Рейтинг@Mail.ru
Осколок попал в шею: в селе на Белгородчине мужчину ранило снарядом ВСУ - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240717/oskolok-popal-v-sheyu-v-sele-na-belgorodschine-muzhchinu-ranilo-snaryadom-vsu-1138940166.html
Осколок попал в шею: в селе на Белгородчине мужчину ранило снарядом ВСУ
Осколок попал в шею: в селе на Белгородчине мужчину ранило снарядом ВСУ - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Осколок попал в шею: в селе на Белгородчине мужчину ранило снарядом ВСУ
Житель села Новая Таволжанка, которое атаковали ВСУ, получил осколочное ранение шеи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T17:47
2024-07-17T18:00
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/95551/76/955517685_0:204:2000:1329_1920x0_80_0_0_edce88a04f55983bd214760b52c3db29.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Житель села Новая Таволжанка, которое атаковали ВСУ, получил осколочное ранение шеи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в результате вражеского обстрела в семи сельских домах выбиты окна, повреждены кровли, заборы и хозпостройки. Один автомобиль был уничтожен полностью – снаряд угодил в гараж, еще четыре машины мирных жителей различные повреждения.Также в одном из частных дворов загорелся строительный вагончик – пожар оперативно потушили."Обход территории продолжается, информация о последствиях обстрела уточняется", – добавил Гладков.Накануне в результате обстрелов боевиками ВСУ города Шебекино и села Новая Таволжанка в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя. Еще днем ранее сообщалось, что два мирных жителя ранены при атаке украинских боевиков на Белгородскую область. 14 июля в том же поселке в результате обстрела ВСУ ранения получили четыре человека, в том числе 9-месячный малыш.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области ограничат въезд в 14 населенных пунктовВ Шебекино ранены 8 мирных жителей при обстреле ВСУ – губернаторВ Шебекино ВСУ сбросили взрывчатку во двор многоэтажки – ранены 5 детей
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/95551/76/955517685_178:0:1950:1329_1920x0_80_0_0_9c6da0554d24b0e99254ba22e128c87f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы белгородской области
Осколок попал в шею: в селе на Белгородчине мужчину ранило снарядом ВСУ

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку Белгородской области – ранен мужчина

17:47 17.07.2024 (обновлено: 18:00 17.07.2024)
 
© РИА Новости . Александр Пантионов"Скорая" помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Александр Пантионов
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Житель села Новая Таволжанка, которое атаковали ВСУ, получил осколочное ранение шеи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительной информации, ранен один мирный житель. Мужчину с осколочным ранением шеи бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", – написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, в результате вражеского обстрела в семи сельских домах выбиты окна, повреждены кровли, заборы и хозпостройки. Один автомобиль был уничтожен полностью – снаряд угодил в гараж, еще четыре машины мирных жителей различные повреждения.
Также в одном из частных дворов загорелся строительный вагончик – пожар оперативно потушили.
"Обход территории продолжается, информация о последствиях обстрела уточняется", – добавил Гладков.
Накануне в результате обстрелов боевиками ВСУ города Шебекино и села Новая Таволжанка в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя. Еще днем ранее сообщалось, что два мирных жителя ранены при атаке украинских боевиков на Белгородскую область. 14 июля в том же поселке в результате обстрела ВСУ ранения получили четыре человека, в том числе 9-месячный малыш.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Белгородской области ограничат въезд в 14 населенных пунктов
В Шебекино ранены 8 мирных жителей при обстреле ВСУ – губернатор
В Шебекино ВСУ сбросили взрывчатку во двор многоэтажки – ранены 5 детей
 
Белгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУОбстрелы Белгородской области
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43100 лет на восстановление: эксперт о шансах спасти сгоревший лес в Крыму
18:16Веерные отключения света по всему полуострову анонсировали в Крымэнерго
18:03В Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в разгар лета
17:47Осколок попал в шею: в селе на Белгородчине мужчину ранило снарядом ВСУ
17:32Пожар в Большой Ялте локализован на площади 3500 "квадратов"
17:19Пьяный турист без прав угнал машину и врезался в троллейбус в Севастополе
17:06В Крымском федеральном университете построят спорткомплекс с бассейном
16:45Очередной пожар в Крыму: в Большой Ялте горит сухая растительность
16:42Веерные отключения света в Севастополе - когда устранят проблему
16:32Возле "Артека" спасли унесенных в море туристов на сап-бордах
16:10Совфед одобрил перенос игорной зоны в Крыму в порт Ялты
15:46Усиление безопасности – пляжи в Севастополе будут охранять казаки
15:22В Белгородской области при атаке ВСУ в машине сгорели муж и жена
15:09В Крыму будут судить украинца за развращение 13 детей
15:04Веерные отключения света введены в Крыму
14:3995 российских военных вернулись из украинского плена
14:29Майнинговые фермы могут привести к дефициту электроэнергии – Путин
14:21В Севастополе начнут отключать свет в крупных торговых центрах
14:15Путин анонсировал полномасштабное внедрение цифрового рубля
14:09Ситуация у Крымского моста к этому часу
Лента новостейМолния