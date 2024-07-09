https://crimea.ria.ru/20240709/pozhar-na-podstantsii-v-rostovskoy-oblasti-posle-ataki-vsu-likvidirovan-1138698494.html

Пожар на подстанции в Ростовской области после атаки ВСУ ликвидирован

Пожар на подстанции в Ростовской области после атаки ВСУ ликвидирован - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Пожар на подстанции в Ростовской области после атаки ВСУ ликвидирован

Пожар на электроподстанции в Ростовской области, возникший после атаки ВСУ, ликвидирован, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T06:37

2024-07-09T06:37

2024-07-09T06:47

ростовская область

новости

василий голубев

пожар

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Пожар на электроподстанции в Ростовской области, возникший после атаки ВСУ, ликвидирован, сообщил губернатор региона Василий Голубев.По информации главы региона, к тушению пожара на подстанции удалось приступить не сразу – только после проверки саперами площадки возле подстанции.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночной удар ВСУ по Белгороду – снова погибший и раненыеНефтебаза и подстанция загорелись при атаке БПЛА в Волгоградской областиВСУ ударили по Белгородской области – трое погибших и семь раненых

ростовская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, новости, василий голубев, пожар, происшествия