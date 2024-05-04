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Сколько яиц можно съесть на Пасху – главный диетолог Минздрава РФ - РИА Новости Крым, 04.05.2024
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Сколько яиц можно съесть на Пасху – главный диетолог Минздрава РФ
Сколько яиц можно съесть на Пасху – главный диетолог Минздрава РФ - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Сколько яиц можно съесть на Пасху – главный диетолог Минздрава РФ
В течение одного праздничного дня можно съесть два вареных яйца – именно такое количество не навредит здоровью. Такие рекомендации россиянам дал главный... РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T08:45
2024-05-04T08:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В течение одного праздничного дня можно съесть два вареных яйца – именно такое количество не навредит здоровью. Такие рекомендации россиянам дал главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.Медики предостерегают от использования ненатуральных красителей, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Чтобы ее избежать, лучше пользоваться природными и безопасными красителями — луковой шелухой, свеклой или краснокочанной капустой."Важно придерживаться разумного потребления традиционных пасхальных блюд. Это позволит организму получить множество ценных белков, легче перейти с постного меню на мясоедческое".Рекомендации, как правильно выбрать пасхальные куличи, дали в Роспотребнадзоре. При покупке следует выбирать те, которые содержат натуральные ингредиенты, с сухой верхушкой, без липкости и белесого налета.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне рассказали о своем отношении к ПасхеКогда Благодатный огонь прибудет в КрымКакая погода ждет крымчан на Первомай и Пасху - прогноз ФОБОС
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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пасха, здоровье, зож, минздрав рф, общество, новости, совет эксперта
Сколько яиц можно съесть на Пасху – главный диетолог Минздрава РФ

Сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья – диетолог Минздрава РФ

08:45 04.05.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПразднование Пасхи в регионах России
Празднование Пасхи в регионах России - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В течение одного праздничного дня можно съесть два вареных яйца – именно такое количество не навредит здоровью. Такие рекомендации россиянам дал главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.
"В яйцах содержатся важные аминокислоты, жирорастворимые витамины и холестерин. Поэтому будет вполне достаточно двух яиц — они здоровью не повредят", - публикует его советы Telegram-канал Минздрава.
Медики предостерегают от использования ненатуральных красителей, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Чтобы ее избежать, лучше пользоваться природными и безопасными красителями — луковой шелухой, свеклой или краснокочанной капустой.
"Важно придерживаться разумного потребления традиционных пасхальных блюд. Это позволит организму получить множество ценных белков, легче перейти с постного меню на мясоедческое".
Рекомендации, как правильно выбрать пасхальные куличи, дали в Роспотребнадзоре. При покупке следует выбирать те, которые содержат натуральные ингредиенты, с сухой верхушкой, без липкости и белесого налета.
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