43 13.03.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе иностранных войск на Украину свидетельствуют о том, что страны Запада приступили к разделу украинских земель. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы прекрасно понимаем, что речь идет о том, что Украину ее же союзники начали делить. И все эти заявления, которые делает Макрон и другие натовские политические деятели, связанные с возможностью введения контингентов, войск или каких-то военизированных подразделений на территорию Украины, связаны именно с разделом, с их точки зрения, остатков Украины", – сказала Захарова на брифинге в среду.

Захарова отметила, что именно со стремлением Запада поделить Украину связано нежелание принимать страну в НАТО в качестве полноценного члена.
"Включение Украины в НАТО предполагает признание ее границ всеми членами НАТО, а не все члены НАТО готовы признавать границы Украины. Они готовы оккупировать Украину, они готовы ее поделить, об этом говорят их политические деятели в их странах открыто, собственно говоря, сейчас, и начинается вот такая моральная подготовка населения и собственных натовских стран, и граждан Украины к подобным действиям", – добавила дипломат.
Национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в интервью газете L’Independant рассказал, что президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность ввода на Украину своих войск, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы. Соответствующее заявление он якобы сделал на встрече с лидерами партии.
На конференции стран по вопросам поддержки Украины, которая прошла 26 февраля в Париже, Макрон допустил возможность отправки европейских воинских контингентов на поддержку киевского режима.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по этому поводу заметил, что позиция Макрона Москве хорошо известна. Песков также указал, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
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