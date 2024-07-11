https://crimea.ria.ru/20240711/ataka-dronov-kamikadze-na-mashiny-v-belgorodskoy-oblasti-raneny-voditeli-1138776379.html

Атака дронов-камикадзе на машины в Белгородской области: ранены водители

Атака дронов-камикадзе на машины в Белгородской области: ранены водители - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Атака дронов-камикадзе на машины в Белгородской области: ранены водители

В результате атаки дронов-камикадзе ВСУ на машины на автодорогах Белгородской области ранены водители. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T16:51

2024-07-11T16:51

2024-07-11T16:51

беспилотник (бпла, дрон)

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В результате атаки дронов-камикадзе ВСУ на машины на автодорогах Белгородской области ранены водители. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, движущийся служебный автомобиль, принадлежащий сельскохозяйственному предприятию, был атакован на участке автодороги Байцуры — Грузское. Водитель получил контузию и самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. Ему оказана медицинская помощь, после чего пострадавшего направили на амбулаторное лечение. Машина сгорела.Мужчину также с контузией и баротравмой бригада скорой доставила в городскую больницу №2 Белгорода. Ему оказывают всю необходимую помощь. Автомобиль также полностью сгорел.В ночь на четверг пять дронов ВСУ были уничтожены и перехвачены дежурными средствами ПВО, из которых два – над территорией Брянской области и по одному – над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Ранены отец и сын: число пострадавших в Шебекино увеличилось до девятиВСУ обстреляли Белгород – семь мирных жителей ранены12-летняя девочка контужена после атаки дрона ВСУ на авто под Белгородом

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости