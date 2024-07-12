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Раненного в Шебекино 8-летнего мальчика эвакуировали в Москву - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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Раненного в Шебекино 8-летнего мальчика эвакуировали в Москву
Раненного в Шебекино 8-летнего мальчика эвакуировали в Москву - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Раненного в Шебекино 8-летнего мальчика эвакуировали в Москву
Одного из детей, пострадавших при атаке украинского дрона на двор многоэтажки в Шебекино, перевели на лечение в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщила РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T20:46
2024-07-12T20:46
мария львова-белова
шебекино (город в белгородской области)
происшествия
дети
белгородская область
обстрелы белгородской области
москва
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Одного из детей, пострадавших при атаке украинского дрона на двор многоэтажки в Шебекино, перевели на лечение в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.По ее данным, еще четверо пострадавших ребят остаются в больнице в Белгородской области, одного из них к этому времени перевели из реанимации в травматологическое отделение. Один мальчик пока остается в реанимации.Накануне ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино, где играли дети – ранены пятеро школьников. Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, всего в течение дня в четверг ранения получили 30 мирных жителей. Один человек погиб. Всем оказывают необходимую помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:Делаем все возможное: Гладков рассказал о состоянии детей после атаки ВСУПри атаке Шебекино погиб начальник управления оперативного реагированияШесть человек ранены при повторной атаке ВСУ на Белгородскую область
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
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мария львова-белова, шебекино (город в белгородской области), происшествия, дети, белгородская область, обстрелы белгородской области, москва, здравоохранение в россии, новости
Раненного в Шебекино 8-летнего мальчика эвакуировали в Москву

Раненный при атаке ВСУ мальчик из Шебекино доставлен на лечение в Москву – омбудсмен

20:46 12.07.2024
 
© Depositphotos.com AlexLipaМаленький мальчик на больничной койке
Маленький мальчик на больничной койке - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Depositphotos.com AlexLipa
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Одного из детей, пострадавших при атаке украинского дрона на двор многоэтажки в Шебекино, перевели на лечение в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.
"Восьмилетний мальчик, пострадавший в результате украинского обстрела Шебекино, доставлен из Белгородской области в Москву — в Российскую детскую клиническую больницу. В состоянии средней тяжести. Сейчас врачи проводят диагностику для дальнейшего лечения", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.
По ее данным, еще четверо пострадавших ребят остаются в больнице в Белгородской области, одного из них к этому времени перевели из реанимации в травматологическое отделение. Один мальчик пока остается в реанимации.
Накануне ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино, где играли дети – ранены пятеро школьников. Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, всего в течение дня в четверг ранения получили 30 мирных жителей. Один человек погиб. Всем оказывают необходимую помощь.
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Мария Львова-БеловаШебекино (город в Белгородской области)ПроисшествиядетиБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиМоскваЗдравоохранение в РоссииНовости
 
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20:46Раненного в Шебекино 8-летнего мальчика эвакуировали в Москву
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