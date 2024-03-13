https://crimea.ria.ru/20240313/soyuzniki-kieva-pristupili-k-razdelu-ukrainy--mid-rossii-1135628028.html

Союзники Киева приступили к разделу Украины – МИД России

Союзники Киева приступили к разделу Украины – МИД России - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Союзники Киева приступили к разделу Украины – МИД России

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе иностранных войск на Украину свидетельствуют о том, что страны Запада приступили к разделу... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T17:43

2024-03-13T17:43

2024-03-13T17:43

эммануэль макрон

украина

политика

в мире

сша

европейский союз

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе иностранных войск на Украину свидетельствуют о том, что страны Запада приступили к разделу украинских земель. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова отметила, что именно со стремлением Запада поделить Украину связано нежелание принимать страну в НАТО в качестве полноценного члена.Национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель в интервью газете L’Independant рассказал, что президент Эммануэль Макрон рассматривает возможность ввода на Украину своих войск, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы. Соответствующее заявление он якобы сделал на встрече с лидерами партии.На конференции стран по вопросам поддержки Украины, которая прошла 26 февраля в Париже, Макрон допустил возможность отправки европейских воинских контингентов на поддержку киевского режима.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по этому поводу заметил, что позиция Макрона Москве хорошо известна. Песков также указал, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".Читайте также на РИА Новости Крым:"Найди дурака": в Крыму оценили идею Макрона о войсках НАТО на УкраинеРезкое снижение внимания к Украине: Лавров объяснил слова МакронаУкраине не нужны французские военные, заявил Зеленский

украина

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, украина, политика, в мире, сша, европейский союз, нато