https://crimea.ria.ru/20240905/inflyatsionnaya-spiral-chto-budet-dalshe-s-tsenami-v-rossii-1140104465.html

Инфляционная спираль: что будет дальше с ценами в России

Инфляционная спираль: что будет дальше с ценами в России - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Инфляционная спираль: что будет дальше с ценами в России

Одним лишь повышением ставки Центробанка проблему инфляции в России не решить, поэтому и предпринимаются другие шаги для выхода из инфляционной спирали, одним... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T06:25

2024-09-05T06:25

2024-09-05T06:25

радио "спутник в крыму"

инфляция

цены и тарифы

мнения

игорь диденко

центробанк рф

ключевая ставка

экономика

финансы

кредит

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Одним лишь повышением ставки Центробанка проблему инфляции в России не решить, поэтому и предпринимаются другие шаги для выхода из инфляционной спирали, одним из которых стал новый закон об использовании криптовалюты в международных расчетах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член Международного союза экономистов Игорь Диденко.По словам Диденко, вероятность того, что Центробанк вновь поднимет ставку, существует.В то же время ЦБ не спешит с решением, понимая, что, хотя рост ставки и помогает в борьбе с инфляцией, он давит на экономику, ограничивая ее рост. В частности, это повлечет за собой удорожание кредитов, а с ним – риск банкротств на корпоративном рынке, что никак не в интересах российской экономики, добавил Диденко."Чем ставка выше, тем дороже кредиты. И если граждане готовы брать кредиты даже по текущим ставкам, предполагая, что в дальнейшем инфляция будет расти, то компании позволить себе такого не могут. Есть компании, которые имеют риски банкротства, что показывает фондовый рынок в последние недели. То есть это палка о двух концах. Финансовый регулятор все видит и понимает, и эти факторы сейчас взвешивает", – сказал экономист.При этом фактором роста инфляции на фоне исторически низкой безработицы продолжает оставаться проблема кадрового дефицита и высоких зарплат на рынке труда, беспрецедентно растущих, сказал эксперт.И очень важно эту инфляционную спираль разрубить, подчеркивает экономист, чтобы она не была постоянным "самосбывающимся прогнозом", потому что это не самая благоприятная тенденция. При этом ряд шагов уже предпринят властью и необходимо время, чтобы новые решения дали позитивные плоды, подчеркнул эксперт.В частности, при сохранении субсидий для покупателей жилья от застройщиков и пролонгировании программ ряда государственных льготных кредитов была отменена массовая льготная ипотека, отметил Диденко."Это скажется на охлаждении рынка и должно сказаться и на инфляции – процесс обуздать. Мы увидим это в ближайшее время", – прогнозирует экономист.По его словам, последние статистические данные показывают, что инфляция уже замедляется с июля, хотя и не теми темпами, которыми хотелось бы.Ускорить процесс призван новый закон об использовании криптовалют в международных расчетах. Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал документ 8 августа, а вступил он в силу 1 сентября.Диденко выразил надежду на то, что благодаря этому закону удастся расширить платежи с дружественными России странами, в частности, Индией и Китаем. При этом эксперт подчеркнул, что с продовольственной безопасностью в России в основном все хорошо."Мы обеспечиваем продукцией пищевой промышленности себя в полной мере", – заверил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал ЦБ и Кабмин эффективнее бороться с инфляциейЦБ допустил возможность еще более резкого повышения ключевой ставкиНовые условия льготной ипотеки могут снизить спрос и цены на недвижимость

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфляция, цены и тарифы, мнения, игорь диденко, центробанк рф, ключевая ставка, экономика, финансы, кредит, фондовый рынок