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ВСУ обстреляли Белгородскую область: ранены четыре мирных жителя
ВСУ обстреляли Белгородскую область: ранены четыре мирных жителя - РИА Новости Крым, 16.07.2024
ВСУ обстреляли Белгородскую область: ранены четыре мирных жителя
Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрелов боевиками ВСУ города Шебекино и села Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T09:17
2024-07-16T09:17
2024-07-16T09:47
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белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрелов боевиками ВСУ города Шебекино и села Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В Шебекино ранены трое: у одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго – проникающее ранение грудной клетки, у еще одного – оскольчатый перелом челюсти, уточнил Гладков. Пострадавших госпитализировали.В Новой Таволжанке еще один человек получил ранения поясницы и конечностей. Пострадавший самостоятельно обратился в центральную районную больницу, врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.В Шебекино в двух многоквартирных домах повреждено остекление, в нескольких квартирах есть внутренние повреждения, добавил губернатор.Кроме того, в пяти частных домах выбиты окна, посечены кровли и фасады, повреждены восемь автомобилей. Также имеются повреждения на энергетическом объекте и на линиях газо- и электроснабжения. В городе частично отсутствует электричество.В Новой Таволжанке в результате прилета снаряда в одном соцобъекте выбило окна, посекло кровлю и фасад.Накануне при атаке дрона ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородской области ранения получили два мирных жителя. 14 июля в том же поселке в результате обстрела ВСУ ранения получили четыре человека, в том числе 9-месячный ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:В Шебекино ранены 8 мирных жителей при обстреле ВСУ – губернаторПри атаке Шебекино погиб начальник управления оперативного реагированияВ Шебекино ВСУ сбросили взрывчатку во двор многоэтажки – ранены 5 детей
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россия, новости, белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, происшествия
ВСУ обстреляли Белгородскую область: ранены четыре мирных жителя
Четыре жителя Белгородской области получили ранения при обстреле со стороны ВСУ – Гладков
09:17 16.07.2024 (обновлено: 09:47 16.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрелов боевиками ВСУ города Шебекино и села Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Город Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Пострадали четыре мирных жителя", - написал он в своем Telegram-канале.
В Шебекино ранены трое: у одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго – проникающее ранение грудной клетки, у еще одного – оскольчатый перелом челюсти, уточнил Гладков. Пострадавших госпитализировали.
В Новой Таволжанке еще один человек получил ранения поясницы и конечностей. Пострадавший самостоятельно обратился в центральную районную больницу, врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.
В Шебекино в двух многоквартирных домах повреждено остекление, в нескольких квартирах есть внутренние повреждения, добавил губернатор.
Кроме того, в пяти частных домах выбиты окна, посечены кровли и фасады, повреждены восемь автомобилей. Также имеются повреждения на энергетическом объекте и на линиях газо- и электроснабжения. В городе частично отсутствует электричество.
В Новой Таволжанке в результате прилета снаряда в одном соцобъекте выбило окна, посекло кровлю и фасад.
Накануне при атаке дрона ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородской области ранения
получили два мирных жителя. 14 июля в том же поселке в результате обстрела ВСУ ранения получили четыре человека
, в том числе 9-месячный ребенок.
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