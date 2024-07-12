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При атаке Шебекино погиб начальник управления оперативного реагирования - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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При атаке Шебекино погиб начальник управления оперативного реагирования
При атаке Шебекино погиб начальник управления оперативного реагирования - РИА Новости Крым, 12.07.2024
При атаке Шебекино погиб начальник управления оперативного реагирования
Начальник управления оперативного реагирования города Шебекино Александр Маслиенко погиб в селе Муром, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T12:39
2024-07-12T12:49
вячеслав гладков
белгородская область
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Начальник управления оперативного реагирования города Шебекино Александр Маслиенко погиб в селе Муром, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Трагедия произошла в селе Муром, где подполковник полиции помогал местным жителям во момент атаки ВСУ. "При исполнении служебного долга погиб Маслиенко Александр Александрович — начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа — подведомственного учреждения администрации муниципалитета", - написал Гладков.Погибший был подполковником полиции, ветераном боевых действий, в момент вражеской атаки он помогал жителям села. Гладков выразил соболезнования всем родным и близким Маслиенко, который "погиб, спасая других, ценой собственной жизни…" Накануне ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино, где играли дети – ранены пятеро школьников. В пятницу утром Гладков сообщил, что два ребенка находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации, еще одного школьника стабилизировали и отправляют в Москву.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали село Березовка и Новостроевка-Вторая в Белгородской области, шесть мирных жителей ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:Ранены отец и сын: число пострадавших в Шебекино увеличилось до девятиАтака дронов-камикадзе на машины в Белгородской области: ранены водителиШебекино снова под обстрелом ВСУ – ранены семь мирных жителей
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вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
При атаке Шебекино погиб начальник управления оперативного реагирования

В Шебекино во время обстрела погиб начальник управления оперативного реагирования

12:39 12.07.2024 (обновлено: 12:49 12.07.2024)
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкГород Шебекино Белгородской области.
Город Шебекино Белгородской области. - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Начальник управления оперативного реагирования города Шебекино Александр Маслиенко погиб в селе Муром, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Трагедия произошла в селе Муром, где подполковник полиции помогал местным жителям во момент атаки ВСУ.
"При исполнении служебного долга погиб Маслиенко Александр Александрович — начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа — подведомственного учреждения администрации муниципалитета", - написал Гладков.
Погибший был подполковником полиции, ветераном боевых действий, в момент вражеской атаки он помогал жителям села. Гладков выразил соболезнования всем родным и близким Маслиенко, который "погиб, спасая других, ценой собственной жизни…"
"Свой жизненный путь он посвятил служению родной земле, людям и Отечеству. Мы склоняем головы перед его мужеством. Светлая память Александру Александровичу", - отметил он.
Накануне ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино, где играли дети – ранены пятеро школьников. В пятницу утром Гладков сообщил, что два ребенка находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации, еще одного школьника стабилизировали и отправляют в Москву.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали село Березовка и Новостроевка-Вторая в Белгородской области, шесть мирных жителей ранены.
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