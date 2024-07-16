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ВСУ обстреляли Белгородскую область: ранены четыре мирных жителя

ВСУ обстреляли Белгородскую область: ранены четыре мирных жителя - РИА Новости Крым, 16.07.2024

ВСУ обстреляли Белгородскую область: ранены четыре мирных жителя

Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрелов боевиками ВСУ города Шебекино и села Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T09:17

2024-07-16T09:17

2024-07-16T09:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрелов боевиками ВСУ города Шебекино и села Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В Шебекино ранены трое: у одного мужчины осколочное ранение ноги, у второго – проникающее ранение грудной клетки, у еще одного – оскольчатый перелом челюсти, уточнил Гладков. Пострадавших госпитализировали.В Новой Таволжанке еще один человек получил ранения поясницы и конечностей. Пострадавший самостоятельно обратился в центральную районную больницу, врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.В Шебекино в двух многоквартирных домах повреждено остекление, в нескольких квартирах есть внутренние повреждения, добавил губернатор.Кроме того, в пяти частных домах выбиты окна, посечены кровли и фасады, повреждены восемь автомобилей. Также имеются повреждения на энергетическом объекте и на линиях газо- и электроснабжения. В городе частично отсутствует электричество.В Новой Таволжанке в результате прилета снаряда в одном соцобъекте выбило окна, посекло кровлю и фасад.Накануне при атаке дрона ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородской области ранения получили два мирных жителя. 14 июля в том же поселке в результате обстрела ВСУ ранения получили четыре человека, в том числе 9-месячный ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:В Шебекино ранены 8 мирных жителей при обстреле ВСУ – губернаторПри атаке Шебекино погиб начальник управления оперативного реагированияВ Шебекино ВСУ сбросили взрывчатку во двор многоэтажки – ранены 5 детей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, происшествия