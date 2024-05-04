https://crimea.ria.ru/20240504/mayskie-snegopady-obrushilis-na-sverdlovskuyu-oblast-perekryty-trassy-1137040059.html
Майские снегопады обрушились на Свердловскую область: перекрыты трассы
Майские снегопады обрушились на Свердловскую область: перекрыты трассы - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Майские снегопады обрушились на Свердловскую область: перекрыты трассы
В ночь на 4 мая в Свердловской области выпал снег. Из-за метели оказались обесточены населенные пункты и перекрыто движение транспорта на участках трасс. Об... РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T09:28
2024-05-04T09:28
2024-05-04T09:28
екатеринбург
свердловская область
погода
россия
транспорт
логистика
новости
гибдд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/12/1125966598_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_070450ad97fe53f6394b8d7432cad420.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 4 мая в Свердловской области выпал снег. Из-за метели оказались обесточены населенные пункты и перекрыто движение транспорта на участках трасс. Об этом сообщает РИА Новости.Из-за снегопадов без электроэнергии остаются жители в четырех округах Свердловской области и пригороде Екатеринбурга. По данным компании "Россети Урал", подобные последствия непогоды не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.Кроме того, непогода остановила движение грузового и пассажирского транспорта. По данным областного ГИБДД, из-за снежного наката и высоты снежного покрова 10 сантиметров на проезжей части перекрыты участки дорог. В связи с понижением уличных температур до отрицательных значений на дорогах образовалась гололедица.
https://crimea.ria.ru/20240503/kakaya-pogoda-zhdet-krymchan-na-paskhu---prognoz-ot-fobos-1137034641.html
екатеринбург
свердловская область
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/12/1125966598_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5172e59f84767091557870b0e8addc4d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, свердловская область, погода, россия, транспорт, логистика, новости, гибдд
Майские снегопады обрушились на Свердловскую область: перекрыты трассы
В Свердловской области из-за снегопадов обесточены четыре округа и закрыты участки трасс
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 4 мая в Свердловской области выпал снег. Из-за метели оказались обесточены населенные пункты и перекрыто движение транспорта на участках трасс. Об этом сообщает РИА Новости.
Из-за снегопадов без электроэнергии остаются жители в четырех округах Свердловской области и пригороде Екатеринбурга. По данным компании "Россети Урал", подобные последствия непогоды не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.
Кроме того, непогода остановила движение грузового и пассажирского транспорта. По данным областного ГИБДД, из-за снежного наката и высоты снежного покрова 10 сантиметров на проезжей части перекрыты участки дорог. В связи с понижением уличных температур до отрицательных значений на дорогах образовалась гололедица.
"Временные ограничения введены для городского и междугороднего пассажирского транспорта в Ревдинском районе, для грузового и пассажирского транспорта – на автодороге Ревда – Дегтярск – Курганово (с первого по 31-й километр), на автодороге Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (с 41-го по 110-й километр) и в Невьянском районе (с 244-го по 314-й километр)". - уточняется в сообщении.