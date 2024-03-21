https://crimea.ria.ru/20240321/plennykh-ne-berem-ekspert-o-frantsuzskom-voyske-makrona-na-ukraine-1135873274.html

"Пленных не берем": эксперт о французском "войске Макрона" на Украине

"Пленных не берем": эксперт о французском "войске Макрона" на Украине - РИА Новости Крым, 21.03.2024

"Пленных не берем": эксперт о французском "войске Макрона" на Украине

Иностранный военный контингент, в том числе из Франции, уже присутствует на Украине в роли советников, инструкторов и наемников, и ВС РФ успешно их уничтожают – РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T11:07

2024-03-21T11:07

2024-03-21T11:07

эммануэль макрон

радио "спутник в крыму"

франция

мнения

украина

нато

иностранные наемники всу

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Сергей Горбачев о присутствии военного контингента из Франции на Украине Сергей Горбачев о присутствии военного контингента из Франции на Украине audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Иностранный военный контингент, в том числе из Франции, уже присутствует на Украине в роли советников, инструкторов и наемников, и ВС РФ успешно их уничтожают – в плену их нет, как и азовцев*, и не будет, тем более если французы появятся у границ Белоруссии или на правом берегу Днепра. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.Директор СВР Сергей Нарышкин 19 марта сообщил, что Франция готовит для отправки на Украину военный контингент, который на первоначальном этапе составит порядка 2 000 человек. Глава российской разведки подчеркнул, что французские военные на Украине станут приоритетной целью для России, "как и все французы, когда-либо приходившие на территорию Русского мира с мечом".По мнению Горбачева, "это лишь часть информации, которой обладает наша разведка", при этом, "согласно оценке, на Украине уже находится порядка 20 тысяч иностранных военнослужащих в различном статусе: советники, наемники, инструкторы". И их число растет "с учетом развития отношений Киева и НАТО по нарастающей с 1997 года", добавил политолог.Факты свидетельствуют о том, что потери, которые несут эти подразделения, "независимо от того, в каком качестве они пребывают, весьма тяжелы для Франции", и не предаются огласке, подчеркнул Горбачев.У французских властей возникают проблемы: как хоронить, какие церемонии проводить, какие выплаты, пенсии осуществлять – после Алжира это наиболее кровопролитный для них конфликт, подчеркнул политолог.Эксперт считает, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о вводе войск на Украину могут иметь две цели.Первая – "потешить свое реноме" и "продемонстрировать свою кредитоспособность, подчеркнув, что Франция является великой державой, ядерной, имеющей серьезные вооруженные силы". Вторая – решить задачи, в том числе с использованием военной силы, в регионах, которые находятся рядом с Украиной, считает Горбачев.При этом на Украине французы могут появиться, например, на границе с Белоруссией или на правом берегу Днепра, считает Горбачев. Он высказал мнение, что это могут быть некие миротворческие подразделения."Думаю, тут больше не военный фактор, а попытка влиться в процесс, происходящий между Москвой и Киевом. Некие миротворческие силы с тем, чтобы каким-то образом попытаться нас сдержать", – сказал Горбачев.Такие миссии выполняет, в частности, французский иностранный легион, который предназначен для разного рода экспедиций: именно на них сосредоточены вооруженные силы всех бывших метрополий колониального мира, и Франция не исключение, подчеркнул Горбачев.Что касается "жандармских функций" на Украине, то иностранные подразделения их осуществлять не будут, уверен Горбачев: "Репрессивный аппарат на Украине развит, СБУ "прессует" всех, кого возможно", – пояснил он свое мнение.*Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму Макрону посоветовали изучить историю походов Франции на Россию Путин поручил ФСБ искать и наказывать предателей России Позорная слабость и космическое вранье: Медведев оценил риторику Запада

https://crimea.ria.ru/20240312/naydi-duraka-v-krymu-otsenili-ideyu-makrona-o-voyskakh-nato-na-ukraine-1135575146.html

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эммануэль макрон, франция, мнения, украина, нато, иностранные наемники всу