Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – ранены люди - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240717/vsu-obstrelyali-sela-v-bryanskoy-i-kurskoy-oblastyakh--raneny-lyudi-1138945604.html
ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – ранены люди
ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – ранены люди - РИА Новости Крым, 17.07.2024
ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – ранены люди
ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – пострадали три человека. Об этом сообщают губернаторы регионов. РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T20:32
2024-07-17T20:32
брянская область
александр богомаз
курская область
алексей смирнов
новости
происшествия
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/09/1118711652_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_e506c5fdbd5e4c2b03d9cf496bf4e618.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – пострадали три человека. Об этом сообщают губернаторы регионов.Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы обстреляли село Зерново Суземского района.Частично повреждены четыре домовладения. Оперативные и экстренные службы работают на месте, уточнил губернатор.Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаке дронами ВСУ на село Новоивановка Суджанского района.В настоящее время раненые госпитализируются в Курскую областную больницу. Транспортные средства получили серьезные повреждения. Собственникам будет оказана необходимая помощь, подчеркнул губернатор.Ранее в среду четыре человека получили ранения в результате атаки украинских дронов на Курскую область.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. Житель села Новая Таволжанка в Белгородской области из-за обстрела украинских боевиков получил осколочное ранение шеи.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский дрон атаковал машину МЧС на Херсонщине – ранены спасатели38 украинских беспилотников уничтожены ночью над пятью регионами РоссииДесятки дронов атаковали Ростовскую область – на электроподстанции пожар
брянская область
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/09/1118711652_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_080b16ddb64f94bc594eb9ad49ce138f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брянская область, александр богомаз, курская область, алексей смирнов, новости, происшествия, обстрелы всу
ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – ранены люди

Три человека ранены из-за обстрелов украинских боевиков сел в Брянской и Курской областях

20:32 17.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МавкеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Мавкеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – пострадали три человека. Об этом сообщают губернаторы регионов.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы обстреляли село Зерново Суземского района.
"В результате совершения террористической атаки подросток 2010 года рождения получила легкие ранения. Она доставлена в медучреждение, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал Богомаз в своем Telergam-канале.
Частично повреждены четыре домовладения. Оперативные и экстренные службы работают на месте, уточнил губернатор.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаке дронами ВСУ на село Новоивановка Суджанского района.

"Еще двое раненых за сегодняшний день в селе Новоивановка Суджанского района. Украинские коптеры вновь атаковали грузовой и легковой автомобили. Ранены двое водителей", – написал Смирнов в своем Telergam-канале.

В настоящее время раненые госпитализируются в Курскую областную больницу. Транспортные средства получили серьезные повреждения. Собственникам будет оказана необходимая помощь, подчеркнул губернатор.
Ранее в среду четыре человека получили ранения в результате атаки украинских дронов на Курскую область.
ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. Житель села Новая Таволжанка в Белгородской области из-за обстрела украинских боевиков получил осколочное ранение шеи.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украинский дрон атаковал машину МЧС на Херсонщине – ранены спасатели
38 украинских беспилотников уничтожены ночью над пятью регионами России
Десятки дронов атаковали Ростовскую область – на электроподстанции пожар
 
Брянская областьАлександр БогомазКурская областьАлексей СмирновНовостиПроисшествияОбстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:49Будет ли Россия участвовать во втором "саммите мира" – ответ Лаврова
20:32ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях – ранены люди
20:11В Севастополе иномарка на встречке врезалась в фургон: пострадала женщина
19:48Что случилось с фонтаном "Рыбак" в Алуште и когда он заработает
19:28Пожар ликвидируют на федеральной территории "Сириус" в Сочи
19:01В Севастополе восстановили подачу газа в многоквартирные дома
18:43100 лет на восстановление: эксперт о шансах спасти сгоревший лес в Крыму
18:16Веерные отключения света по всему полуострову анонсировали в Крымэнерго
18:03В Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в разгар лета
17:47Осколок попал в шею: в селе на Белгородчине мужчину ранило снарядом ВСУ
17:32Пожар в Большой Ялте локализован на площади 3500 "квадратов"
17:19Пьяный турист без прав угнал машину и врезался в троллейбус в Севастополе
17:06В Крымском федеральном университете построят спорткомплекс с бассейном
16:45Очередной пожар в Крыму: в Большой Ялте горит сухая растительность
16:42Веерные отключения света в Севастополе - когда устранят проблему
16:32Возле "Артека" спасли унесенных в море туристов на сап-бордах
16:10Совфед одобрил перенос игорной зоны в Крыму в порт Ялты
15:46Усиление безопасности – пляжи в Севастополе будут охранять казаки
15:22В Белгородской области при атаке ВСУ в машине сгорели муж и жена
15:09В Крыму будут судить украинца за развращение 13 детей
Лента новостейМолния