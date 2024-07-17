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Осколок попал в шею: в селе на Белгородчине мужчину ранило снарядом ВСУ

Осколок попал в шею: в селе на Белгородчине мужчину ранило снарядом ВСУ - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Осколок попал в шею: в селе на Белгородчине мужчину ранило снарядом ВСУ

Житель села Новая Таволжанка, которое атаковали ВСУ, получил осколочное ранение шеи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T17:47

2024-07-17T17:47

2024-07-17T18:00

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

новости

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Житель села Новая Таволжанка, которое атаковали ВСУ, получил осколочное ранение шеи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в результате вражеского обстрела в семи сельских домах выбиты окна, повреждены кровли, заборы и хозпостройки. Один автомобиль был уничтожен полностью – снаряд угодил в гараж, еще четыре машины мирных жителей различные повреждения.Также в одном из частных дворов загорелся строительный вагончик – пожар оперативно потушили."Обход территории продолжается, информация о последствиях обстрела уточняется", – добавил Гладков.Накануне в результате обстрелов боевиками ВСУ города Шебекино и села Новая Таволжанка в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя. Еще днем ранее сообщалось, что два мирных жителя ранены при атаке украинских боевиков на Белгородскую область. 14 июля в том же поселке в результате обстрела ВСУ ранения получили четыре человека, в том числе 9-месячный малыш.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области ограничат въезд в 14 населенных пунктовВ Шебекино ранены 8 мирных жителей при обстреле ВСУ – губернаторВ Шебекино ВСУ сбросили взрывчатку во двор многоэтажки – ранены 5 детей

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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