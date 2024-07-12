https://crimea.ria.ru/20240712/delaem-vse-vozmozhnoe-gladkov-rasskazal-o-sostoyanii-detey-posle-ataki-vsu-1138786196.html

Делаем все возможное: Гладков рассказал о состоянии детей после атаки ВСУ

Делаем все возможное: Гладков рассказал о состоянии детей после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Делаем все возможное: Гладков рассказал о состоянии детей после атаки ВСУ

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T07:42

2024-07-12T07:42

2024-07-12T07:42

вячеслав гладков

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

белгородская область

обстрелы белгородской области

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Два ребенка находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации, еще одного школьника стабилизировали и отправляют в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Накануне ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино, где играли дети – ранены пятеро школьников.Кроме того, одного ребенка решено отправить в Москву на лечение, если будет необходимость и позволит состояние – в столичные медучреждения отправят всех раненых детей, заверил Гладков.Руководитель региона постоянно находится на связи с медицинскими клиниками, федеральными, московскими, вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана. "Сегодня обязательно проеду по всем больницам, поговорю с врачами, посмотрим, что мы еще можем сделать для того, чтобы помочь справиться с этой бедой", - сказал Гладков.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали село Березовка и Новостроевка-Вторая в Белгородской области, Шесть мирных жителей ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:Ранены отец и сын: число пострадавших в Шебекино увеличилось до девятиАтака дронов-камикадзе на машины в Белгородской области: ранены водителиШебекино снова под обстрелом ВСУ – ранены семь мирных жителей

https://crimea.ria.ru/20240711/dvoe-seychas-na-operatsionnom-stole-dannye-o-ranenykh-v-shebekino-detyakh--1138785344.html

белгородская область

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