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Ночной удар ВСУ по Белгороду – снова погибший и раненые - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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Ночной удар ВСУ по Белгороду – снова погибший и раненые
Ночной удар ВСУ по Белгороду – снова погибший и раненые - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Ночной удар ВСУ по Белгороду – снова погибший и раненые
Один человек погиб и четверо ранены в результате удара ВСУ по Белгородской области в ночь на вторник. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T05:43
2024-07-09T06:00
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
новости
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо ранены в результате удара ВСУ по Белгородской области в ночь на вторник. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации главы региона, в Белгороде выбиты окна в трех частных домах и в 12 квартирах восьми многоквартирных домов, осколками посечены два автомобиля. Также повреждены три хозсубъекта и два социальных объекта.В Белгородском районе после отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Майский пробита кровля в одном частном доме и осколками поврежден легковой автомобиль, продолжил губернатор.Также Гладков сообщил, что вновь подверглись обстрелам город Шебекино и село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате обстрела ранены два мирных жителя. У одного пострадавшего осколочные ранения обеих ног, у второго контузия – обоих бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода.В Шебекино после ночного обстрела выявлены повреждения на линиях электропередачи – в городе частично нарушено электроснабжение. В шести многоквартирных домах выбито остекление, повреждены два социальных объекта и один коммерческий объект торговли — посечены фасады, пробиты кровли и выбито остекление. Также повреждены четыре легковых автомобиля и линия газоснабжения, перечислил глава региона.В поселке Прилесье Краснояружского района в результате атаки дрона-камикадзе полностью разрушен частный жилой дом. В Грайворонском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии, продолжил губернатор.
https://crimea.ria.ru/20240708/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast--troe-pogibshikh-i-sem-ranenykh-1138694721.html
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
Ночной удар ВСУ по Белгороду – снова погибший и раненые

Один человек погиб и четыре ранены из-за атаки украинских боевиков на Белгородскую область

05:43 09.07.2024 (обновлено: 06:00 09.07.2024)
 
© Telegram Валентин ДемидовБелгород подвергся атаке ВСУ
Белгород подвергся атаке ВСУ
© Telegram Валентин Демидов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо ранены в результате удара ВСУ по Белгородской области в ночь на вторник. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Скончался один человек. Ранены два мирных жителя. Один мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Второй пострадавший получил медицинскую помощь на месте, в дальнейшем будет проходить лечение амбулаторно", – написал Гладков в своем ТГ-канале.
По информации главы региона, в Белгороде выбиты окна в трех частных домах и в 12 квартирах восьми многоквартирных домов, осколками посечены два автомобиля. Также повреждены три хозсубъекта и два социальных объекта.
В Белгородском районе после отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Майский пробита кровля в одном частном доме и осколками поврежден легковой автомобиль, продолжил губернатор.
Также Гладков сообщил, что вновь подверглись обстрелам город Шебекино и село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате обстрела ранены два мирных жителя. У одного пострадавшего осколочные ранения обеих ног, у второго контузия – обоих бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода.
В Шебекино после ночного обстрела выявлены повреждения на линиях электропередачи – в городе частично нарушено электроснабжение. В шести многоквартирных домах выбито остекление, повреждены два социальных объекта и один коммерческий объект торговли — посечены фасады, пробиты кровли и выбито остекление. Также повреждены четыре легковых автомобиля и линия газоснабжения, перечислил глава региона.
В поселке Прилесье Краснояружского района в результате атаки дрона-камикадзе полностью разрушен частный жилой дом. В Грайворонском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии, продолжил губернатор.
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БелгородБелгородская областьВячеслав ГладковНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской области
 
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