https://crimea.ria.ru/20240719/ataka-vsu-na-shebekino-raneny-troe-zhiteley-gorod-chastichno-obestochen-1139003705.html

Атака ВСУ на Шебекино: ранены трое жителей, город частично обесточен

Атака ВСУ на Шебекино: ранены трое жителей, город частично обесточен - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Атака ВСУ на Шебекино: ранены трое жителей, город частично обесточен

Еще трое мирных жителей пострадали в результате очередного обстрела Шебекино Белгородской области, часть города остается без света из-за повреждения линий... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T23:56

2024-07-19T23:56

2024-07-19T23:56

шебекино (город в белгородской области)

донецкая народная республика (днр)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

вячеслав гладков

денис пушилин

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Еще трое мирных жителей пострадали в результате очередного обстрела Шебекино Белгородской области, часть города остается без света из-за повреждения линий электропередачи. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По предварительной информации, пострадали три мирных жителя, сообщил Гладков."Женщину с травматической ампутацией левой кисти бригада скорой доставляет в городскую больницу. Двое мужчин доставлены в районную больницу бойцами самообороны: у одного пострадавшего – осколочное ранение плеча, у второго – осколочные ранения руки, ноги, туловища и головы", – написал губернатор региона в своем Telegram-канале.Часть города после обстрела остается без света, добавил он.Он добавил, что в результате прямых попаданий снарядов ВСУ в городе возник пожар в двух частных домах. Очаги возгорания пожарным уже удалось ликвидировать.Еще в двух домовладениях при атаке выбило окна, посекло кровли и заборы. А в двух многоквартирных домах повреждено остекление."Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток", – заключил губернатор.Ранее в этот день Гладков сообщил, что раненный при атаке украинского беспилотника неделю назад ребенок из Шебекино умер.Напомним, 11 июля ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома в Шебекино, ранения получили пятеро школьников, находившихся на площадке. Двое из них были в тяжелом состоянии доставлены бригадами скорой помощи в детскую областную клиническую больницу.Также вечером 19 июля глава ДНР Денис Пушилин сообщал о троих мирных жителях, пострадавших в результате атак украинских боевиков в трех городах:Мужчина 1997 г.р. был ранен при обстреле артиллерией ВСУ Петровского района Донецка. Мужчина 1973 года получил ранения в результате атаки БПЛА-камикадзе самолетного типа в Центрально-Городском районе Макеевки. А в Никитовском районе Горловки мужчину 1985 года рождения ранило при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ.Всего за день, по словам Пушилина, ВСУ атаковали Донецкую народную республику 21 раз, выпустив 60 боеприпасов.

шебекино (город в белгородской области)

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шебекино (город в белгородской области), донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, вячеслав гладков, денис пушилин, новости