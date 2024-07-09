https://crimea.ria.ru/20240709/vsu-atakovali-grazhdanskie-avto-v-belgorodskoy-oblasti-est-ranenye-1138700877.html
ВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены шесть человек
ВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены шесть человек - РИА Новости Крым, 09.07.2024
ВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены шесть человек
Шесть мирных жителей получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T10:16
2024-07-09T10:16
2024-07-09T10:32
вячеслав гладков
белгородская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В селе Ржевка в результате сброса боеприпаса с БПЛА и атаки дрона-камикадзе по двум автомобилям ранены два человека. Мужчина с осколочным ранением плеча доставляется бригадой скорой в городскую больницу №2 Белгорода. Еще один мужчина с осколочным ранением грудной клетки и плеча доставляет в областную клиническую больницу для оказания помощи", – написал губернатор в своем Telegram-канале.Кроме того, в результате ударов повреждения получили два легковых автомобиля.В городе Шебекино и селе Новая Таволжанка после атак дронов повреждены здания четырех социальных объектов. В них выбиты окна, осколками посечены фасады и кровля."В селе Новая Таволжанка в результате атаки торгового объекта ранены 3 человека. Женщину с контузией и сотрясением головного мозга и мужчину с осколочным ранением руки бригады скорой помощи доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще одна женщина с тяжелой минно-взрывной травмой руки, осколочными ранениями нижних конечностей и туловища и огнестрельным переломом костей ноги доставлена в областную клиническую больницу", – написал Гладков.В селе Вознесеновка в результате атак БПЛА ранен мужчина. Со множественными осколочными ранениями руки скорая помощь доставляет его в городскую больницу №2 города Белгорода. Также произошло возгорание кровли еще в одном частном жилом доме, уточнил губернатор.В ночь на вторник боевики ВСУ нанесли удар по Белгороду. В результате один мирный житель погиб, еще двое ранены.В понедельник в Белгородской области украинский дрон атаковал пассажирский автобус, в результате пострадал водитель.4 июля в Белгородской области дроны ВСУ атаковали гражданские машины на трассе. Ранения получили трое взрослых и 12-летняя девочка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.1 июля во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ было ранено семь жителей Белгорода, среди них четыре женщины, двое мужчин и один ребенок.
https://crimea.ria.ru/20240709/38-ukrainskikh-bespilotnikov-unichtozheny-nochyu-nad-pyatyu-regionami-rossii-1138699129.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
ВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены шесть человек
Шестеро мирных жителей пострадали при ударах дронов ВСУ по Белгородской области
10:16 09.07.2024 (обновлено: 10:32 09.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Ржевка в результате сброса боеприпаса с БПЛА и атаки дрона-камикадзе по двум автомобилям ранены два человека. Мужчина с осколочным ранением плеча доставляется бригадой скорой в городскую больницу №2 Белгорода. Еще один мужчина с осколочным ранением грудной клетки и плеча доставляет в областную клиническую больницу для оказания помощи", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, в результате ударов повреждения получили два легковых автомобиля.
В городе Шебекино и селе Новая Таволжанка после атак дронов повреждены здания четырех социальных объектов. В них выбиты окна, осколками посечены фасады и кровля.
"В селе Новая Таволжанка в результате атаки торгового объекта ранены 3 человека. Женщину с контузией и сотрясением головного мозга и мужчину с осколочным ранением руки бригады скорой помощи доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще одна женщина с тяжелой минно-взрывной травмой руки, осколочными ранениями нижних конечностей и туловища и огнестрельным переломом костей ноги доставлена в областную клиническую больницу", – написал Гладков.
В селе Вознесеновка в результате атак БПЛА ранен мужчина. Со множественными осколочными ранениями руки скорая помощь доставляет его в городскую больницу №2 города Белгорода. Также произошло возгорание кровли еще в одном частном жилом доме, уточнил губернатор.
В ночь на вторник
боевики ВСУ нанесли удар по Белгороду. В результате один мирный житель погиб, еще двое ранены.
В понедельник в Белгородской области украинский дрон атаковал
пассажирский автобус, в результате пострадал водитель.
4 июля в Белгородской области дроны ВСУ атаковали гражданские машины
на трассе. Ранения получили трое взрослых и 12-летняя девочка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
1 июля во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ было ранено
семь жителей Белгорода, среди них четыре женщины, двое мужчин и один ребенок.