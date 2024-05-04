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В Симферополе проходит предпасхальная ярмарка: что можно купить - РИА Новости Крым, 04.05.2024
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В Симферополе проходит предпасхальная ярмарка: что можно купить
В Симферополе проходит предпасхальная ярмарка: что можно купить - РИА Новости Крым, 04.05.2024
В Симферополе проходит предпасхальная ярмарка: что можно купить
В субботу в Симферополе проходит сельскохозяйственная ярмарка. В преддверии Пасхи жители и гости столицы могут купить продукты к праздничному столу от местных... РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T10:03
2024-05-04T10:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В субботу в Симферополе проходит сельскохозяйственная ярмарка. В преддверии Пасхи жители и гости столицы могут купить продукты к праздничному столу от местных производителей по выгодным ценам. Об этом сообщили в республиканском минсельхозе.Торговые ряды развернулись по трем адресам: на улице Киевская, 177, на улице Севастопольская, 80/3 и на пересечении улиц Кечкеметкая и Бела Куна.Также на прилавках сезонные ягоды и овощи, саженцы и мясные изделия.Ранее сообщалось, что ярмарка будет работать до 14:00. Сельхозтоваропроизводители будут продавать овощи, фрукты, ягоды, крупы, саженцы, яйца, подсолнечное масло, консервацию, мясные изделия, рыбу и морепродукты, также в продаже будет представлена вся кисломолочная линейка и пасхальная выпечка.Ранее РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе минсельхоза республики, что для крымчан подготовят более 60 тонн свежей экологически чистой местной продукции с грядки. Так, в Крыму уже начали убирать первую клубнику, пока еще ту, которая растет в закрытом грунте.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько яиц можно съесть на Пасху – главный диетолог Минздрава РФКак выбрать правильный кулич к ПасхеЧто с ценами в Крыму накануне Пасхи – минпром организовал проверку
https://crimea.ria.ru/20240427/na-krymkhlebe-osvyatili-pervye-kulichi--s-izyumom-tsukatami-i-konyakom-1136913277.html
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крым, симферополь, минсельхоз крыма, ярмарка, торговля, общество, новости крыма
В Симферополе проходит предпасхальная ярмарка: что можно купить

Крымские производители привезли на предпасхальную ярмарку в Симферополе 50 тонн продукции

10:03 04.05.2024
 
© Минсельхоз КрымаПредпасхальная ярмарка в Симферополе
Предпасхальная ярмарка в Симферополе
© Минсельхоз Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В субботу в Симферополе проходит сельскохозяйственная ярмарка. В преддверии Пасхи жители и гости столицы могут купить продукты к праздничному столу от местных производителей по выгодным ценам. Об этом сообщили в республиканском минсельхозе.
Торговые ряды развернулись по трем адресам: на улице Киевская, 177, на улице Севастопольская, 80/3 и на пересечении улиц Кечкеметкая и Бела Куна.
"Сегодня производители привезли около 50 тонн собственно выращенной продукции. Сегодня самый популярный продукт - паски. Куличи есть на любой вкус с изюмом, цукатами, творожные, классические, ассортимент очень большой", - сообщили в ведомстве.
© Минсельхоз КрымаПредпасхальная ярмарка в Симферополе
Предпасхальная ярмарка в Симферополе
© Минсельхоз Крыма
Предпасхальная ярмарка в Симферополе
Также на прилавках сезонные ягоды и овощи, саженцы и мясные изделия.
Ранее сообщалось, что ярмарка будет работать до 14:00. Сельхозтоваропроизводители будут продавать овощи, фрукты, ягоды, крупы, саженцы, яйца, подсолнечное масло, консервацию, мясные изделия, рыбу и морепродукты, также в продаже будет представлена вся кисломолочная линейка и пасхальная выпечка.
© Минсельхоз КрымаПредпасхальная ярмарка в Симферополе
Предпасхальная ярмарка в Симферополе
© Минсельхоз Крыма
Предпасхальная ярмарка в Симферополе
Ранее РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе минсельхоза республики, что для крымчан подготовят более 60 тонн свежей экологически чистой местной продукции с грядки. Так, в Крыму уже начали убирать первую клубнику, пока еще ту, которая растет в закрытом грунте.
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