https://crimea.ria.ru/20240717/v-belgorodskoy-oblasti-pri-atake-vsu-v-mashine-sgoreli-muzh-i-zhena-1138934887.html

В Белгородской области при атаке ВСУ в машине сгорели муж и жена

В Белгородской области при атаке ВСУ в машине сгорели муж и жена - РИА Новости Крым, 17.07.2024

В Белгородской области при атаке ВСУ в машине сгорели муж и жена

В Белгородской области при атаке ВСУ на автомобиль погибла молодая семейная пара, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T15:22

2024-07-17T15:22

2024-07-17T15:23

вячеслав гладков

белгородская область

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

происшествия

fpv-дроны

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Белгородской области при атаке ВСУ на автомобиль погибла молодая семейная пара, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков выразил соболезнования и пообещал продолжать оказывать помощь семьям погибших.Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрелов боевиками ВСУ города Шебекино и села Новая Таволжанка в Белгородской области накануне. Днем ранее при атаке дрона ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородской области ранения получили два мирных жителя. 14 июля в том же поселке в результате обстрела ВСУ ранения получили четыре человека, в том числе 9-месячный ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области ограничат въезд в 14 населенных пунктовВ Шебекино ранены 8 мирных жителей при обстреле ВСУ - губернаторПри атаке Шебекино погиб начальник управления оперативного реагирования

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия, fpv-дроны