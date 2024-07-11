https://crimea.ria.ru/20240711/dvoe-seychas-na-operatsionnom-stole-dannye-o-ranenykh-v-shebekino-detyakh--1138785344.html

Двое сейчас на операционном столе: данные о раненых в Шебекино детях

Двое сейчас на операционном столе: данные о раненых в Шебекино детях - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Двое сейчас на операционном столе: данные о раненых в Шебекино детях

Врачи борются за жизни раненных при атаке беспилотника ВСУ на двор в Шебекино детей. Об их состоянии рассказал министр здравоохранения Белгородской области... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-11T23:49

2024-07-11T23:49

2024-07-12T00:05

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

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здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл- РИА Новости Крым. Врачи борются за жизни раненных при атаке беспилотника ВСУ на двор в Шебекино детей. Об их состоянии рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Он также добавил, что после операций будут назначены консультации с федеральными центрами.Вечером в четверг украинский дрон сбросил взрывное устройство на один из дворов многоэтажки в Шебекино. В момент атаки на площадке находились пятеро детей, самому младшему из которых было восемь лет. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в детскую областную клиническую больницу.

https://crimea.ria.ru/20240711/shebekino-snova-pod-obstrelom-vsu--raneny-sem-mirnykh-zhiteley-1138764870.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2024

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шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, дети, здравоохранение в россии, новости