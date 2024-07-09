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Десятки дронов атаковали Ростовскую область – на электроподстанции пожар - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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Десятки дронов атаковали Ростовскую область – на электроподстанции пожар
Десятки дронов атаковали Ростовскую область – на электроподстанции пожар - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Десятки дронов атаковали Ростовскую область – на электроподстанции пожар
Десятки беспилотников ВСУ были ликвидированы над Ростовской областью в ночь на вторник – после отражения атаки в регионе произошло возгорание сухой... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T05:32
2024-07-09T06:21
василий голубев
александр гусев
ростовская область
воронежская область
беспилотник (бпла, дрон)
новости
пожар
курская область
алексей смирнов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Десятки беспилотников ВСУ были ликвидированы над Ростовской областью в ночь на вторник – после отражения атаки в регионе произошло возгорание сухой растительности и пожар на электропостанции. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.По информации главы региона, массированная атака украинских БПЛА началась около двух часов ночи.В результате воздушной атаки в Родионова-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции, рассказал губернатор. На место выехал пожарный расчет.В Ростове-на-Дону на месте падения обломков беспилотника произошло возгорание сухой растительности, пожар оперативно ликвидирован. Информация о последствиях ночной атаки на Ростовскую область уточняется, подчеркнул глава региона.Также была отражена атака беспилотников ВСУ на Воронежскую область – губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил об обнаружении и уничтожении нескольких БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.Четыре украинских БПЛА самолетного типа были сбиты силами ПВО в Курском и Октябрьском районах Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
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василий голубев, александр гусев, ростовская область, воронежская область, беспилотник (бпла, дрон), новости, пожар, курская область, алексей смирнов, происшествия
Десятки дронов атаковали Ростовскую область – на электроподстанции пожар

Пожары после атаки десятков беспилотников ВСУ пылают в Ростовской области

05:32 09.07.2024 (обновлено: 06:21 09.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Десятки беспилотников ВСУ были ликвидированы над Ростовской областью в ночь на вторник – после отражения атаки в регионе произошло возгорание сухой растительности и пожар на электропостанции. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.
По информации главы региона, массированная атака украинских БПЛА началась около двух часов ночи.
"Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков целей в различных районах региона", – написал Голубев в своем Telegram-канале.
В результате воздушной атаки в Родионова-Несветайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции, рассказал губернатор. На место выехал пожарный расчет.
В Ростове-на-Дону на месте падения обломков беспилотника произошло возгорание сухой растительности, пожар оперативно ликвидирован. Информация о последствиях ночной атаки на Ростовскую область уточняется, подчеркнул глава региона.
Также была отражена атака беспилотников ВСУ на Воронежскую область – губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил об обнаружении и уничтожении нескольких БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
Четыре украинских БПЛА самолетного типа были сбиты силами ПВО в Курском и Октябрьском районах Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Василий ГолубевАлександр ГусевРостовская областьВоронежская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиПожарКурская областьАлексей СмирновПроисшествия
 
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