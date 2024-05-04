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Майские снегопады обрушились на Свердловскую область: перекрыты трассы - РИА Новости Крым, 04.05.2024
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Майские снегопады обрушились на Свердловскую область: перекрыты трассы
Майские снегопады обрушились на Свердловскую область: перекрыты трассы - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Майские снегопады обрушились на Свердловскую область: перекрыты трассы
В ночь на 4 мая в Свердловской области выпал снег. Из-за метели оказались обесточены населенные пункты и перекрыто движение транспорта на участках трасс. Об... РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T09:28
2024-05-04T09:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 4 мая в Свердловской области выпал снег. Из-за метели оказались обесточены населенные пункты и перекрыто движение транспорта на участках трасс. Об этом сообщает РИА Новости.Из-за снегопадов без электроэнергии остаются жители в четырех округах Свердловской области и пригороде Екатеринбурга. По данным компании "Россети Урал", подобные последствия непогоды не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.Кроме того, непогода остановила движение грузового и пассажирского транспорта. По данным областного ГИБДД, из-за снежного наката и высоты снежного покрова 10 сантиметров на проезжей части перекрыты участки дорог. В связи с понижением уличных температур до отрицательных значений на дорогах образовалась гололедица.
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екатеринбург, свердловская область, погода, россия, транспорт, логистика, новости, гибдд
Майские снегопады обрушились на Свердловскую область: перекрыты трассы

В Свердловской области из-за снегопадов обесточены четыре округа и закрыты участки трасс

09:28 04.05.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСнег
Снег - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 4 мая в Свердловской области выпал снег. Из-за метели оказались обесточены населенные пункты и перекрыто движение транспорта на участках трасс. Об этом сообщает РИА Новости.
Из-за снегопадов без электроэнергии остаются жители в четырех округах Свердловской области и пригороде Екатеринбурга. По данным компании "Россети Урал", подобные последствия непогоды не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.
Кроме того, непогода остановила движение грузового и пассажирского транспорта. По данным областного ГИБДД, из-за снежного наката и высоты снежного покрова 10 сантиметров на проезжей части перекрыты участки дорог. В связи с понижением уличных температур до отрицательных значений на дорогах образовалась гололедица.
"Временные ограничения введены для городского и междугороднего пассажирского транспорта в Ревдинском районе, для грузового и пассажирского транспорта – на автодороге Ревда – Дегтярск – Курганово (с первого по 31-й километр), на автодороге Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (с 41-го по 110-й километр) и в Невьянском районе (с 244-го по 314-й километр)". - уточняется в сообщении.
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