https://crimea.ria.ru/20240818/pochemu-v-krymskikh-restoranakh-rastut-tseny--mnenie-eksperta-1139545614.html
Почему в крымских ресторанах растут цены – мнение эксперта
Почему в крымских ресторанах растут цены – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Почему в крымских ресторанах растут цены – мнение эксперта
Цены на блюда в крымских ресторанах меняются в зависимости от цен поставщиков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член союза рестораторов... РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T21:31
2024-08-18T21:31
2024-08-18T21:31
мнения
радио "спутник в крыму"
денис штукатуров
цены в крыму
ресторан
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Член союза рестораторов Севастополя, организатор севастопольского гастрономического фестиваля "Крым на тарелке" Денис Штукатуров
Член союза рестораторов Севастополя, организатор севастопольского гастрономического фестиваля "Крым на тарелке" Денис Штукатуров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Цены на блюда в крымских ресторанах меняются в зависимости от цен поставщиков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член союза рестораторов Севастополя, организатор севастопольского гастрономического фестиваля "Крым на тарелке" Денис Штукатуров.По словам Штукатурова, несмотря на рост цен на продукты от поставщиков, на качестве ингредиентов рестораны не экономят, ведь на это гости реагируют сразу."Можно менять дорогие ингредиенты на более доступные, например, вместо лосося класть треску, но если гости в ресторане имеют любимое блюдо, то тут сложно что-то сделать, приходится только понемногу повышать цены, оставляя состав блюда таким, к которому привыкли посетители", – объяснил ресторатор.Держать баланс цен сейчас можно на сезонной продукции, говорит Штукатуров. По его словам, крымские овощи и фрукты сохраняют хорошую цену на рынке. Однако регулировать цены на некоторую местную продукцию невозможно, добавил ресторатор.По словам ресторатора, высокие цены сохраняются и на местные морепродукты."Не только Крым их потребляет, большой объем забирают города на материке, например, Москва, Ростов – в этих городах потребление даже больше, чем в сезон в Крыму", – отметил эксперт.По словам Штукатурова, удерживать цену на алкоголь за счет крымского производства рестораны тоже не могут.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму дорожает бензин: что будет дальше с ценамиЦены на помидоры и огурцы в Крыму необоснованно завышены – минсельхозЖара в Крыму: изменятся ли цены на борщевой набор
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мнения, денис штукатуров, цены в крыму, ресторан
Почему в крымских ресторанах растут цены – мнение эксперта
На цены в крымских ресторанах влияют цены поставщиков – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым.
Цены на блюда в крымских ресторанах меняются в зависимости от цен поставщиков. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал член союза рестораторов Севастополя, организатор севастопольского гастрономического фестиваля "Крым на тарелке" Денис Штукатуров.
"Повышение есть, да, но мы стараемся делать это менее травматично для гостей и самих себя. Нужно балансировать на том, чтобы сохранять лояльность посетителей и в то же время не терять прибыль", – отметил эксперт.
По словам Штукатурова, несмотря на рост цен на продукты от поставщиков, на качестве ингредиентов рестораны не экономят, ведь на это гости реагируют сразу.
"Можно менять дорогие ингредиенты на более доступные, например, вместо лосося класть треску, но если гости в ресторане имеют любимое блюдо, то тут сложно что-то сделать, приходится только понемногу повышать цены, оставляя состав блюда таким, к которому привыкли посетители", – объяснил ресторатор.
Держать баланс цен сейчас можно на сезонной продукции, говорит Штукатуров. По его словам, крымские овощи и фрукты сохраняют хорошую цену на рынке. Однако регулировать цены на некоторую местную продукцию невозможно, добавил ресторатор.
"Есть местная рыба, цена на которую растет постоянно, например, барабулька уже за тысячу рублей и выше, когда раньше она стоила 400-500 рублей за килограмм", – отметил специалист.
По словам ресторатора, высокие цены сохраняются и на местные морепродукты.
"Не только Крым их потребляет, большой объем забирают города на материке, например, Москва, Ростов – в этих городах потребление даже больше, чем в сезон в Крыму", – отметил эксперт.
По словам Штукатурова, удерживать цену на алкоголь за счет крымского производства рестораны тоже не могут.
"Местное вино тоже стоит достаточно больших денег, потому что, в основном, это небольшие авторские винодельни с маленькими объемами – это очень дорогое производство. И уже там на выходе цена за бутылку высокая. Еще стоит учитывать то, что сейчас повысили акциз на весь алкоголь", – подытожил эксперт.
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