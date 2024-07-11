https://crimea.ria.ru/20240711/vsu-udarili-po-detskoy-ploschadke-v-shebekino--raneny-pyat-detey-1138783692.html

В Шебекино ВСУ сбросили взрывчатку во двор многоэтажки – ранены 5 детей

В Шебекино ВСУ сбросили взрывчатку во двор многоэтажки – ранены 5 детей - РИА Новости Крым, 11.07.2024

В Шебекино ВСУ сбросили взрывчатку во двор многоэтажки – ранены 5 детей

ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино. Ранены пятеро детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T21:35

2024-07-11T21:35

2024-07-11T21:55

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино. Ранены пятеро детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, трем пострадавшим детям медики Шебекинской больницы оказали первую медицинскую помощь. Бригады скорой везут их сейчас в областную больницу.ВСУ неоднократно обстреливали Шебекино в течение дня. Ранены 12 мирных жителей. В городе повреждены 20 автомобилей, в квартирах трех многоэтажек выбиты окна, в одном коммерческом объекте и на территории одного предприятия произошло возгорание гаражей и техники. Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть человек ранены при повторной атаке ВСУ на Белгородскую областьАтака дронов-камикадзе на машины в Белгородской области: ранены водителиШебекино снова под обстрелом ВСУ – ранены семь мирных жителей

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2024

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