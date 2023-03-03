https://crimea.ria.ru/20230303/moglo-rvanut-v-kerchi-mashiny-zapravlyali-gazom-iz-povrezhdennykh-ballonov-1127318579.html

Могло рвануть: в Керчи машины заправляли газом из поврежденных баллонов

Могло рвануть: в Керчи машины заправляли газом из поврежденных баллонов - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Могло рвануть: в Керчи машины заправляли газом из поврежденных баллонов

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю совместно с работниками МВД пресекли деятельность автомобильной газозаправочной станции, представляющей угрозу... РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T10:02

2023-03-03T10:02

2023-03-03T10:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю совместно с работниками МВД пресекли деятельность автомобильной газозаправочной станции, представляющей угрозу жизни и здоровью потребителей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.В частности, для заправки транспортных средств использовались баллоны, эксплуатация которых категорически запрещена из-за обширной коррозии металла и истечения срока службы", - говорится в сообщении.Кроме того, на одном из изношенных соединительных шлангов-рукавов сотрудники ГУП "Крымгазсети" выявили утечку газа. Согласно заключению эксперта, использование указанного оборудования для заправки автомобилей сжиженным газом могло привести к взрыву.Как сообщили в главном следственном управлении СК по Крыму и Севастополю, дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности группой лиц по предварительному сговору". В настоящее время ее работа приостановлена. Проводятся следственные действия.Собственникам ГЗС грозит штраф до 500 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо до шести лет лишения свободы.

https://crimea.ria.ru/20220405/ekspert-obyasnil-pochemu-azs-ne-speshat-snizhat-tseny-na-benzin-1122846954.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, газ, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, новости крыма, керчь, крымгазсети