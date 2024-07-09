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Пожар на подстанции в Ростовской области после атаки ВСУ ликвидирован
Пожар на подстанции в Ростовской области после атаки ВСУ ликвидирован - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Пожар на подстанции в Ростовской области после атаки ВСУ ликвидирован
Пожар на электроподстанции в Ростовской области, возникший после атаки ВСУ, ликвидирован, сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T06:37
2024-07-09T06:37
2024-07-09T06:47
ростовская область
новости
василий голубев
пожар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Пожар на электроподстанции в Ростовской области, возникший после атаки ВСУ, ликвидирован, сообщил губернатор региона Василий Голубев.По информации главы региона, к тушению пожара на подстанции удалось приступить не сразу – только после проверки саперами площадки возле подстанции.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночной удар ВСУ по Белгороду – снова погибший и раненыеНефтебаза и подстанция загорелись при атаке БПЛА в Волгоградской областиВСУ ударили по Белгородской области – трое погибших и семь раненых
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ростовская область, новости, василий голубев, пожар, происшествия
Пожар на подстанции в Ростовской области после атаки ВСУ ликвидирован
Пожар на подстанции в Ростовской области после атаки ВСУ ликвидирован
06:37 09.07.2024 (обновлено: 06:47 09.07.2024)