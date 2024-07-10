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ВСУ ударили по многоэтажке в Шебекино – погиб один и ранены семь человек
ВСУ ударили по многоэтажке в Шебекино – погиб один и ранены семь человек - РИА Новости Крым, 10.07.2024
ВСУ ударили по многоэтажке в Шебекино – погиб один и ранены семь человек
При обстреле Белгородской области погиб мирный житель, еще семь человек ранены. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T13:16
2024-07-10T13:16
2024-07-10T13:37
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
новости
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всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. При обстреле Белгородской области погиб мирный житель, еще семь человек ранены. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, ранения получили шесть мужчин и одна женщина. Трех пострадавших с различными осколочными ранениями на "скорой" доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Мужчину с осколочными ранениями брюшной полости, проникающими ранениями грудины и челюсти отвезли в областную клиническую больницу. Еще трое пострадавших, не дожидаясь прибытия скорой, самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ."В городе на текущий момент зафиксированы повреждения в трех многоквартирных домах, двух соцобъектах, 5 коммерческих объектах и промышленном предприятии. Также повреждены 20 автомобилей, один из которых потушен пожарными расчетами", – перечислил губернатор.Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на местах. Продолжается обход территории.Накануне шесть мирных жителей получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по Белгородской области.В понедельник в Белгородской области украинский дрон атаковал пассажирский автобус, в результате пострадал водитель.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Белгород – семь мирных жителей ранены12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под БелгородомРебенок погиб и 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки ВСУ
шебекино (город в белгородской области)
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шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, новости, белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
ВСУ ударили по многоэтажке в Шебекино – погиб один и ранены семь человек
Один человек погиб и семь ранены в результате удара ВСУ по Шебекино в Белгородской области
13:16 10.07.2024 (обновлено: 13:37 10.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. При обстреле Белгородской области погиб мирный житель, еще семь человек ранены. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар. Город Шебекино подвергся обстрелу. От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи", – говорится в сообщении.
По информации Гладкова, ранения получили шесть мужчин и одна женщина. Трех пострадавших с различными осколочными ранениями на "скорой" доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Мужчину с осколочными ранениями брюшной полости, проникающими ранениями грудины и челюсти отвезли в областную клиническую больницу. Еще трое пострадавших, не дожидаясь прибытия скорой, самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ.
"В городе на текущий момент зафиксированы повреждения в трех многоквартирных домах, двух соцобъектах, 5 коммерческих объектах и промышленном предприятии. Также повреждены 20 автомобилей, один из которых потушен пожарными расчетами", – перечислил губернатор.
Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на местах. Продолжается обход территории.
Накануне шесть мирных жителей получили ранения
в результате ударов украинских беспилотников по Белгородской области.
В понедельник в Белгородской области украинский дрон атаковал
пассажирский автобус, в результате пострадал водитель.
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