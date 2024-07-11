https://crimea.ria.ru/20240711/podrobnosti-nochnykh-atak-dronov-na-regiony-rossii-rasskazali-v-minoborony-1138758156.html

Подробности ночных атак дронов на регионы России рассказали в Минобороны

Подробности ночных атак дронов на регионы России рассказали в Минобороны - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Подробности ночных атак дронов на регионы России рассказали в Минобороны

Киевский режим в ночь на четверг несколько раз попытался атаковать беспилотниками регионы России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T06:31

2024-07-11T06:31

2024-07-11T06:41

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

пво

брянская область

тамбовская область

тульская область

московская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим в ночь на четверг несколько раз попытался атаковать беспилотниками регионы России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять дронов ВСУ, из которых два – над территорией Брянской области и по одному – над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей, перечислили в оборонном ведомстве.Атака одного беспилотника была отражена на подлете к Москве. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.Утром во вторник ВСУ попытались атаковать беспилотниками объекты на севере Астраханской области. Из-за атаки дронов в Волгоградской области возникли возгорания на подстанции и нефтебазе. Десятки беспилотников ВСУ были ликвидированы над Ростовской областью – после отражения атаки в регионе произошло возгорание сухой растительности и пожар на электропостанции.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли серию ударов по Донбассу из HIMARS: есть погибшие и раненыеСемь детей погибли из-за атак украинских дронов с начала годаШестилетняя девочка погибла при атаке дронов ВСУ на Кубань

брянская область

тамбовская область

тульская область

московская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво, брянская область, тамбовская область, тульская область, московская область