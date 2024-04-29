https://crimea.ria.ru/20240429/fermerskie-yarmarki-proydut-na-mayskie-prazdniki-v-simferopole-1136943527.html

Фермерские ярмарки пройдут на майские праздники в Симферополе

Фермерские ярмарки пройдут на майские праздники в Симферополе - РИА Новости Крым, 29.04.2024

Фермерские ярмарки пройдут на майские праздники в Симферополе

4 и 18 мая в Симферополе продут сельскохозяйственные ярмарки, на которых будет представлены овощи, выращенные крымскими аграриями, а также мясная, рыбная и... РИА Новости Крым, 29.04.2024

2024-04-29T10:39

2024-04-29T10:39

2024-04-29T10:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. 4 и 18 мая в Симферополе продут сельскохозяйственные ярмарки, на которых будет представлены овощи, выращенные крымскими аграриями, а также мясная, рыбная и молочная продукция от местных производителей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства Крыма.Уточняется, что работать ярмарки будут с 7:00 до 14:00.Сельхозтоваропроизводители будут продавать овощи, фрукты, ягоды, крупы, саженцы, яйца, подсолнечное масло, консервацию, мясные изделия, рыбу и морепродукты, также в продаже будет представлена вся кисломолочная линейка и пасхальная выпечка.Ранее РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе минсельхоза республики, что для крымчан подготовят более 60 тонн свежей экологически чистой местной продукции с грядки. Так, в Крыму уже начали убирать первую клубнику, пока еще ту, которая растет в закрытом грунте.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские аграрии получат 200 млн рублей субсидийДо 30%: в Крыму пообещали снижение цен на основные продукты питанияАграрии получат дополнительно 5 млрд льготных кредитов – Мишустин

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2024

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крым, симферополь, ярмарка, торговля, общество, сельское хозяйство, новости крыма, минсельхоз крыма