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Шесть человек ранены при повторной атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 11.07.2024
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Шесть человек ранены при повторной атаке ВСУ на Белгородскую область
Шесть человек ранены при повторной атаке ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Шесть человек ранены при повторной атаке ВСУ на Белгородскую область
Шесть мирных жителей ранены при очередной атаке украинских дронов по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T19:48
2024-07-11T19:48
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
обстрелы всу
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей ранены при очередной атаке украинских дронов по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В этот раз ВСУ атаковали село Березовка и Новостроевка-Вторая.Еще одна легковушка была атакована с беспилотника в Грайворонском городском округе."В селе Новостроевка-Вторая дрон-камикадзе также атаковал легковой автомобиль. Две женщины с различными осколочными ранениями рук и ног доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу", - добавил он. Еще один дрон спровоцировал пожар в жилом доме – огонь полностью уничтожил надворные постройки и легковой автомобиль.Губернатор добавил, что в Борисовскую больницу самостоятельно обратились двое мужчин, которые ранее пострадали при атаке дрона на служебный автомобиль на участке автодороги Байцуры — Грузское. "Пострадавшие с закрытыми черепно-мозговыми травмами бригадами скорой транспортируются в городскую больницу №2 города Белгорода", - отметил Гладков.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дронов-камикадзе на машины в Белгородской области: ранены водителиШебекино снова под обстрелом ВСУ – ранены семь мирных жителейРанены отец и сын: число пострадавших в Шебекино увеличилось до девяти
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков, новости
Шесть человек ранены при повторной атаке ВСУ на Белгородскую область

Шесть человек ранены при атаке дронов ВСУ на машины в Белгородской области - Гладков

19:48 11.07.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаДроны ВСУ атаковали машины в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали машины в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей ранены при очередной атаке украинских дронов по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В этот раз ВСУ атаковали село Березовка и Новостроевка-Вторая.
"В районе села Березовка движущийся легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Ранены водитель и пассажир. У одного мужчины минно-взрывная травма и контузия, у второго — закрытая черепно-мозговая травма, контузия, множественные осколочные ранения головы, туловища, лица, а также рук и ног", - сообщил Гладков.
Еще одна легковушка была атакована с беспилотника в Грайворонском городском округе.
"В селе Новостроевка-Вторая дрон-камикадзе также атаковал легковой автомобиль. Две женщины с различными осколочными ранениями рук и ног доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу", - добавил он.
Еще один дрон спровоцировал пожар в жилом доме – огонь полностью уничтожил надворные постройки и легковой автомобиль.
Губернатор добавил, что в Борисовскую больницу самостоятельно обратились двое мужчин, которые ранее пострадали при атаке дрона на служебный автомобиль на участке автодороги Байцуры — Грузское.
"Пострадавшие с закрытыми черепно-мозговыми травмами бригадами скорой транспортируются в городскую больницу №2 города Белгорода", - отметил Гладков.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияОбстрелы ВСУВячеслав ГладковНовости
 
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