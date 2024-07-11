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В Шебекино ВСУ сбросили взрывчатку во двор многоэтажки – ранены 5 детей
В Шебекино ВСУ сбросили взрывчатку во двор многоэтажки – ранены 5 детей - РИА Новости Крым, 11.07.2024
В Шебекино ВСУ сбросили взрывчатку во двор многоэтажки – ранены 5 детей
ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино. Ранены пятеро детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T21:35
2024-07-11T21:35
2024-07-11T21:55
шебекино (город в белгородской области)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино. Ранены пятеро детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, трем пострадавшим детям медики Шебекинской больницы оказали первую медицинскую помощь. Бригады скорой везут их сейчас в областную больницу.ВСУ неоднократно обстреливали Шебекино в течение дня. Ранены 12 мирных жителей. В городе повреждены 20 автомобилей, в квартирах трех многоэтажек выбиты окна, в одном коммерческом объекте и на территории одного предприятия произошло возгорание гаражей и техники. Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть человек ранены при повторной атаке ВСУ на Белгородскую областьАтака дронов-камикадзе на машины в Белгородской области: ранены водителиШебекино снова под обстрелом ВСУ – ранены семь мирных жителей
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В Шебекино ВСУ сбросили взрывчатку во двор многоэтажки – ранены 5 детей
Пять детей ранены при атаке дрона ВСУ на двор в многоэтажке в Шебекино - Гладков
21:35 11.07.2024 (обновлено: 21:55 11.07.2024)