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Делаем все возможное: Гладков рассказал о состоянии детей после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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Делаем все возможное: Гладков рассказал о состоянии детей после атаки ВСУ
Делаем все возможное: Гладков рассказал о состоянии детей после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Делаем все возможное: Гладков рассказал о состоянии детей после атаки ВСУ
Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T07:42
2024-07-12T07:42
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
белгородская область
обстрелы белгородской области
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации, еще одного школьника стабилизировали и отправляют в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Накануне ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино, где играли дети – ранены пятеро школьников.Кроме того, одного ребенка решено отправить в Москву на лечение, если будет необходимость и позволит состояние – в столичные медучреждения отправят всех раненых детей, заверил Гладков.Руководитель региона постоянно находится на связи с медицинскими клиниками, федеральными, московскими, вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана. "Сегодня обязательно проеду по всем больницам, поговорю с врачами, посмотрим, что мы еще можем сделать для того, чтобы помочь справиться с этой бедой", - сказал Гладков.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали село Березовка и Новостроевка-Вторая в Белгородской области, Шесть мирных жителей ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:Ранены отец и сын: число пострадавших в Шебекино увеличилось до девятиАтака дронов-камикадзе на машины в Белгородской области: ранены водителиШебекино снова под обстрелом ВСУ – ранены семь мирных жителей
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вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, обстрелы белгородской области, новости
Делаем все возможное: Гладков рассказал о состоянии детей после атаки ВСУ

Двое в тяжелом состоянии и один в реанимации – Гладков о состоянии детей после атаки ВСУ

07:42 12.07.2024
 
© © Fotolia/ Tom WangБольница
Больница
© © Fotolia/ Tom Wang
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации, еще одного школьника стабилизировали и отправляют в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Накануне ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино, где играли дети – ранены пятеро школьников.

"За вчерашний день у нас 30 человек, мирных жителей, ранены. Один человек погиб, пятеро детей пострадали на детской площадке вчера в Шебекино после атаки со стороны ВСУ. Всем оказывают необходимую помощь, два ребенка находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации", - сказал он видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Кроме того, одного ребенка решено отправить в Москву на лечение, если будет необходимость и позволит состояние – в столичные медучреждения отправят всех раненых детей, заверил Гладков.
Руководитель региона постоянно находится на связи с медицинскими клиниками, федеральными, московскими, вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана. "Сегодня обязательно проеду по всем больницам, поговорю с врачами, посмотрим, что мы еще можем сделать для того, чтобы помочь справиться с этой бедой", - сказал Гладков.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали село Березовка и Новостроевка-Вторая в Белгородской области, Шесть мирных жителей ранены.
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Вячеслав ГладковОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиНовости
 
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