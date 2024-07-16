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В Белгородской области ограничат въезд в 14 населенных пунктов

В Белгородской области ограничат въезд в 14 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 16.07.2024

В Белгородской области ограничат въезд в 14 населенных пунктов

В Белгородской области из-за ежедневных обстрелов ВСУ с 23 июля ограничат въезд в 14 населенных пунктов. Пропускать будут по заявкам и только мужчин в... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T17:31

2024-07-16T17:31

2024-07-16T17:45

белгородская область

вячеслав гладков

новости

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Белгородской области из-за ежедневных обстрелов ВСУ с 23 июля ограничат въезд в 14 населенных пунктов. Пропускать будут по заявкам и только мужчин в бронированном автомобиле, полной экипировке и сопровождении военных. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам губернатора, решение об ограничении въезда было принято на заседании оперативного штаба.Ограничения будут введены в селах Вергилевка и Щетиновка, а также хуторе Валковский в Белгородском районе; в селе Богун-Городок в Борисовском районе; селе Безымено и поселке Горьковский в Грайворонском городском округе; селах Демидовка, Поповка и Прилесье Краснояружского района, а также в поселках Красное, Ленинский и Первомайский и хуторах Мухин и Панков Шебекинского городского округа.Со следующего вторника на въездах в перечисленные населенные пункты установят КПП, нести службу на которых будут представители силовых структур, отметил Гладков. Для обеспечения безопасности здесь на каждом из них установят бетонные модульные укрытия (всего 14).Въехать на общественном транспорте или такси будет нельзя. Заявки на въезд желающие должны будут подать главам поселений или муниципалитетов. Но пускать будут только мужчин.Глава региона уточнил, что оставленные жителями дома будут охраняться силами Министерства обороны по согласованному порядку и графику. Оплата коммунальных платежей, за исключением тех, которые оплачиваются по счетчику, а также случаев, когда люди не выехали и продолжают пользоваться ресурсами, будет остановлена.Он также сообщил о расширении мер социальной поддержки. По решению оперштаба, получить дополнительные выплаты на частичную компенсацию арендованного жилья смогут не только жители, утратившие свои дома, но и те, которые не имеют другого жилья и вынуждены временно размещаться на съемном. Единственным условием получения помощи является прописка в одном из перечисленных населенных пунктов, доступ в которые ограничен. Сумма помощи для обычных семей составит 10 тысяч рублей в месяц, для многодетных –15 тысяч."Все подготовительные мероприятия постараемся провести за текущую неделю", – добавил Гладков.Он призвал с пониманием отнестись к принятым властью решениям.

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, новости, безопасность, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы белгородской области