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Атака БПЛА отражена на подлете к Москве
Атака БПЛА отражена на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Атака БПЛА отражена на подлете к Москве
Силы российской противовоздушной обороны на подлете к Москве отразили атаку беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T06:01
2024-07-11T06:01
2024-07-11T06:18
беспилотник (бпла, дрон)
москва
сергей собянин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны на подлете к Москве отразили атаку беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, уточнил Собянин.Утром во вторник ВСУ попытались атаковать беспилотниками объекты на севере Астраханской области. Из-за атаки дронов в Волгоградской области возникли возгорания на подстанции и нефтебазе. Десятки беспилотников ВСУ были ликвидированы над Ростовской областью – после отражения атаки в регионе произошло возгорание сухой растительности и пожар на электропостанции.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены шесть человекВосемь дронов ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областямиШестилетняя девочка погибла при атаке дронов ВСУ на Кубань
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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беспилотник (бпла, дрон), москва, сергей собянин, пво, министерство обороны рф, новости, происшествия
Атака БПЛА отражена на подлете к Москве
На подлете к Москве отражена атака беспилотника
06:01 11.07.2024 (обновлено: 06:18 11.07.2024)