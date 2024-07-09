https://crimea.ria.ru/20240709/massirovanaya-ataka-na-povolzhe-otrazhen-udar-po-astrakhanskoy-oblasti-1138698733.html
Массированая атака на Поволжье: отражен удар БПЛА по Астраханской области
Массированая атака на Поволжье: отражен удар БПЛА по Астраханской области - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Массированая атака на Поволжье: отражен удар БПЛА по Астраханской области
Утром во вторник ВСУ попытались атаковать беспилотниками объекты на севере Астраханской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T07:07
2024-07-09T07:07
2024-07-09T07:18
астраханская область
игорь бабушкин
новости
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Утром во вторник ВСУ попытались атаковать беспилотниками объекты на севере Астраханской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Пострадавших нет, уточнил он.Из-за атаки беспилотников в Волгоградской области возникли возгорания на подстанции и нефтебазе. Об этом в официальном аккаунте администрации области сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Десятки беспилотников ВСУ были ликвидированы над Ростовской областью в ночь на вторник – после отражения атаки в регионе произошло возгорание сухой растительности и пожар на электропостанции.
https://crimea.ria.ru/20240709/nochnoy-udar-vsu-po-belgorodu--snova-pogibshiy-i-ranenye-1138697526.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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астраханская область, игорь бабушкин, новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Массированая атака на Поволжье: отражен удар БПЛА по Астраханской области
ВСУ попытались атаковать беспилотниками объекты в Астраханской области
07:07 09.07.2024 (обновлено: 07:18 09.07.2024)