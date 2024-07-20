https://crimea.ria.ru/20240720/vsu-udarili-iz-minometov-po-zhilym-domam-v-novoy-kakhovke--ranena-zhenschina-1139009673.html

ВСУ ударили из минометов по жилым домам в Новой Каховке – ранена женщина

ВСУ ударили из минометов по жилым домам в Новой Каховке – ранена женщина - РИА Новости Крым, 20.07.2024

ВСУ ударили из минометов по жилым домам в Новой Каховке – ранена женщина

В Херсонской области украинские боевики обстреляли жилой сектор Новой Каховки из минометов. В результате ранена мирная жительница, написал в своем... РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T14:45

2024-07-20T14:45

2024-07-20T14:45

херсонская область

новая каховка

происшествия

обстрелы всу

владимир сальдо

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области украинские боевики обстреляли жилой сектор Новой Каховки из минометов. В результате ранена мирная жительница, написал в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.В Курской области украинский БПЛА атаковал работающий в поле комбайн, в результате чего механизатор получил ранения. Утром ВСУ предприняли массированную атаку дронами на территорию Ростовской области – средствами ПВО было уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов.Вечером в пятницу, 19 июля, в Шебекино Белгородской области при обстреле серьезные ранения получили трое мирных жителей. Ударами была обесточена часть города из-за повреждения линий электропередачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - есть раненыеМашина взорвалась и врезалась в забор после атаки дрона – ранены троеВСУ сбросили с дронов взрывчатку - 4 человека ранены в Курской области

херсонская область

новая каховка

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новая каховка, происшествия, обстрелы всу, владимир сальдо, новые регионы россии, новости