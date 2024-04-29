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Фермерские ярмарки пройдут на майские праздники в Симферополе
Фермерские ярмарки пройдут на майские праздники в Симферополе - РИА Новости Крым, 29.04.2024
Фермерские ярмарки пройдут на майские праздники в Симферополе
4 и 18 мая в Симферополе продут сельскохозяйственные ярмарки, на которых будет представлены овощи, выращенные крымскими аграриями, а также мясная, рыбная и... РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T10:39
2024-04-29T10:39
2024-04-29T10:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. 4 и 18 мая в Симферополе продут сельскохозяйственные ярмарки, на которых будет представлены овощи, выращенные крымскими аграриями, а также мясная, рыбная и молочная продукция от местных производителей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Крыма.Уточняется, что работать ярмарки будут с 7:00 до 14:00.Сельхозтоваропроизводители будут продавать овощи, фрукты, ягоды, крупы, саженцы, яйца, подсолнечное масло, консервацию, мясные изделия, рыбу и морепродукты, также в продаже будет представлена вся кисломолочная линейка и пасхальная выпечка.Ранее РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе минсельхоза республики, что для крымчан подготовят более 60 тонн свежей экологически чистой местной продукции с грядки. Так, в Крыму уже начали убирать первую клубнику, пока еще ту, которая растет в закрытом грунте.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские аграрии получат 200 млн рублей субсидийДо 30%: в Крыму пообещали снижение цен на основные продукты питанияАграрии получат дополнительно 5 млрд льготных кредитов – Мишустин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, ярмарка, торговля, общество, сельское хозяйство, новости крыма, минсельхоз крыма
Фермерские ярмарки пройдут на майские праздники в Симферополе
4 и 18 мая в Симферополе продут расширенные сельскохозяйственные ярмарки
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. 4 и 18 мая в Симферополе продут сельскохозяйственные ярмарки, на которых будет представлены овощи, выращенные крымскими аграриями, а также мясная, рыбная и молочная продукция от местных производителей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Крыма.
"Расширенные сельскохозяйственные ярмарки проходят в городе Симферополе при поддержке минсельхоза на трех локациях: ул. Киевская 177, ул. Севастопольская 80/3, ул. Кечкеметская/Бела Куна", - сообщили в региональном минсельхозе.
Уточняется, что работать ярмарки будут с 7:00 до 14:00.
Сельхозтоваропроизводители будут продавать овощи, фрукты, ягоды, крупы, саженцы, яйца, подсолнечное масло, консервацию, мясные изделия, рыбу и морепродукты, также в продаже будет представлена вся кисломолочная линейка и пасхальная выпечка.
Ранее РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе минсельхоза республики, что для крымчан подготовят
более 60 тонн свежей экологически чистой местной продукции с грядки. Так, в Крыму уже начали убирать первую клубнику
, пока еще ту, которая растет в закрытом грунте.
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