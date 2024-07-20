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ВСУ ударили из минометов по жилым домам в Новой Каховке – ранена женщина - РИА Новости Крым, 20.07.2024
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ВСУ ударили из минометов по жилым домам в Новой Каховке – ранена женщина
ВСУ ударили из минометов по жилым домам в Новой Каховке – ранена женщина - РИА Новости Крым, 20.07.2024
ВСУ ударили из минометов по жилым домам в Новой Каховке – ранена женщина
В Херсонской области украинские боевики обстреляли жилой сектор Новой Каховки из минометов. В результате ранена мирная жительница, написал в своем... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T14:45
2024-07-20T14:45
херсонская область
новая каховка
происшествия
обстрелы всу
владимир сальдо
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области украинские боевики обстреляли жилой сектор Новой Каховки из минометов. В результате ранена мирная жительница, написал в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.В Курской области украинский БПЛА атаковал работающий в поле комбайн, в результате чего механизатор получил ранения. Утром ВСУ предприняли массированную атаку дронами на территорию Ростовской области – средствами ПВО было уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов.Вечером в пятницу, 19 июля, в Шебекино Белгородской области при обстреле серьезные ранения получили трое мирных жителей. Ударами была обесточена часть города из-за повреждения линий электропередачи.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - есть раненыеМашина взорвалась и врезалась в забор после атаки дрона – ранены троеВСУ сбросили с дронов взрывчатку - 4 человека ранены в Курской области
херсонская область
новая каховка
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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херсонская область, новая каховка, происшествия, обстрелы всу, владимир сальдо, новые регионы россии, новости
ВСУ ударили из минометов по жилым домам в Новой Каховке – ранена женщина

В Новой Каховке Херсонской области при минометной атаке ВСУ по жилым домам ранена женщина

14:45 20.07.2024
 
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиОбстрел мирных районов в Новой Каховке
Обстрел мирных районов в Новой Каховке
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области украинские боевики обстреляли жилой сектор Новой Каховки из минометов. В результате ранена мирная жительница, написал в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.
"Киевские боевики обстреляли из минометов жилой сектор Новой Каховки. В результате варварской атаки противника пострадала женщина 1957 года рождения, с осколочными ранениями ее доставили в Каховскую больницу", - сообщил он.
В Курской области украинский БПЛА атаковал работающий в поле комбайн, в результате чего механизатор получил ранения.
Утром ВСУ предприняли массированную атаку дронами на территорию Ростовской области – средствами ПВО было уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов.
Вечером в пятницу, 19 июля, в Шебекино Белгородской области при обстреле серьезные ранения получили трое мирных жителей. Ударами была обесточена часть города из-за повреждения линий электропередачи.
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Херсонская областьНовая КаховкаПроисшествияОбстрелы ВСУВладимир СальдоНовые регионы РоссииНовости
 
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Заголовок открываемого материала
14:45ВСУ ударили из минометов по жилым домам в Новой Каховке – ранена женщина
14:28Украинский дрон атаковал комбайн в поле под Курском – ранен механизатор
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14:02В Севастополе простились с добровольцем отряда "Барс" Игорем Синдеевым
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12:55Сколько ядерных боеголовок насчитывается в арсенале США
12:26В Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузок
12:11Ситуация у Крымского моста – очередь растет с двух сторон
11:49Он сражался с фашизмом дважды: ветерану из Севастополя 99 лет
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