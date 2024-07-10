Ранены отец и сын: число пострадавших в Шебекино увеличилось до девяти
Число пострадавших при ударе ВСУ по Шебекино выросло до девяти человек - Гладков
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по городу Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Количество пострадавших при обстреле города Шебекино в Белгородской области увеличилось до девяти. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
ВСУ атаковали Шебекино в четверг днем. Изначально Гладков сообщил, что в результате удара погиб мирный житель, еще семь человек ранены.
"К сожалению, количество раненых после обстрела города Шебекино увеличилось. В Шебекинскую центральную районную больницу обратились мужчина и его 12-летний сын, которые пострадали на парковке в результате прилета снаряда в рядом стоящий автомобиль", - говорится в сообщении.
По информации Гладкова, у обоих осколочные ранения поясничного отдела. После оказанной медицинской помощи мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение. Ребенка готовят к транспортировке в детскую областную клиническую больницу.
После общения с владельцами поврежденных магазинов, по словам Гладкова, принято решение о необходимости ставить на входе заграждения из бетонных блоков или из мешков с песком. Гладков отметил, что это позволяет защищать людей от осколков снарядов и стекол, которые разлетаются во время взрывов.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия удара ВСУ по городу Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия удара ВСУ по городу Шебекино
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