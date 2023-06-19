https://crimea.ria.ru/20230619/voditel-gruzovika-otvetit-za-troynoe-dtp-s-pogibshim-pod-dzhankoem-1129473304.html

Водитель грузовика ответит за тройное ДТП с погибшим под Джанкоем

Водитель грузовика ответит за тройное ДТП с погибшим под Джанкоем - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Водитель грузовика ответит за тройное ДТП с погибшим под Джанкоем

В Крыму перед судом предстанет 44-летний местный житель по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем гибель человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T11:50

2023-06-19T11:50

2023-06-19T11:50

новости крыма

дтп

суд

джанкойский район

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Крыму перед судом предстанет 44-летний местный житель по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем гибель человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Авария произошла в феврале этого года вблизи села Придорожное Джанкойского района.В салоне Nissan находились два человека. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия.Ранее в Крыму суд приговорил к пяти годам заключения 23-летнего водителя, который стал виновником смертельного ДТП на трассе в Джанкойском районе. Авария произошла в мае 2022 года около села Ближнегородское. Мужчина за рулем ВАЗ-21104 превысил скорость, выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ-2105. В результате ДТП водитель и пассажир последней от полученных травм скончались на месте происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:В МВД назвали причину взрыва иномарки на трассе под СимферополемВ Алуште одна иномарка влетела под другую: двое пострадавшихВ центре Симферополя Mercedes проломил ограждение и перевернулся

https://crimea.ria.ru/20230615/upavshiy-stolb-i-razbitye-inomarki-v-dtp-v-simferopole-postradal-voditel-1129399695.html

джанкойский район

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, дтп, суд, джанкойский район, прокуратура республики крым