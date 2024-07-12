https://crimea.ria.ru/20240712/delaem-vse-vozmozhnoe-gladkov-rasskazal-o-sostoyanii-detey-posle-ataki-vsu-1138786196.html
Делаем все возможное: Гладков рассказал о состоянии детей после атаки ВСУ
Делаем все возможное: Гладков рассказал о состоянии детей после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Делаем все возможное: Гладков рассказал о состоянии детей после атаки ВСУ
Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T07:42
2024-07-12T07:42
2024-07-12T07:42
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
белгородская область
обстрелы белгородской области
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110681/19/1106811923_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_4243fdba8a7f54a0cf9881439c353a95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации, еще одного школьника стабилизировали и отправляют в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Накануне ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино, где играли дети – ранены пятеро школьников.Кроме того, одного ребенка решено отправить в Москву на лечение, если будет необходимость и позволит состояние – в столичные медучреждения отправят всех раненых детей, заверил Гладков.Руководитель региона постоянно находится на связи с медицинскими клиниками, федеральными, московскими, вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана. "Сегодня обязательно проеду по всем больницам, поговорю с врачами, посмотрим, что мы еще можем сделать для того, чтобы помочь справиться с этой бедой", - сказал Гладков.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали село Березовка и Новостроевка-Вторая в Белгородской области, Шесть мирных жителей ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:Ранены отец и сын: число пострадавших в Шебекино увеличилось до девятиАтака дронов-камикадзе на машины в Белгородской области: ранены водителиШебекино снова под обстрелом ВСУ – ранены семь мирных жителей
https://crimea.ria.ru/20240711/dvoe-seychas-na-operatsionnom-stole-dannye-o-ranenykh-v-shebekino-detyakh--1138785344.html
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110681/19/1106811923_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_ce9ab656e39da744c9fb7997ffaaebc3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, обстрелы белгородской области, новости
Делаем все возможное: Гладков рассказал о состоянии детей после атаки ВСУ
Двое в тяжелом состоянии и один в реанимации – Гладков о состоянии детей после атаки ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации, еще одного школьника стабилизировали и отправляют в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Накануне ВСУ сбросили
с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино, где играли дети – ранены пятеро школьников.
"За вчерашний день у нас 30 человек, мирных жителей, ранены. Один человек погиб, пятеро детей пострадали на детской площадке вчера в Шебекино после атаки со стороны ВСУ. Всем оказывают необходимую помощь, два ребенка находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации", - сказал он видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Кроме того, одного ребенка решено отправить в Москву на лечение, если будет необходимость и позволит состояние – в столичные медучреждения отправят всех раненых детей, заверил Гладков.
Руководитель региона постоянно находится на связи с медицинскими клиниками, федеральными, московскими, вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана. "Сегодня обязательно проеду по всем больницам, поговорю с врачами, посмотрим, что мы еще можем сделать для того, чтобы помочь справиться с этой бедой", - сказал Гладков.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали
село Березовка и Новостроевка-Вторая в Белгородской области, Шесть мирных жителей ранены.
Читайте также на РИА Новости Крым: