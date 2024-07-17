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Осколок попал в шею: в селе на Белгородчине мужчину ранило снарядом ВСУ
Осколок попал в шею: в селе на Белгородчине мужчину ранило снарядом ВСУ - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Осколок попал в шею: в селе на Белгородчине мужчину ранило снарядом ВСУ
Житель села Новая Таволжанка, которое атаковали ВСУ, получил осколочное ранение шеи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T17:47
2024-07-17T17:47
2024-07-17T18:00
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Житель села Новая Таволжанка, которое атаковали ВСУ, получил осколочное ранение шеи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в результате вражеского обстрела в семи сельских домах выбиты окна, повреждены кровли, заборы и хозпостройки. Один автомобиль был уничтожен полностью – снаряд угодил в гараж, еще четыре машины мирных жителей различные повреждения.Также в одном из частных дворов загорелся строительный вагончик – пожар оперативно потушили."Обход территории продолжается, информация о последствиях обстрела уточняется", – добавил Гладков.Накануне в результате обстрелов боевиками ВСУ города Шебекино и села Новая Таволжанка в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя. Еще днем ранее сообщалось, что два мирных жителя ранены при атаке украинских боевиков на Белгородскую область. 14 июля в том же поселке в результате обстрела ВСУ ранения получили четыре человека, в том числе 9-месячный малыш.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области ограничат въезд в 14 населенных пунктовВ Шебекино ранены 8 мирных жителей при обстреле ВСУ – губернаторВ Шебекино ВСУ сбросили взрывчатку во двор многоэтажки – ранены 5 детей
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РИА Новости Крым
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы белгородской области
Осколок попал в шею: в селе на Белгородчине мужчину ранило снарядом ВСУ
ВСУ обстреляли Новую Таволжанку Белгородской области – ранен мужчина
17:47 17.07.2024 (обновлено: 18:00 17.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Житель села Новая Таволжанка, которое атаковали ВСУ, получил осколочное ранение шеи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, ранен один мирный житель. Мужчину с осколочным ранением шеи бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается", – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в результате вражеского обстрела в семи сельских домах выбиты окна, повреждены кровли, заборы и хозпостройки. Один автомобиль был уничтожен полностью – снаряд угодил в гараж, еще четыре машины мирных жителей различные повреждения.
Также в одном из частных дворов загорелся строительный вагончик – пожар оперативно потушили.
"Обход территории продолжается, информация о последствиях обстрела уточняется", – добавил Гладков.
Накануне в результате обстрелов боевиками ВСУ города Шебекино и села Новая Таволжанка в Белгородской области пострадали
четыре мирных жителя. Еще днем ранее сообщалось
, что два мирных жителя ранены при атаке украинских боевиков на Белгородскую область. 14 июля в том же поселке в результате обстрела ВСУ ранения получили четыре человека
, в том числе 9-месячный малыш.
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