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Двое сейчас на операционном столе: данные о раненых в Шебекино детях - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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Двое сейчас на операционном столе: данные о раненых в Шебекино детях
Двое сейчас на операционном столе: данные о раненых в Шебекино детях - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Двое сейчас на операционном столе: данные о раненых в Шебекино детях
Врачи борются за жизни раненных при атаке беспилотника ВСУ на двор в Шебекино детей. Об их состоянии рассказал министр здравоохранения Белгородской области... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-11T23:49
2024-07-12T00:05
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
дети
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл- РИА Новости Крым. Врачи борются за жизни раненных при атаке беспилотника ВСУ на двор в Шебекино детей. Об их состоянии рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Он также добавил, что после операций будут назначены консультации с федеральными центрами.Вечером в четверг украинский дрон сбросил взрывное устройство на один из дворов многоэтажки в Шебекино. В момент атаки на площадке находились пятеро детей, самому младшему из которых было восемь лет. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в детскую областную клиническую больницу.
https://crimea.ria.ru/20240711/shebekino-snova-pod-obstrelom-vsu--raneny-sem-mirnykh-zhiteley-1138764870.html
шебекино (город в белгородской области)
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шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, дети, здравоохранение в россии, новости
Двое сейчас на операционном столе: данные о раненых в Шебекино детях

Врачи оперируют двоих из пяти раненных в Шебекино детей

23:49 11.07.2024 (обновлено: 00:05 12.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМедик в операционной
Медик в операционной - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл- РИА Новости Крым. Врачи борются за жизни раненных при атаке беспилотника ВСУ на двор в Шебекино детей. Об их состоянии рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.
"Двое ребят в тяжелом состоянии сейчас находятся в операционных. Мультидисциплинарные бригады оказывают всю необходимую помощь: реаниматологи, сосудистые хирурги, травматологи, детские хирурги, медицинские сестры, медицинские сестры-анестезистки борются за жизнь наших ребят", - написал он в Telegram.
Он также добавил, что после операций будут назначены консультации с федеральными центрами.
Вечером в четверг украинский дрон сбросил взрывное устройство на один из дворов многоэтажки в Шебекино. В момент атаки на площадке находились пятеро детей, самому младшему из которых было восемь лет. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в детскую областную клиническую больницу.
Тамбовская областная станция скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Вчера, 12:16
Шебекино снова под обстрелом ВСУ – ранены семь мирных жителей
 
Шебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествиядетиЗдравоохранение в РоссииНовости
 
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Заголовок открываемого материала
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00:00Какой сегодня праздник: 12 июля
23:49Двое сейчас на операционном столе: данные о раненых в Шебекино детях
23:05Главное за день: 11 июля
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