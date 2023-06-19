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Водитель грузовика ответит за тройное ДТП с погибшим под Джанкоем - РИА Новости Крым, 19.06.2023
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Водитель грузовика ответит за тройное ДТП с погибшим под Джанкоем
Водитель грузовика ответит за тройное ДТП с погибшим под Джанкоем - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Водитель грузовика ответит за тройное ДТП с погибшим под Джанкоем
В Крыму перед судом предстанет 44-летний местный житель по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем гибель человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T11:50
2023-06-19T11:50
новости крыма
дтп
суд
джанкойский район
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Крыму перед судом предстанет 44-летний местный житель по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем гибель человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Авария произошла в феврале этого года вблизи села Придорожное Джанкойского района.В салоне Nissan находились два человека. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия.Ранее в Крыму суд приговорил к пяти годам заключения 23-летнего водителя, который стал виновником смертельного ДТП на трассе в Джанкойском районе. Авария произошла в мае 2022 года около села Ближнегородское. Мужчина за рулем ВАЗ-21104 превысил скорость, выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ-2105. В результате ДТП водитель и пассажир последней от полученных травм скончались на месте происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:В МВД назвали причину взрыва иномарки на трассе под СимферополемВ Алуште одна иномарка влетела под другую: двое пострадавшихВ центре Симферополя Mercedes проломил ограждение и перевернулся
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новости крыма, дтп, суд, джанкойский район, прокуратура республики крым
Водитель грузовика ответит за тройное ДТП с погибшим под Джанкоем

Тройное ДТП с погибшим в Джанкойском районе – дело ушло в суд

11:50 19.06.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Крыму перед судом предстанет 44-летний местный житель по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем гибель человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Авария произошла в феврале этого года вблизи села Придорожное Джанкойского района.
"Обвиняемый, управляя автомобилем MAN 26414, не выдержав безопасную дистанцию, допустил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем "УАЗ 3163" с последующим выездом на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Nissan Qashqai", - сообщили в прокуратуре.
В салоне Nissan находились два человека. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия.
Ранее в Крыму суд приговорил к пяти годам заключения 23-летнего водителя, который стал виновником смертельного ДТП на трассе в Джанкойском районе. Авария произошла в мае 2022 года около села Ближнегородское. Мужчина за рулем ВАЗ-21104 превысил скорость, выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ-2105. В результате ДТП водитель и пассажир последней от полученных травм скончались на месте происшествия.
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