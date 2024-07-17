https://crimea.ria.ru/20240717/vsu-obstrelyali-sela-v-bryanskoy-i-kurskoy-oblastyakh--raneny-lyudi-1138945604.html

ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – ранены люди

ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – ранены люди - РИА Новости Крым, 17.07.2024

ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – ранены люди

ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – пострадали три человека. Об этом сообщают губернаторы регионов. РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T20:32

2024-07-17T20:32

2024-07-17T20:32

брянская область

александр богомаз

курская область

алексей смирнов

новости

происшествия

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – пострадали три человека. Об этом сообщают губернаторы регионов.Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы обстреляли село Зерново Суземского района.Частично повреждены четыре домовладения. Оперативные и экстренные службы работают на месте, уточнил губернатор.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаке дронами ВСУ на село Новоивановка Суджанского района.В настоящее время раненые госпитализируются в Курскую областную больницу. Транспортные средства получили серьезные повреждения. Собственникам будет оказана необходимая помощь, подчеркнул губернатор.Ранее в среду четыре человека получили ранения в результате атаки украинских дронов на Курскую область.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. Житель села Новая Таволжанка в Белгородской области из-за обстрела украинских боевиков получил осколочное ранение шеи.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон атаковал машину МЧС на Херсонщине – ранены спасатели38 украинских беспилотников уничтожены ночью над пятью регионами РоссииДесятки дронов атаковали Ростовскую область – на электроподстанции пожар

брянская область

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, александр богомаз, курская область, алексей смирнов, новости, происшествия, обстрелы всу