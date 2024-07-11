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В Шебекино ВСУ сбросили взрывчатку во двор многоэтажки – ранены 5 детей - РИА Новости Крым, 11.07.2024
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В Шебекино ВСУ сбросили взрывчатку во двор многоэтажки – ранены 5 детей
В Шебекино ВСУ сбросили взрывчатку во двор многоэтажки – ранены 5 детей - РИА Новости Крым, 11.07.2024
В Шебекино ВСУ сбросили взрывчатку во двор многоэтажки – ранены 5 детей
ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино. Ранены пятеро детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 11.07.2024
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2024-07-11T21:55
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино. Ранены пятеро детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, трем пострадавшим детям медики Шебекинской больницы оказали первую медицинскую помощь. Бригады скорой везут их сейчас в областную больницу.ВСУ неоднократно обстреливали Шебекино в течение дня. Ранены 12 мирных жителей. В городе повреждены 20 автомобилей, в квартирах трех многоэтажек выбиты окна, в одном коммерческом объекте и на территории одного предприятия произошло возгорание гаражей и техники. Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть человек ранены при повторной атаке ВСУ на Белгородскую областьАтака дронов-камикадзе на машины в Белгородской области: ранены водителиШебекино снова под обстрелом ВСУ – ранены семь мирных жителей
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шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, дети, обстрелы всу, новости
В Шебекино ВСУ сбросили взрывчатку во двор многоэтажки – ранены 5 детей

Пять детей ранены при атаке дрона ВСУ на двор в многоэтажке в Шебекино - Гладков

21:35 11.07.2024 (обновлено: 21:55 11.07.2024)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино. Ранены пятеро детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Пятеро ребят, которые в момент атаки находились на площадке, получили различные ранения. Двое из них в тяжелом состоянии доставляются бригадами скорой помощи в детскую областную клиническую больницу", - написал он в Telegram-канале.
По информации Гладкова, трем пострадавшим детям медики Шебекинской больницы оказали первую медицинскую помощь. Бригады скорой везут их сейчас в областную больницу.

"В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь 8 лет", - подчеркнул губернатор.

ВСУ неоднократно обстреливали Шебекино в течение дня. Ранены 12 мирных жителей. В городе повреждены 20 автомобилей, в квартирах трех многоэтажек выбиты окна, в одном коммерческом объекте и на территории одного предприятия произошло возгорание гаражей и техники.
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Шебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияВячеслав ГладковдетиОбстрелы ВСУНовости
 
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