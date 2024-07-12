https://crimea.ria.ru/20240712/ranennogo-v-shebekino-8-letnego-malchika-evakuirovali-v-moskvu-1138817312.html

Раненного в Шебекино 8-летнего мальчика эвакуировали в Москву

Раненного в Шебекино 8-летнего мальчика эвакуировали в Москву - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Раненного в Шебекино 8-летнего мальчика эвакуировали в Москву

Одного из детей, пострадавших при атаке украинского дрона на двор многоэтажки в Шебекино, перевели на лечение в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщила РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T20:46

2024-07-12T20:46

2024-07-12T20:46

мария львова-белова

шебекино (город в белгородской области)

происшествия

дети

белгородская область

обстрелы белгородской области

москва

здравоохранение в россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Одного из детей, пострадавших при атаке украинского дрона на двор многоэтажки в Шебекино, перевели на лечение в Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.По ее данным, еще четверо пострадавших ребят остаются в больнице в Белгородской области, одного из них к этому времени перевели из реанимации в травматологическое отделение. Один мальчик пока остается в реанимации.Накануне ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино, где играли дети – ранены пятеро школьников. Как сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков, всего в течение дня в четверг ранения получили 30 мирных жителей. Один человек погиб. Всем оказывают необходимую помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:Делаем все возможное: Гладков рассказал о состоянии детей после атаки ВСУПри атаке Шебекино погиб начальник управления оперативного реагированияШесть человек ранены при повторной атаке ВСУ на Белгородскую область

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

москва

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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