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Ранены отец и сын: число пострадавших в Шебекино увеличилось до девяти

Ранены отец и сын: число пострадавших в Шебекино увеличилось до девяти - РИА Новости Крым, 10.07.2024

Ранены отец и сын: число пострадавших в Шебекино увеличилось до девяти

Количество пострадавших при обстреле города Шебекино в Белгородской области увеличилось до девяти. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T17:00

2024-07-10T17:00

2024-07-10T17:00

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

обстрелы всу

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Количество пострадавших при обстреле города Шебекино в Белгородской области увеличилось до девяти. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.ВСУ атаковали Шебекино в четверг днем. Изначально Гладков сообщил, что в результате удара погиб мирный житель, еще семь человек ранены.По информации Гладкова, у обоих осколочные ранения поясничного отдела. После оказанной медицинской помощи мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение. Ребенка готовят к транспортировке в детскую областную клиническую больницу.После общения с владельцами поврежденных магазинов, по словам Гладкова, принято решение о необходимости ставить на входе заграждения из бетонных блоков или из мешков с песком. Гладков отметил, что это позволяет защищать людей от осколков снарядов и стекол, которые разлетаются во время взрывов.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Белгород – семь мирных жителей ранены12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под БелгородомРебенок погиб и 4 человека ранены в Белгородской области из-за атаки ВСУ

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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