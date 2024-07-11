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Шебекино снова под обстрелом ВСУ – ранены семь мирных жителей

Шебекино снова под обстрелом ВСУ – ранены семь мирных жителей - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Шебекино снова под обстрелом ВСУ – ранены семь мирных жителей

При обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области ранения получили семеро мирных жителей. Об этом сообщил шубернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T12:16

2024-07-11T12:16

2024-07-11T12:21

вячеслав гладков

новости

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. При обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области ранения получили семеро мирных жителей. Об этом сообщил шубернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, две женщины госпитализированы – одна из них получила осколочное ранение бедра и голени, вторая – черепно-мозговую травму, осколочные ранения лица, руки и грудной клетки. Остальные потерпевшие получают помощь амбулаторно.Также к этому времени выявлены различные повреждения в двух социальных и трех коммерческих объектах, в трех многоэтажках. Осколками посечены 15 автомобилей.Накануне ВСУ ударили по многоэтажке в Шебекино, в результате погиб один и ранены семь человек. Днем ранее шесть мирных жителей получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Белгород – семь мирных жителей раненыПосле удара ВСУ по городу Грайворон погиб мужчина и ранены троеНовая атака дронов - ранен еще один житель Белгородской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2024

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вячеслав гладков, новости, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области