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Ранены отец и сын: число пострадавших в Шебекино увеличилось до девяти - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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Ранены отец и сын: число пострадавших в Шебекино увеличилось до девяти
Ранены отец и сын: число пострадавших в Шебекино увеличилось до девяти - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Ранены отец и сын: число пострадавших в Шебекино увеличилось до девяти
Количество пострадавших при обстреле города Шебекино в Белгородской области увеличилось до девяти. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T17:00
2024-07-10T17:00
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
обстрелы всу
вячеслав гладков
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Количество пострадавших при обстреле города Шебекино в Белгородской области увеличилось до девяти. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.ВСУ атаковали Шебекино в четверг днем. Изначально Гладков сообщил, что в результате удара погиб мирный житель, еще семь человек ранены.По информации Гладкова, у обоих осколочные ранения поясничного отдела. После оказанной медицинской помощи мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение. Ребенка готовят к транспортировке в детскую областную клиническую больницу.После общения с владельцами поврежденных магазинов, по словам Гладкова, принято решение о необходимости ставить на входе заграждения из бетонных блоков или из мешков с песком. Гладков отметил, что это позволяет защищать людей от осколков снарядов и стекол, которые разлетаются во время взрывов.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Белгород – семь мирных жителей ранены12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под БелгородомРебенок погиб и 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки ВСУ
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шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, обстрелы всу, вячеслав гладков, новости
Ранены отец и сын: число пострадавших в Шебекино увеличилось до девяти

Число пострадавших при ударе ВСУ по Шебекино выросло до девяти человек - Гладков

17:00 10.07.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по городу Шебекино
Последствия удара ВСУ по городу Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Количество пострадавших при обстреле города Шебекино в Белгородской области увеличилось до девяти. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
ВСУ атаковали Шебекино в четверг днем. Изначально Гладков сообщил, что в результате удара погиб мирный житель, еще семь человек ранены.
"К сожалению, количество раненых после обстрела города Шебекино увеличилось. В Шебекинскую центральную районную больницу обратились мужчина и его 12-летний сын, которые пострадали на парковке в результате прилета снаряда в рядом стоящий автомобиль", - говорится в сообщении.
По информации Гладкова, у обоих осколочные ранения поясничного отдела. После оказанной медицинской помощи мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение. Ребенка готовят к транспортировке в детскую областную клиническую больницу.
После общения с владельцами поврежденных магазинов, по словам Гладкова, принято решение о необходимости ставить на входе заграждения из бетонных блоков или из мешков с песком. Гладков отметил, что это позволяет защищать людей от осколков снарядов и стекол, которые разлетаются во время взрывов.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по городу Шебекино
Последствия удара ВСУ по городу Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия удара ВСУ по городу Шебекино
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Шебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияОбстрелы ВСУВячеслав ГладковНовости
 
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