https://crimea.ria.ru/20240504/mayskie-snegopady-obrushilis-na-sverdlovskuyu-oblast-perekryty-trassy-1137040059.html

Майские снегопады обрушились на Свердловскую область: перекрыты трассы

Майские снегопады обрушились на Свердловскую область: перекрыты трассы - РИА Новости Крым, 04.05.2024

Майские снегопады обрушились на Свердловскую область: перекрыты трассы

В ночь на 4 мая в Свердловской области выпал снег. Из-за метели оказались обесточены населенные пункты и перекрыто движение транспорта на участках трасс. Об... РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T09:28

2024-05-04T09:28

2024-05-04T09:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 4 мая в Свердловской области выпал снег. Из-за метели оказались обесточены населенные пункты и перекрыто движение транспорта на участках трасс. Об этом сообщает РИА Новости.Из-за снегопадов без электроэнергии остаются жители в четырех округах Свердловской области и пригороде Екатеринбурга. По данным компании "Россети Урал", подобные последствия непогоды не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.Кроме того, непогода остановила движение грузового и пассажирского транспорта. По данным областного ГИБДД, из-за снежного наката и высоты снежного покрова 10 сантиметров на проезжей части перекрыты участки дорог. В связи с понижением уличных температур до отрицательных значений на дорогах образовалась гололедица.

https://crimea.ria.ru/20240503/kakaya-pogoda-zhdet-krymchan-na-paskhu---prognoz-ot-fobos-1137034641.html

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екатеринбург, свердловская область, погода, россия, транспорт, логистика, новости, гибдд