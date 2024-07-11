https://crimea.ria.ru/20240711/udarili-artilleriey-chelovek-pogib-i-pyatero-raneny-v-dnr-pri-obstrele-vsu-1138782988.html

Ударили артиллерией: человек погиб и пятеро ранены в ДНР при обстреле ВСУ

Ударили артиллерией: человек погиб и пятеро ранены в ДНР при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Ударили артиллерией: человек погиб и пятеро ранены в ДНР при обстреле ВСУ

Один человек погиб, еще пять мирных жителей ранены сегодня в результате украинской агрессии. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T20:52

2024-07-11T20:52

2024-07-11T20:52

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще пять мирных жителей ранены сегодня в результате украинской агрессии. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Также, по инфорации Пушилина, в ходе обстрела Петровского района Донецка ранен мужчина 1959 г.р., а в Центрально-Городском районе Горловки в результате огня из реактивной артиллерии ранены женщины 1930 и 1958 г.р. и мужчина 1989 г.р. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.Повреждены 12 жилых домостроений в Кировском, Петровском районах Донецка, Никитовском, Центрально-Городском районах Горловки, в н.п. Красный Партизан, а также семь объектов гражданской инфраструктуры в Никитовском (ЛЭП), Центрально-Городском (административное здание, две школы, отель, автомойка, контактная сеть троллейбуса) районах Горловки.Со стороны ВФУ совершено 28 вооруженных атак, выпущено порядка ста боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА.

https://crimea.ria.ru/20240711/byut-iz-minometov-vsu-atakovali-zhilye-doma-v-novoy-kakhovke-1138782753.html

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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости