https://crimea.ria.ru/20240718/drony-vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast---est-ranenye-1138977090.html
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - есть раненые
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - есть раненые - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - есть раненые
Беспилотники ВСУ атаковали сразу два населенных пункта Белгородской области. Ранены два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T18:20
2024-07-18T18:20
2024-07-18T18:20
вячеслав гладков
происшествия
новости
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атака всу на белгород
белгородская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали сразу два населенных пункта Белгородской области. Ранены два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Белгородском районе рядом с селом Черемошное в результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал тракторист, которого рабочие на собственном транспорте доставили в Октябрьскую районную больницу", - говорится в сообщении.По информации Гладкова, мужчину со множественными осколочными ранениями мягких тканей головы и акубаротравмой бригада скорой доставила в городскую больницу. Медики оказали ему всю необходимую помощь. В Борисовском районе в селе Березовка дрон-камикадзе атаковал административное здание. Ранена женщина. Пострадавшая с ссадинами и ушибами доставлена в Борисовскую ЦРБ. "Административное здание значительно повреждено - выбиты окна, пробита крыша, разрушена часть стен и посечен фасад. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - констатировал Гладков.Накануне в районе хутора Церковный дрон атаковал легковой автомобиль, в котором ехала молодая семейная пара. В результате возгорания супруги погибли на месте.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – ранены людиОсколок попал в шею: в селе на Белгородчине мужчину ранило снарядом ВСУТрое взрослых и младенец ранены при обстреле ВСУ белгородского поселка
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вячеслав гладков, происшествия, новости, белгород, атака всу на белгород, белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - есть раненые
Беспилотники ВСУ атаковали сразу два населенных пункта Белгородской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали сразу два населенных пункта Белгородской области. Ранены два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе рядом с селом Черемошное в результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал тракторист, которого рабочие на собственном транспорте доставили в Октябрьскую районную больницу", - говорится в сообщении.
По информации Гладкова, мужчину со множественными осколочными ранениями мягких тканей головы и акубаротравмой бригада скорой доставила в городскую больницу. Медики оказали ему всю необходимую помощь.
В Борисовском районе в селе Березовка дрон-камикадзе атаковал административное здание. Ранена женщина. Пострадавшая с ссадинами и ушибами доставлена в Борисовскую ЦРБ.
"Административное здание значительно повреждено - выбиты окна, пробита крыша, разрушена часть стен и посечен фасад. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - констатировал Гладков.
Накануне в районе хутора Церковный дрон атаковал легковой автомобиль, в котором ехала молодая семейная пара. В результате возгорания супруги погибли на месте
.
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