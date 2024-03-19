https://crimea.ria.ru/20240319/putin-poruchil-fsb-iskat-i-nakazyvat-voyuyuschikh-protiv-rossii-predateley-1135834695.html

Путин поручил ФСБ искать и наказывать предателей России

Путин поручил ФСБ искать и наказывать предателей России - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Путин поручил ФСБ искать и наказывать предателей России

Все предатели России, участвующие сегодня в террористических атаках на приграничные регионы РФ в составе украинских вооруженных формирований, должны быть... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T14:53

2024-03-19T14:53

2024-03-19T14:57

владимир путин (политик)

новости сво

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Все предатели России, участвующие сегодня в террористических атаках на приграничные регионы РФ в составе украинских вооруженных формирований, должны быть вычислены поименно, найдены и наказаны без срока давности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.Путин отметил, что вражеские группировки планировали устроить на границе настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей, но были встречены огнем, что называется, "на подходе" и понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию."Что касается этих предателей, их хозяева сегодняшние вообще не жалеют – бросают их, прямо как пушечное мясо, на убой. И поделом", – добавил российский лидер.Он поблагодарил российских военнослужащих, пограничников, бойцов Росгвардии, МВД, ФСБ и территориальной обороны за четкие и слаженные действия при отражении вражеских атак.18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена при попытке перейти российскую границу в Белгородской области. Она была обнаружена и уничтожена ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными. В тот же день боевики ВСУ потеряли на Белгородском направлении около 150 человек. Огневое поражение было нанесено по скоплениям живой силы и техники двух украинских бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования "Русский добровольческий корпус" (РДК)*.18 марта президент России Владимир Путин сообщил, что из 1,5 тысяч так называемых добровольцев, участвовавших в атаках на пограничные российские регионы, потери противника составили примерно 800 человек.*Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились – ПутинВС РФ ликвидировали 40 диверсантов ВСУ на Белгородском направленииПутин призвал наращивать боеготовность приграничных сил в Черном море

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2024

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Путин о наказании предателей, участвующих в ДРГ Путин о наказании предателей, участвующих в ДРГ 2024-03-19T14:53 true PT0M49S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости сво, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, безопасность, всу (вооруженные силы украины), видео