https://crimea.ria.ru/20240720/vsu-udarili-iz-minometov-po-zhilym-domam-v-novoy-kakhovke--ranena-zhenschina-1139009673.html
ВСУ ударили из минометов по жилым домам в Новой Каховке – ранена женщина
ВСУ ударили из минометов по жилым домам в Новой Каховке – ранена женщина - РИА Новости Крым, 20.07.2024
ВСУ ударили из минометов по жилым домам в Новой Каховке – ранена женщина
В Херсонской области украинские боевики обстреляли жилой сектор Новой Каховки из минометов. В результате ранена мирная жительница, написал в своем... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T14:45
2024-07-20T14:45
2024-07-20T14:45
херсонская область
новая каховка
происшествия
обстрелы всу
владимир сальдо
новые регионы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131432991_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d6b593aef22810e0d33fe05641ca748a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области украинские боевики обстреляли жилой сектор Новой Каховки из минометов. В результате ранена мирная жительница, написал в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.В Курской области украинский БПЛА атаковал работающий в поле комбайн, в результате чего механизатор получил ранения. Утром ВСУ предприняли массированную атаку дронами на территорию Ростовской области – средствами ПВО было уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов.Вечером в пятницу, 19 июля, в Шебекино Белгородской области при обстреле серьезные ранения получили трое мирных жителей. Ударами была обесточена часть города из-за повреждения линий электропередачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - есть раненыеМашина взорвалась и врезалась в забор после атаки дрона – ранены троеВСУ сбросили с дронов взрывчатку - 4 человека ранены в Курской области
херсонская область
новая каховка
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0f/1131432991_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_85826cc41b11f104aed0ce30c85bb39d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, новая каховка, происшествия, обстрелы всу, владимир сальдо, новые регионы россии, новости
ВСУ ударили из минометов по жилым домам в Новой Каховке – ранена женщина
В Новой Каховке Херсонской области при минометной атаке ВСУ по жилым домам ранена женщина