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ВСУ ударили по многоэтажке в Шебекино – погиб один и ранены семь человек

ВСУ ударили по многоэтажке в Шебекино – погиб один и ранены семь человек - РИА Новости Крым, 10.07.2024

ВСУ ударили по многоэтажке в Шебекино – погиб один и ранены семь человек

При обстреле Белгородской области погиб мирный житель, еще семь человек ранены. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T13:16

2024-07-10T13:16

2024-07-10T13:37

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

новости

белгородская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. При обстреле Белгородской области погиб мирный житель, еще семь человек ранены. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, ранения получили шесть мужчин и одна женщина. Трех пострадавших с различными осколочными ранениями на "скорой" доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Мужчину с осколочными ранениями брюшной полости, проникающими ранениями грудины и челюсти отвезли в областную клиническую больницу. Еще трое пострадавших, не дожидаясь прибытия скорой, самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ."В городе на текущий момент зафиксированы повреждения в трех многоквартирных домах, двух соцобъектах, 5 коммерческих объектах и промышленном предприятии. Также повреждены 20 автомобилей, один из которых потушен пожарными расчетами", – перечислил губернатор.Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на местах. Продолжается обход территории.Накануне шесть мирных жителей получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по Белгородской области.В понедельник в Белгородской области украинский дрон атаковал пассажирский автобус, в результате пострадал водитель.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Белгород – семь мирных жителей ранены12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под БелгородомРебенок погиб и 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки ВСУ

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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