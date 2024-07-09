https://crimea.ria.ru/20240709/desyatki-dronov-atakovali-rostovskuyu-oblast--na-elektropodstantsii-pozhar-1138697301.html

Десятки дронов атаковали Ростовскую область – на электроподстанции пожар

Десятки дронов атаковали Ростовскую область – на электроподстанции пожар - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Десятки дронов атаковали Ростовскую область – на электроподстанции пожар

Десятки беспилотников ВСУ были ликвидированы над Ростовской областью в ночь на вторник – после отражения атаки в регионе произошло возгорание сухой... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T05:32

2024-07-09T05:32

2024-07-09T06:21

василий голубев

александр гусев

ростовская область

воронежская область

беспилотник (бпла, дрон)

новости

пожар

курская область

алексей смирнов

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Десятки беспилотников ВСУ были ликвидированы над Ростовской областью в ночь на вторник – после отражения атаки в регионе произошло возгорание сухой растительности и пожар на электропостанции. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.По информации главы региона, массированная атака украинских БПЛА началась около двух часов ночи.В результате воздушной атаки в Родионова-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции, рассказал губернатор. На место выехал пожарный расчет.В Ростове-на-Дону на месте падения обломков беспилотника произошло возгорание сухой растительности, пожар оперативно ликвидирован. Информация о последствиях ночной атаки на Ростовскую область уточняется, подчеркнул глава региона.Также была отражена атака беспилотников ВСУ на Воронежскую область – губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил об обнаружении и уничтожении нескольких БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.Четыре украинских БПЛА самолетного типа были сбиты силами ПВО в Курском и Октябрьском районах Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

ростовская область

воронежская область

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий голубев, александр гусев, ростовская область, воронежская область, беспилотник (бпла, дрон), новости, пожар, курская область, алексей смирнов, происшествия