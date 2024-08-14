https://crimea.ria.ru/20240814/benzin-v-tsene--kogda-zhdat-rezkogo-povysheniya-stoimosti-topliva-1139603811.html

Бензин в цене – когда ждать повышения стоимости топлива

Бензин в цене – когда ждать повышения стоимости топлива - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Бензин в цене – когда ждать повышения стоимости топлива

Резкого повышения цен на бензин в ближайшие месяцы ожидать не стоит, однако постепенный рост, сопоставимый с уровнем инфляции, в течение полугодия все же будет... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T18:36

2024-08-14T18:36

2024-08-14T18:40

бензин

радио "спутник в крыму"

мнения

цены и тарифы

топливо

транспорт

наталья карнова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111103/55/1111035567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb28ba6c5f50d506946a0da86bc7781d.jpg

Резкого повышения цен на бензин в ближайшие месяцы ожидать не стоит Резкого повышения цен на бензин в ближайшие месяцы ожидать не стоит audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Резкого повышения цен на бензин в ближайшие месяцы ожидать не стоит, однако постепенный рост, сопоставимый с уровнем инфляции, в течение полугодия все же будет фиксироваться. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дала шеф-редактор агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова.По ее словам, традиционный летний рост связан с сезоном отпусков − этот фактор становится все более значимым для рынка бензина. Также спрос растет с началом уборочной страды − и это может дать небольшую прибавку к цене в начале осени. Еще одна проблема − сокращение выпуска нефтепродуктов, из-за того что лето − сезон ремонтов на НПЗ, часть из которых закрываются на мероприятия по текущему обслуживанию."Также сохраняются определенные трудности с железнодорожной логистикой, транспортировкой топлива. Однако оптовые цены на бензин не растут так резко, как на АЗС − по последним данным не больше, чем на несколько процентов за месяц. Это даст небольшой рост в рознице, но все же без серьезных скачков", − считает аналитик.В целом, по мнению Карновой, рост цен будет сопоставим с уровнем инфляции в стране, который сейчас составляет 7-8% − именно такой рост стоимости бензина эксперт прогнозирует к концу года. При этом запрет на экспорт бензина на внутренний рынок большого влияния на цены не окажет, считает она, называя эту меру скорее психологической − сигналом, что государство намерено контролировать ситуацию.14 августа правительство РФ ввело ограничение на вывоз бензина из страны. Как сообщает пресс-служба кабмина, запрет будет действовать с 1 сентября до конца года. Ранее на крымских АЗС наблюдались перебои с поставками бензина марки Аи-95. Как пояснял первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин, задержка в поставках была связана с ограниченным временем работы Керченской паромной переправы из-за непогоды.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на бензин в ближайшее время – прогноз экспертаИндексация топливных акцизов – что будет с ценамиФАС потребовала от независимых автозаправок снизить цены на топливо

https://crimea.ria.ru/20240805/krym-voshel-v-desyatku-regionov-s-samym-trudnodostupnym-benzinom-1139354831.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, мнения, цены и тарифы, топливо, транспорт, наталья карнова