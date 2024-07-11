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Шесть человек ранены при повторной атаке ВСУ на Белгородскую область

Шесть человек ранены при повторной атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Шесть человек ранены при повторной атаке ВСУ на Белгородскую область

Шесть мирных жителей ранены при очередной атаке украинских дронов по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T19:48

2024-07-11T19:48

2024-07-11T19:48

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

обстрелы всу

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей ранены при очередной атаке украинских дронов по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В этот раз ВСУ атаковали село Березовка и Новостроевка-Вторая.Еще одна легковушка была атакована с беспилотника в Грайворонском городском округе."В селе Новостроевка-Вторая дрон-камикадзе также атаковал легковой автомобиль. Две женщины с различными осколочными ранениями рук и ног доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу", - добавил он. Еще один дрон спровоцировал пожар в жилом доме – огонь полностью уничтожил надворные постройки и легковой автомобиль.Губернатор добавил, что в Борисовскую больницу самостоятельно обратились двое мужчин, которые ранее пострадали при атаке дрона на служебный автомобиль на участке автодороги Байцуры — Грузское. "Пострадавшие с закрытыми черепно-мозговыми травмами бригадами скорой транспортируются в городскую больницу №2 города Белгорода", - отметил Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов-камикадзе на машины в Белгородской области: ранены водителиШебекино снова под обстрелом ВСУ – ранены семь мирных жителейРанены отец и сын: число пострадавших в Шебекино увеличилось до девяти

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков, новости