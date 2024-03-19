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Путин поручил ФСБ искать и наказывать предателей России - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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Путин поручил ФСБ искать и наказывать предателей России
Путин поручил ФСБ искать и наказывать предателей России - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Путин поручил ФСБ искать и наказывать предателей России
Все предатели России, участвующие сегодня в террористических атаках на приграничные регионы РФ в составе украинских вооруженных формирований, должны быть... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T14:53
2024-03-19T14:57
владимир путин (политик)
новости сво
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Все предатели России, участвующие сегодня в террористических атаках на приграничные регионы РФ в составе украинских вооруженных формирований, должны быть вычислены поименно, найдены и наказаны без срока давности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.Путин отметил, что вражеские группировки планировали устроить на границе настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей, но были встречены огнем, что называется, "на подходе" и понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию."Что касается этих предателей, их хозяева сегодняшние вообще не жалеют – бросают их, прямо как пушечное мясо, на убой. И поделом", – добавил российский лидер.Он поблагодарил российских военнослужащих, пограничников, бойцов Росгвардии, МВД, ФСБ и территориальной обороны за четкие и слаженные действия при отражении вражеских атак.18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена при попытке перейти российскую границу в Белгородской области. Она была обнаружена и уничтожена ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными. В тот же день боевики ВСУ потеряли на Белгородском направлении около 150 человек. Огневое поражение было нанесено по скоплениям живой силы и техники двух украинских бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования "Русский добровольческий корпус" (РДК)*.18 марта президент России Владимир Путин сообщил, что из 1,5 тысяч так называемых добровольцев, участвовавших в атаках на пограничные российские регионы, потери противника составили примерно 800 человек.*Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились – ПутинВС РФ ликвидировали 40 диверсантов ВСУ на Белгородском направленииПутин призвал наращивать боеготовность приграничных сил в Черном море
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Путин о наказании предателей, участвующих в ДРГ
Путин о наказании предателей, участвующих в ДРГ
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владимир путин (политик), новости сво, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, безопасность, всу (вооруженные силы украины), видео
Путин поручил ФСБ искать и наказывать предателей России
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Все предатели России, участвующие сегодня в террористических атаках на приграничные регионы РФ в составе украинских вооруженных формирований, должны быть вычислены поименно, найдены и наказаны без срока давности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
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Путин поручил ФСБ искать и наказывать предателей России

Все воюющие против РФ предатели должны быть найдены и наказаны без срока давности - Путин

14:53 19.03.2024 (обновлено: 14:57 19.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Все предатели России, участвующие сегодня в террористических атаках на приграничные регионы РФ в составе украинских вооруженных формирований, должны быть вычислены поименно, найдены и наказаны без срока давности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
"Я прошу, как это всегда было в нашей истории, не забывать кто они такие, выявлять их поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. Внимание достаточное уделите этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому. Мы помним, что "власовцы" творили на нашей земле, и этим никогда не простим", - обратился глава государства к руководству и сотрудникам ФСБ.
Путин отметил, что вражеские группировки планировали устроить на границе настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей, но были встречены огнем, что называется, "на подходе" и понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию.
"Что касается этих предателей, их хозяева сегодняшние вообще не жалеют – бросают их, прямо как пушечное мясо, на убой. И поделом", – добавил российский лидер.
Он поблагодарил российских военнослужащих, пограничников, бойцов Росгвардии, МВД, ФСБ и территориальной обороны за четкие и слаженные действия при отражении вражеских атак.
18 марта украинская диверсионно-разведывательная группа была уничтожена при попытке перейти российскую границу в Белгородской области. Она была обнаружена и уничтожена ударом FPV-дрона, в результате чего противник потерял до восьми человек убитыми и ранеными. В тот же день боевики ВСУ потеряли на Белгородском направлении около 150 человек. Огневое поражение было нанесено по скоплениям живой силы и техники двух украинских бригад теробороны и боевикам украинского террористического формирования "Русский добровольческий корпус" (РДК)*.
18 марта президент России Владимир Путин сообщил, что из 1,5 тысяч так называемых добровольцев, участвовавших в атаках на пограничные российские регионы, потери противника составили примерно 800 человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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