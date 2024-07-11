https://crimea.ria.ru/20240711/ataka-bpla-otrazhena-na-podlete-k-moskve-1138757780.html

Атака БПЛА отражена на подлете к Москве

Атака БПЛА отражена на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Атака БПЛА отражена на подлете к Москве

Силы российской противовоздушной обороны на подлете к Москве отразили атаку беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T06:01

2024-07-11T06:01

2024-07-11T06:18

беспилотник (бпла, дрон)

москва

сергей собянин

пво

министерство обороны рф

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123966649_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bcd9eb6d5578d32fe4dd907326f8ea4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны на подлете к Москве отразили атаку беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, уточнил Собянин.Утром во вторник ВСУ попытались атаковать беспилотниками объекты на севере Астраханской области. Из-за атаки дронов в Волгоградской области возникли возгорания на подстанции и нефтебазе. Десятки беспилотников ВСУ были ликвидированы над Ростовской областью – после отражения атаки в регионе произошло возгорание сухой растительности и пожар на электропостанции.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены шесть человекВосемь дронов ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областямиШестилетняя девочка погибла при атаке дронов ВСУ на Кубань

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), москва, сергей собянин, пво, министерство обороны рф, новости, происшествия