Рейтинг@Mail.ru
ВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены шесть человек - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240709/vsu-atakovali-grazhdanskie-avto-v-belgorodskoy-oblasti-est-ranenye-1138700877.html
ВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены шесть человек
ВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены шесть человек - РИА Новости Крым, 09.07.2024
ВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены шесть человек
Шесть мирных жителей получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T10:16
2024-07-09T10:32
вячеслав гладков
белгородская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119521212_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5973d40bcbab78aeb81c1338ba82c6b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Ржевка в результате сброса боеприпаса с БПЛА и атаки дрона-камикадзе по двум автомобилям ранены два человека. Мужчина с осколочным ранением плеча доставляется бригадой скорой в городскую больницу №2 Белгорода. Еще один мужчина с осколочным ранением грудной клетки и плеча доставляет в областную клиническую больницу для оказания помощи", – написал губернатор в своем Telegram-канале.Кроме того, в результате ударов повреждения получили два легковых автомобиля.В городе Шебекино и селе Новая Таволжанка после атак дронов повреждены здания четырех социальных объектов. В них выбиты окна, осколками посечены фасады и кровля."В селе Новая Таволжанка в результате атаки торгового объекта ранены 3 человека. Женщину с контузией и сотрясением головного мозга и мужчину с осколочным ранением руки бригады скорой помощи доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще одна женщина с тяжелой минно-взрывной травмой руки, осколочными ранениями нижних конечностей и туловища и огнестрельным переломом костей ноги доставлена в областную клиническую больницу", – написал Гладков.В селе Вознесеновка в результате атак БПЛА ранен мужчина. Со множественными осколочными ранениями руки скорая помощь доставляет его в городскую больницу №2 города Белгорода. Также произошло возгорание кровли еще в одном частном жилом доме, уточнил губернатор.В ночь на вторник боевики ВСУ нанесли удар по Белгороду. В результате один мирный житель погиб, еще двое ранены.В понедельник в Белгородской области украинский дрон атаковал пассажирский автобус, в результате пострадал водитель.4 июля в Белгородской области дроны ВСУ атаковали гражданские машины на трассе. Ранения получили трое взрослых и 12-летняя девочка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.1 июля во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ было ранено семь жителей Белгорода, среди них четыре женщины, двое мужчин и один ребенок.
https://crimea.ria.ru/20240709/38-ukrainskikh-bespilotnikov-unichtozheny-nochyu-nad-pyatyu-regionami-rossii-1138699129.html
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/1c/1119521212_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9dbcfd4abff565eade84b7950d6cf252.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
ВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены шесть человек

Шестеро мирных жителей пострадали при ударах дронов ВСУ по Белгородской области

10:16 09.07.2024 (обновлено: 10:32 09.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Ржевка в результате сброса боеприпаса с БПЛА и атаки дрона-камикадзе по двум автомобилям ранены два человека. Мужчина с осколочным ранением плеча доставляется бригадой скорой в городскую больницу №2 Белгорода. Еще один мужчина с осколочным ранением грудной клетки и плеча доставляет в областную клиническую больницу для оказания помощи", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, в результате ударов повреждения получили два легковых автомобиля.
В городе Шебекино и селе Новая Таволжанка после атак дронов повреждены здания четырех социальных объектов. В них выбиты окна, осколками посечены фасады и кровля.
"В селе Новая Таволжанка в результате атаки торгового объекта ранены 3 человека. Женщину с контузией и сотрясением головного мозга и мужчину с осколочным ранением руки бригады скорой помощи доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще одна женщина с тяжелой минно-взрывной травмой руки, осколочными ранениями нижних конечностей и туловища и огнестрельным переломом костей ноги доставлена в областную клиническую больницу", – написал Гладков.
В селе Вознесеновка в результате атак БПЛА ранен мужчина. Со множественными осколочными ранениями руки скорая помощь доставляет его в городскую больницу №2 города Белгорода. Также произошло возгорание кровли еще в одном частном жилом доме, уточнил губернатор.
В ночь на вторник боевики ВСУ нанесли удар по Белгороду. В результате один мирный житель погиб, еще двое ранены.
В понедельник в Белгородской области украинский дрон атаковал пассажирский автобус, в результате пострадал водитель.
4 июля в Белгородской области дроны ВСУ атаковали гражданские машины на трассе. Ранения получили трое взрослых и 12-летняя девочка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
1 июля во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ было ранено семь жителей Белгорода, среди них четыре женщины, двое мужчин и один ребенок.
ЗРК Стрела-10М
07:27
38 украинских беспилотников уничтожены ночью над пятью регионами России
Вячеслав ГладковБелгородская областьНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской области
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:44В Крыму назначен новый руководитель Министерства здравоохранения
11:30На дне моря более 150 лет: дайверы нашли в бухте Судака русское оружие
11:28В Феодосии снова стреляют
11:19Кологривый и Артемьева - в "Артеке" назвали имена лучших артистов
11:09После атаки ВСУ на Севастополь в больницах города остаются пять раненых
11:02В Новороссийске учатся отражать нападение БЭКов и дронов
10:51Крупный пожар на Кубани - горит торговый центр
10:37В Евпатории выключают горячую воду и могут ограничить энергоснабжение
10:16ВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены шесть человек
09:47В Красногвардейском районе Крыма два дня будет громко
09:36Ехали на операцию: на трассе Москва – Симферополь погибли 5 человек
09:24На Крымском мосту удвоилась очередь - сколько ждать проезда
09:11Сертификат на маткапитал не пришел на Госуслуги: что делать
08:53Какие процессы в Европе вскрыли выборы во Франции – мнение
08:3220 новых причин для выдворения мигрантов: подготовлен проект закона
08:05Самые крупные активы украинских олигархов переданы в собственность Крыма
07:36В Севастополе снова масштабное отключение света: где и когда
07:2738 украинских беспилотников уничтожены ночью над пятью регионами России
07:22Крымский мост утром во вторник: очередь растет
07:07Массированая атака на Поволжье: отражен удар БПЛА по Астраханской области
Лента новостейМолния