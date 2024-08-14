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Бензин в цене – когда ждать повышения стоимости топлива
Бензин в цене – когда ждать повышения стоимости топлива - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Бензин в цене – когда ждать повышения стоимости топлива
Резкого повышения цен на бензин в ближайшие месяцы ожидать не стоит, однако постепенный рост, сопоставимый с уровнем инфляции, в течение полугодия все же будет... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T18:36
2024-08-14T18:36
2024-08-14T18:40
бензин
радио "спутник в крыму"
мнения
цены и тарифы
топливо
транспорт
наталья карнова
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Резкого повышения цен на бензин в ближайшие месяцы ожидать не стоит
Резкого повышения цен на бензин в ближайшие месяцы ожидать не стоит
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Резкого повышения цен на бензин в ближайшие месяцы ожидать не стоит, однако постепенный рост, сопоставимый с уровнем инфляции, в течение полугодия все же будет фиксироваться. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дала шеф-редактор агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова.По ее словам, традиционный летний рост связан с сезоном отпусков − этот фактор становится все более значимым для рынка бензина. Также спрос растет с началом уборочной страды − и это может дать небольшую прибавку к цене в начале осени. Еще одна проблема − сокращение выпуска нефтепродуктов, из-за того что лето − сезон ремонтов на НПЗ, часть из которых закрываются на мероприятия по текущему обслуживанию."Также сохраняются определенные трудности с железнодорожной логистикой, транспортировкой топлива. Однако оптовые цены на бензин не растут так резко, как на АЗС − по последним данным не больше, чем на несколько процентов за месяц. Это даст небольшой рост в рознице, но все же без серьезных скачков", − считает аналитик.В целом, по мнению Карновой, рост цен будет сопоставим с уровнем инфляции в стране, который сейчас составляет 7-8% − именно такой рост стоимости бензина эксперт прогнозирует к концу года. При этом запрет на экспорт бензина на внутренний рынок большого влияния на цены не окажет, считает она, называя эту меру скорее психологической − сигналом, что государство намерено контролировать ситуацию.14 августа правительство РФ ввело ограничение на вывоз бензина из страны. Как сообщает пресс-служба кабмина, запрет будет действовать с 1 сентября до конца года. Ранее на крымских АЗС наблюдались перебои с поставками бензина марки Аи-95. Как пояснял первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин, задержка в поставках была связана с ограниченным временем работы Керченской паромной переправы из-за непогоды.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на бензин в ближайшее время – прогноз экспертаИндексация топливных акцизов – что будет с ценамиФАС потребовала от независимых автозаправок снизить цены на топливо
https://crimea.ria.ru/20240805/krym-voshel-v-desyatku-regionov-s-samym-trudnodostupnym-benzinom-1139354831.html
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бензин, мнения, цены и тарифы, топливо, транспорт, наталья карнова
Бензин в цене – когда ждать повышения стоимости топлива
Рост цен на бензин в России будет постепенным и рамках инфляции – эксперт
18:36 14.08.2024 (обновлено: 18:40 14.08.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым.
Резкого повышения цен на бензин в ближайшие месяцы ожидать не стоит, однако постепенный рост, сопоставимый с уровнем инфляции, в течение полугодия все же будет фиксироваться. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму"
дала шеф-редактор агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова.
"В конце июля, действительно, на АЗС произошел взлет. Он был достаточно существенный, цены выросли на несколько процентов за неделю − это много. В первую неделею августа, по данным Росстата, отмечено затишье − рост на 0,3-0,12%, в рамках статистической погрешности", − сказала Карнова.
По ее словам, традиционный летний рост связан с сезоном отпусков − этот фактор становится все более значимым для рынка бензина. Также спрос растет с началом уборочной страды − и это может дать небольшую прибавку к цене в начале осени. Еще одна проблема − сокращение выпуска нефтепродуктов, из-за того что лето − сезон ремонтов на НПЗ, часть из которых закрываются на мероприятия по текущему обслуживанию.
"Также сохраняются определенные трудности с железнодорожной логистикой, транспортировкой топлива. Однако оптовые цены на бензин не растут так резко, как на АЗС − по последним данным не больше, чем на несколько процентов за месяц. Это даст небольшой рост в рознице, но все же без серьезных скачков", − считает аналитик.
В целом, по мнению Карновой, рост цен будет сопоставим с уровнем инфляции в стране, который сейчас составляет 7-8% − именно такой рост стоимости бензина эксперт прогнозирует к концу года. При этом запрет на экспорт бензина на внутренний рынок большого влияния на цены не окажет, считает она, называя эту меру скорее психологической − сигналом, что государство намерено контролировать ситуацию.
14 августа правительство РФ ввело ограничение на вывоз бензина из страны. Как сообщает пресс-служба кабмина, запрет будет действовать с 1 сентября до конца года.
Ранее на крымских АЗС наблюдались перебои с поставками бензина марки Аи-95. Как пояснял первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин, задержка в поставках
была связана с ограниченным временем работы Керченской паромной переправы из-за непогоды.
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