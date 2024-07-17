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В Белгородской области при атаке ВСУ в машине сгорели муж и жена
В Белгородской области при атаке ВСУ в машине сгорели муж и жена - РИА Новости Крым, 17.07.2024
В Белгородской области при атаке ВСУ в машине сгорели муж и жена
В Белгородской области при атаке ВСУ на автомобиль погибла молодая семейная пара, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T15:22
2024-07-17T15:22
2024-07-17T15:23
вячеслав гладков
белгородская область
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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fpv-дроны
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Белгородской области при атаке ВСУ на автомобиль погибла молодая семейная пара, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков выразил соболезнования и пообещал продолжать оказывать помощь семьям погибших.Четыре мирных жителя пострадали в результате обстрелов боевиками ВСУ города Шебекино и села Новая Таволжанка в Белгородской области накануне. Днем ранее при атаке дрона ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородской области ранения получили два мирных жителя. 14 июля в том же поселке в результате обстрела ВСУ ранения получили четыре человека, в том числе 9-месячный ребенок.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области ограничат въезд в 14 населенных пунктовВ Шебекино ранены 8 мирных жителей при обстреле ВСУ - губернаторПри атаке Шебекино погиб начальник управления оперативного реагирования
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия, fpv-дроны
В Белгородской области при атаке ВСУ в машине сгорели муж и жена
В Белгородской области при атаке ВСУ погибла молодая семейная пара - Гладков
15:22 17.07.2024 (обновлено: 15:23 17.07.2024)