https://crimea.ria.ru/20230303/moglo-rvanut-v-kerchi-mashiny-zapravlyali-gazom-iz-povrezhdennykh-ballonov-1127318579.html
Могло рвануть: в Керчи машины заправляли газом из поврежденных баллонов
Могло рвануть: в Керчи машины заправляли газом из поврежденных баллонов - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Могло рвануть: в Керчи машины заправляли газом из поврежденных баллонов
Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю совместно с работниками МВД пресекли деятельность автомобильной газозаправочной станции, представляющей угрозу... РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T10:02
2023-03-03T10:02
2023-03-03T10:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю совместно с работниками МВД пресекли деятельность автомобильной газозаправочной станции, представляющей угрозу жизни и здоровью потребителей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.В частности, для заправки транспортных средств использовались баллоны, эксплуатация которых категорически запрещена из-за обширной коррозии металла и истечения срока службы", - говорится в сообщении.Кроме того, на одном из изношенных соединительных шлангов-рукавов сотрудники ГУП "Крымгазсети" выявили утечку газа. Согласно заключению эксперта, использование указанного оборудования для заправки автомобилей сжиженным газом могло привести к взрыву.Как сообщили в главном следственном управлении СК по Крыму и Севастополю, дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности группой лиц по предварительному сговору". В настоящее время ее работа приостановлена. Проводятся следственные действия.Собственникам ГЗС грозит штраф до 500 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо до шести лет лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20220405/ekspert-obyasnil-pochemu-azs-ne-speshat-snizhat-tseny-na-benzin-1122846954.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, газ, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, новости крыма, керчь, крымгазсети
Могло рвануть: в Керчи машины заправляли газом из поврежденных баллонов
ФСБ по Крыму: возбуждено дело на владельцев опасной газозаправочной станции в Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю совместно с работниками МВД пресекли деятельность автомобильной газозаправочной станции, представляющей угрозу жизни и здоровью потребителей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
"Установлено, что АГЗС оказывала услуги по заправке транспортных средств газом пропан, используя неисправное оборудование, не отвечающее требованиям безопасности.
В частности, для заправки транспортных средств использовались баллоны, эксплуатация которых категорически запрещена из-за обширной коррозии металла и истечения срока службы", - говорится в сообщении.
Кроме того, на одном из изношенных соединительных шлангов-рукавов сотрудники ГУП "Крымгазсети" выявили утечку газа. Согласно заключению эксперта, использование указанного оборудования для заправки автомобилей сжиженным газом могло привести к взрыву.
Как сообщили в главном следственном управлении СК по Крыму и Севастополю, дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности группой лиц по предварительному сговору". В настоящее время ее работа приостановлена. Проводятся следственные действия.
Собственникам ГЗС грозит штраф до 500 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо до шести лет лишения свободы.