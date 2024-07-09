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Массированая атака на Поволжье: отражен удар БПЛА по Астраханской области - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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Массированая атака на Поволжье: отражен удар БПЛА по Астраханской области
Массированая атака на Поволжье: отражен удар БПЛА по Астраханской области - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Массированая атака на Поволжье: отражен удар БПЛА по Астраханской области
Утром во вторник ВСУ попытались атаковать беспилотниками объекты на севере Астраханской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T07:07
2024-07-09T07:18
астраханская область
игорь бабушкин
новости
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Утром во вторник ВСУ попытались атаковать беспилотниками объекты на севере Астраханской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Пострадавших нет, уточнил он.Из-за атаки беспилотников в Волгоградской области возникли возгорания на подстанции и нефтебазе. Об этом в официальном аккаунте администрации области сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Десятки беспилотников ВСУ были ликвидированы над Ростовской областью в ночь на вторник – после отражения атаки в регионе произошло возгорание сухой растительности и пожар на электропостанции.
https://crimea.ria.ru/20240709/nochnoy-udar-vsu-po-belgorodu--snova-pogibshiy-i-ranenye-1138697526.html
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астраханская область, игорь бабушкин, новости, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Массированая атака на Поволжье: отражен удар БПЛА по Астраханской области

ВСУ попытались атаковать беспилотниками объекты в Астраханской области

07:07 09.07.2024 (обновлено: 07:18 09.07.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Утром во вторник ВСУ попытались атаковать беспилотниками объекты на севере Астраханской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"Сегодня утром укронацистами была предпринята массированная попытка атаковать беспилотниками объекты на территории северной части Астраханской области. Атака была успешно отражена", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Пострадавших нет, уточнил он.
Из-за атаки беспилотников в Волгоградской области возникли возгорания на подстанции и нефтебазе. Об этом в официальном аккаунте администрации области сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Десятки беспилотников ВСУ были ликвидированы над Ростовской областью в ночь на вторник – после отражения атаки в регионе произошло возгорание сухой растительности и пожар на электропостанции.
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Астраханская областьИгорь БабушкинНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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