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Шебекино снова под обстрелом ВСУ – ранены семь мирных жителей - РИА Новости Крым, 11.07.2024
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Шебекино снова под обстрелом ВСУ – ранены семь мирных жителей
Шебекино снова под обстрелом ВСУ – ранены семь мирных жителей - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Шебекино снова под обстрелом ВСУ – ранены семь мирных жителей
При обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области ранения получили семеро мирных жителей. Об этом сообщил шубернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T12:16
2024-07-11T12:21
вячеслав гладков
новости
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. При обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области ранения получили семеро мирных жителей. Об этом сообщил шубернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, две женщины госпитализированы – одна из них получила осколочное ранение бедра и голени, вторая – черепно-мозговую травму, осколочные ранения лица, руки и грудной клетки. Остальные потерпевшие получают помощь амбулаторно.Также к этому времени выявлены различные повреждения в двух социальных и трех коммерческих объектах, в трех многоэтажках. Осколками посечены 15 автомобилей.Накануне ВСУ ударили по многоэтажке в Шебекино, в результате погиб один и ранены семь человек. Днем ранее шесть мирных жителей получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Белгород – семь мирных жителей раненыПосле удара ВСУ по городу Грайворон погиб мужчина и ранены троеНовая атака дронов - ранен еще один житель Белгородской области
белгородская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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вячеслав гладков, новости, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
Шебекино снова под обстрелом ВСУ – ранены семь мирных жителей

При обстреле ВСУ Шебекино Белгородской области ранены семь человек – Гладков

12:16 11.07.2024 (обновлено: 12:21 11.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкТамбовская областная станция скорой медицинской помощи
Тамбовская областная станция скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. При обстреле ВСУ города Шебекино Белгородской области ранения получили семеро мирных жителей. Об этом сообщил шубернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей: пять женщин и двое мужчин", – написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, две женщины госпитализированы – одна из них получила осколочное ранение бедра и голени, вторая – черепно-мозговую травму, осколочные ранения лица, руки и грудной клетки. Остальные потерпевшие получают помощь амбулаторно.
Также к этому времени выявлены различные повреждения в двух социальных и трех коммерческих объектах, в трех многоэтажках. Осколками посечены 15 автомобилей.
Накануне ВСУ ударили по многоэтажке в Шебекино, в результате погиб один и ранены семь человек. Днем ранее шесть мирных жителей получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по Белгородской области.
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