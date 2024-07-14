https://crimea.ria.ru/20240714/chetyre-vzroslykh-i-mladenets-raneny-pri-obstrele-vsu-belgorodskogo-poselka-1138841645.html
Трое взрослых и младенец ранены при обстреле ВСУ белгородского поселка
Трое взрослых и младенец ранены при обстреле ВСУ белгородского поселка - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Трое взрослых и младенец ранены при обстреле ВСУ белгородского поселка
Четыре мирных жителя, в том числе маленький ребенок, ранены при обстреле ВСУ из РСЗО поселка Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T11:35
2024-07-14T11:35
2024-07-14T11:36
вячеслав гладков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
белгородская область
обстрелы белгородской области
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя, в том числе маленький ребенок, ранены при обстреле ВСУ из РСЗО поселка Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По его информации, две женщины и мужчина доставлены бригадами скорой помощи в городскую больницу №2 города Белгорода. У всех троих минно-взрывные травмы и баротравмы. "Ребенок доставлен бригадой СМП в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Предварительно, у мальчика минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы", - уточнил губернатор.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, обстрелы белгородской области, новости
Трое взрослых и младенец ранены при обстреле ВСУ белгородского поселка
Трое взрослых и младенец ранены при обстреле ВСУ из РСЗО белгородского поселка
11:35 14.07.2024 (обновлено: 11:36 14.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя, в том числе маленький ребенок, ранены при обстреле ВСУ из РСЗО поселка Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Поселок Октябрьский Белгородского района подвергся обстрелу ВСУ из РСЗО. По предварительной информации, ранены 4 мирных жителя, в том числе 9-месячный ребенок", - написал Гладков в Telegram-канале.
По его информации, две женщины и мужчина доставлены бригадами скорой помощи в городскую больницу №2 города Белгорода. У всех троих минно-взрывные травмы и баротравмы.
"Ребенок доставлен бригадой СМП в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Предварительно, у мальчика минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы", - уточнил губернатор.