https://crimea.ria.ru/20240714/chetyre-vzroslykh-i-mladenets-raneny-pri-obstrele-vsu-belgorodskogo-poselka-1138841645.html

Трое взрослых и младенец ранены при обстреле ВСУ белгородского поселка

Трое взрослых и младенец ранены при обстреле ВСУ белгородского поселка - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Трое взрослых и младенец ранены при обстреле ВСУ белгородского поселка

Четыре мирных жителя, в том числе маленький ребенок, ранены при обстреле ВСУ из РСЗО поселка Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T11:35

2024-07-14T11:35

2024-07-14T11:36

вячеслав гладков

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

белгородская область

обстрелы белгородской области

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя, в том числе маленький ребенок, ранены при обстреле ВСУ из РСЗО поселка Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По его информации, две женщины и мужчина доставлены бригадами скорой помощи в городскую больницу №2 города Белгорода. У всех троих минно-взрывные травмы и баротравмы. "Ребенок доставлен бригадой СМП в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Предварительно, у мальчика минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы", - уточнил губернатор.

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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