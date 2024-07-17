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ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – ранены люди
ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – ранены люди - РИА Новости Крым, 17.07.2024
ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – ранены люди
ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – пострадали три человека. Об этом сообщают губернаторы регионов. РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T20:32
2024-07-17T20:32
2024-07-17T20:32
брянская область
александр богомаз
курская область
алексей смирнов
новости
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – пострадали три человека. Об этом сообщают губернаторы регионов.Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы обстреляли село Зерново Суземского района.Частично повреждены четыре домовладения. Оперативные и экстренные службы работают на месте, уточнил губернатор.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаке дронами ВСУ на село Новоивановка Суджанского района.В настоящее время раненые госпитализируются в Курскую областную больницу. Транспортные средства получили серьезные повреждения. Собственникам будет оказана необходимая помощь, подчеркнул губернатор.Ранее в среду четыре человека получили ранения в результате атаки украинских дронов на Курскую область.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. Житель села Новая Таволжанка в Белгородской области из-за обстрела украинских боевиков получил осколочное ранение шеи.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон атаковал машину МЧС на Херсонщине – ранены спасатели38 украинских беспилотников уничтожены ночью над пятью регионами РоссииДесятки дронов атаковали Ростовскую область – на электроподстанции пожар
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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брянская область, александр богомаз, курская область, алексей смирнов, новости, происшествия, обстрелы всу
ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – ранены люди
Три человека ранены из-за обстрелов украинских боевиков сел в Брянской и Курской областях
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – пострадали три человека. Об этом сообщают губернаторы регионов.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы обстреляли село Зерново Суземского района.
"В результате совершения террористической атаки подросток 2010 года рождения получила легкие ранения. Она доставлена в медучреждение, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал Богомаз в своем Telergam-канале.
Частично повреждены четыре домовладения. Оперативные и экстренные службы работают на месте, уточнил губернатор.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаке дронами ВСУ на село Новоивановка Суджанского района.
"Еще двое раненых за сегодняшний день в селе Новоивановка Суджанского района. Украинские коптеры вновь атаковали грузовой и легковой автомобили. Ранены двое водителей", – написал Смирнов в своем Telergam-канале.
В настоящее время раненые госпитализируются в Курскую областную больницу. Транспортные средства получили серьезные повреждения. Собственникам будет оказана необходимая помощь, подчеркнул губернатор.
Ранее в среду четыре человека получили ранения
в результате атаки украинских дронов на Курскую область.
ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. Житель села Новая Таволжанка
в Белгородской области из-за обстрела украинских боевиков получил осколочное ранение шеи.
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