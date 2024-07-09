https://crimea.ria.ru/20240709/massirovanaya-ataka-na-povolzhe-otrazhen-udar-po-astrakhanskoy-oblasti-1138698733.html

Массированая атака на Поволжье: отражен удар БПЛА по Астраханской области

Массированая атака на Поволжье: отражен удар БПЛА по Астраханской области - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Массированая атака на Поволжье: отражен удар БПЛА по Астраханской области

Утром во вторник ВСУ попытались атаковать беспилотниками объекты на севере Астраханской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T07:07

2024-07-09T07:07

2024-07-09T07:18

астраханская область

игорь бабушкин

новости

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Утром во вторник ВСУ попытались атаковать беспилотниками объекты на севере Астраханской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Пострадавших нет, уточнил он.Из-за атаки беспилотников в Волгоградской области возникли возгорания на подстанции и нефтебазе. Об этом в официальном аккаунте администрации области сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Десятки беспилотников ВСУ были ликвидированы над Ростовской областью в ночь на вторник – после отражения атаки в регионе произошло возгорание сухой растительности и пожар на электропостанции.

https://crimea.ria.ru/20240709/nochnoy-udar-vsu-po-belgorodu--snova-pogibshiy-i-ranenye-1138697526.html

астраханская область

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2024

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астраханская область, игорь бабушкин, новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу