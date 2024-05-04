https://crimea.ria.ru/20240504/v-simferopole-prokhodit-predpaskhalnaya-yarmarka-chto-mozhno-kupit-1137041160.html

В Симферополе проходит предпасхальная ярмарка: что можно купить

В Симферополе проходит предпасхальная ярмарка: что можно купить - РИА Новости Крым, 04.05.2024

В Симферополе проходит предпасхальная ярмарка: что можно купить

В субботу в Симферополе проходит сельскохозяйственная ярмарка. В преддверии Пасхи жители и гости столицы могут купить продукты к праздничному столу от местных... РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T10:03

2024-05-04T10:03

2024-05-04T10:03

крым

симферополь

минсельхоз крыма

ярмарка

торговля

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/04/1137040648_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_0e07bebbe139922f00c7a6333a531374.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В субботу в Симферополе проходит сельскохозяйственная ярмарка. В преддверии Пасхи жители и гости столицы могут купить продукты к праздничному столу от местных производителей по выгодным ценам. Об этом сообщили в республиканском минсельхозе.Торговые ряды развернулись по трем адресам: на улице Киевская, 177, на улице Севастопольская, 80/3 и на пересечении улиц Кечкеметкая и Бела Куна.Также на прилавках сезонные ягоды и овощи, саженцы и мясные изделия.Ранее сообщалось, что ярмарка будет работать до 14:00. Сельхозтоваропроизводители будут продавать овощи, фрукты, ягоды, крупы, саженцы, яйца, подсолнечное масло, консервацию, мясные изделия, рыбу и морепродукты, также в продаже будет представлена вся кисломолочная линейка и пасхальная выпечка.Ранее РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе минсельхоза республики, что для крымчан подготовят более 60 тонн свежей экологически чистой местной продукции с грядки. Так, в Крыму уже начали убирать первую клубнику, пока еще ту, которая растет в закрытом грунте.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько яиц можно съесть на Пасху – главный диетолог Минздрава РФКак выбрать правильный кулич к ПасхеЧто с ценами в Крыму накануне Пасхи – минпром организовал проверку

https://crimea.ria.ru/20240427/na-krymkhlebe-osvyatili-pervye-kulichi--s-izyumom-tsukatami-i-konyakom-1136913277.html

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, минсельхоз крыма, ярмарка, торговля, общество, новости крыма